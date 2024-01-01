替代项 - CloudQA
BrowserStack
browserstack.com
BrowserStack 是一个云 Web 和移动测试平台，使开发人员能够跨按需浏览器、操作系统和真实移动设备测试其网站和移动应用程序，而无需用户安装或维护虚拟机、设备或模拟器的内部实验室。他们有四种主要产品——Live、App Live、Automate 和 App Automate。 用户可以从超过 1,200 种按需的真实移动设备、浏览器和操作系统中进行选择，并依靠安全、稳定和可扩展的基础设施来支持数千个并发手动和自动测试。 这项基于订阅的服务由 Ritesh Arora 和 Nakul Aggarwal 于 2011 年在印度孟买创立，从那时起，它就获得了全球 Web 开发社区的广...
Qase
qase.io
用于手动和自动测试的单一工作区。开发和质量保证团队的测试管理系统有助于提高软件测试工作。
Ghost Inspector
ghostinspector.com
直接在浏览器中为您的网站或应用程序构建或记录自动化测试。连续运行它们以捕获错误和回归。无需编码。
Sauce Labs
saucelabs.com
全球最大的 Web 和移动应用程序持续测试云。访问网络浏览器、移动模拟器、模拟器和真实的移动设备。
Virtuoso
virtuoso.qa
功能性 UI 和端到端测试工具。 结合机器人流程自动化、AI/ML 和自然语言编程，提供无与伦比的创作体验，同时将测试维护减少到接近于零。
TestProject
testproject.io
所有人免费测试自动化。社区供电。 TestProject 是一个免费的端到端测试自动化平台，用于 Web、移动和 API 测试，由排名第一的测试自动化社区提供支持。
UiPath
uipath.com
UiPath 是一家全球机器人流程自动化 (RPA) 软件公司，由 Daniel Dines 和 Marius Tîrcă 在罗马尼亚创立，总部位于纽约市。该公司的软件监控用户活动，以自动执行重复的前台和后台任务，包括使用客户关系管理或企业资源规划（ERP）软件等其他业务软件执行的任务。 2020年12月，该公司秘密申请首次公开募股，并于2021年4月21日公开发行。
Rainforest QA
rainforestqa.com
Rainforest 的 QA 平台结合了无代码测试自动化和专业 QA，可帮助您发布高质量的软件。
LambdaTest
app.lambdatest.com
下一代移动应用程序和跨浏览器测试云 通过我们的下一代提供无与伦比的数字体验 AI驱动的测试云平台。确保在所有设备和浏览器上提供卓越的用户体验。
Waldo
waldo.com
Waldo 是唯一从头开始构建的无代码测试解决方案，不涉及任何脚本，可以有效地扩展测试自动化，并且不必在发布速度和产品质量之间进行选择。
Reflect
reflect.run
极快的自动化测试。 Reflect 使回归测试易于创建且易于维护。高增长团队使用 Reflect 来捕获错误，而不会减慢开发速度。
Meticulous
meticulous.ai
通过重放用户流量，自动捕获 Web 应用程序上的视觉回归。开箱即用测试，无维护负担。
Mailosaur
mailosaur.com
Mailosaur 是电子邮件测试软件，可让您捕获和测试电子邮件，帮助您构建、测试和展示您的产品。
Testsigma
testsigma.com
Testsigma 是一个功能强大的开源测试自动化平台，开箱即用，只需几分钟即可为 Web 应用程序、移动应用程序和 API 创建测试。 Testsigma 的完整平台统一了传统分散测试堆栈的所有功能。 - 无需设置，直接在云端注册，或使用 docker 镜像进行本地部署 - 用简单的英语创建测试脚本或记录用户操作，自动转换为可编辑步骤 - 在各种浏览器和云上直接运行无基础设施测试设备 -检查执行后立即生成的逐步结果和详细报告 -AI 自动修复不稳定的元素和测试步骤，因此您无需维护它们 -与 Jenkins JIRA、Slack、Trello 和其他几种工具的一键集成- 使用支持各种自动化操作...
Endtest
endtest.io
构建、维护和执行测试可能非常复杂且耗时。 Endtest 低代码平台允许团队中的任何人为 Web 和移动应用程序构建高覆盖率测试，而无需高级 QA 工程经验。
Keysight
keysight.com
是德科技帮助创新者探索、设计并将改变世界的技术变为现实。 作为业界首屈一指的全球创新合作伙伴，是德科技以软件为中心的解决方案为整个设计和开发环境的工程师提供服务，使他们能够快速实现未来的突破并降低风险。 是德科技充分利用其作为全球领先的测试和测量提供商的优势，如今帮助创新者通过快速解决设计、仿真和测试挑战来突破工程界限，帮助创造最佳的产品体验。 无论您是希望改进设计和开发流程、优化和保护网络，还是利用人工智能和数字孪生在 6G、视音频和电动汽车、物联网或量子计算等技术方面取得领先地位，是德科技都可以加速整个领域的创新具有基于最准确测量的智能见解的工作流程。我们融合了技术知识、测量科学专业知...
Witbe
witbe.net
Witbe 是体验质量 (QoE) 行业的领先创新，它提供了一种屡获殊荣的方法来监控向任何设备（PC、智能手机、STB）上的任何交互式服务（电话、视频、Web）用户提供的 QoE，以及通过任何网络（固定、移动、OTT）。自 2000 年成立以来，Witbe 不断发展壮大，现已受到 50 个不同国家 300 多家客户的信赖。广播公司、运营商、内容提供商和应用程序开发商都依靠 Witbe 机器人来确保完美的服务。 Witbe 是一家在 Euronext Growth (ALTWIT.PA) 上市的上市公司，在世界各地设有办事处，包括巴黎、纽约、圣何塞、丹佛、蒙特利尔、伦敦和新加坡。
Autify
autify.com
Autify 是一个无代码测试自动化平台，允许任何人执行自动化测试。它使用人工智能 (AI) 来维护测试场景。
DoesQA
does.qa
无代码测试自动化，具有简单、直观的拖放用户界面。团队的任何成员都可以轻松创建和维护复杂的测试，从而使 QA 能够跟上开发的步伐，同时降低成本。
QATTS
qatts.com
专为企业构建的下一代端到端测试自动化软件。 “ 使用 QATTS（业界最全面的端到端测试自动化平台）更快地交付、最大化您的测试覆盖率并从测试自动化中获得最大的投资回报率。我们是满足所有测试自动化需求的一站式目的地。QATTS 的功能包括： 数据驱动策略 - 我们的工具提供数据驱动的策略 一站式自动化 - 您的自动化测试一站式解决方案 功能测试 - 使用 QATTS，您可以实现功能测试 API 测试 - QATTS 支持 api 测试 测试数据管理 - 您可以管理您的测试来自工具的数据 Agile- CI/CD 集成 - 我们的工具与 CI/CD 集成 数据库测试 - 您可以执行数据库测试 实时...
AutomationHQ
automationhq.ai
AutomationHQ™ 是一个完整的 TAAS（测试自动化即服务）解决方案。其基于云的 NLP 驱动的无代码测试自动化平台非常适合敏捷开发。任何敏捷团队成员都可以用简单的英语开发 In-Sprint 测试自动化。测试脚本可以在 2000 多种不同的操作系统和浏览器组合上执行。测试机器人可以安排在特定的日期/时间运行，并且电子邮件报告由 AHQ 引擎发送。 AHQ 拥有内置 Exert Advisor 模块，可提供完整的测试自动化解决方案。
Sofy.ai
sofy.ai
Sofy 是一个从头开始构建的无代码测试自动化平台，它使用人工智能驱动的测试来实现一次创建、随处运行测试，而无需编写一行代码。使用我们的真实设备库，您可以运行手动、自动 UI 测试和探索性测试，并确保测试和生产环境之间的保真度。借助人工智能测试工具 Sofy 的强大功能，您可以对团队的成果充满信心，并最终发布出色的产品。
Stack Moxie
stackmoxie.com
充满勇气的无代码自动监控。 Stack Moxie 在您的技术堆栈中发挥作用，让营销和销售人员确信系统运行完美，并在出现问题时主动提醒。 - Stack Moxie 通过创建测试数据或跟踪数据来监控系统，以确保其按预期运行。就像无代码技术堆栈的可观察性一样。 - 当出现问题时，Stack Moxie 会通过电子邮件或 Slack 向您发出警报。 - 然后，我们记录结果以证明合规性补救措施，然后允许您通过电子邮件、可共享链接或 PagerDuty 共享详细的日志记录信息以更快地修复故障。
BiG EVAL
bigeval.com
BiG EVAL 是领先的测试自动化工具，适用于以数据为中心的项目，例如数据仓库、ETL/ELT、数据迁移以及 ERP 或 CRM 实施。凭借其自动测试和验证数据准确性的能力，它可以帮助组织避免代价高昂的错误并降低客户和最终用户不满意的风险。 BiG EVAL 消除了许多公司目前依赖的耗时的手动检查，从而节省了宝贵的时间和资源。此外，用户友好的界面和预构建的模板使创建测试变得轻而易举，即使对于该工具的新手来说也是如此。对于那些需要更多自定义的人，可以使用脚本选项。通过使用 BiG EVAL，企业可以避免因数据不准确带来的风险，确保流程顺利、高效，同时轻松实现 300% 的投资回报率。
Semaphore
semaphoreci.com
Semaphore 是市场上最快的持续集成和交付 (CI/CD) 平台，为世界上最好的工程团队提供支持。我们的目标是让开发人员更容易使用 CI/CD 实践，提供出色的用户体验，并像我们希望的那样对待我们的客户。将代码推送到 GitHub 或 Bitbucket 后，它会在预装了一流 Docker、Kubernetes、iOS 支持和 100 多个工具的平台上快速运行您的测试。自动化任何持续交付管道。通过可定制阶段、并行执行、控制流切换、秘密和依赖关系管理获得完全控制。使用 Semaphore CLI 启动构建、检查日志、直接通过 SSH 连接到作业或创建自定义仪表板。它已经受到全球数千家企业的...
ContextQA
contextqa.com
ContextQA 是一款突破性产品，使组织能够通过利用人工智能驱动的 SaaS 解决方案来增强自动化测试覆盖率、提高软件质量、加快产品交付并显着削减与维护软件质量相关的费用。 ContextQA 提供低代码/无代码方法，以最少的工作简化了合并测试用例的过程，从而能够快速扩展产品和服务的自动化覆盖范围。这有助于对单个功能和整个开发流程进行无缝回归测试，从而减轻团队倦怠。
Functionize
functionize.com
Functionize 提供了一个智能测试平台，该平台融合了人工智能和机器学习技术，可自动执行艰苦的软件测试过程。我们与各种规模和技能的团队合作，通过云中的弹性规模测试来改进测试创建、消除测试不稳定并加速发布。通过采用机器学习方法来提高质量，Functionize 使企业能够更快地交付更高质量的软件。 Functionize 被 Gartner 列入敏捷和 DevOps 创新领域的酷供应商名单，并受到 Zillow、惠普、Farmers Insurance、Honeywell 和 Logitech 等领先企业的信赖。
TestGrid
testgrid.io
测试基础设施和端到端测试 Cloud TestGrid 提供安全且可扩展的测试基础设施，在云端或本地托管真实的移动设备和浏览器。借助 TestGrid，用户还可以执行端到端测试自动化，包括人工智能驱动的无代码测试、移动应用程序、跨浏览器、可视化 UI 测试等。大规模测试任何应用程序/网站，确保每次都能提供完美的数字体验。
Kobiton
kobiton.com
Kobiton 是领先的企业移动应用程序测试平台，因此他们可以为客户提供无可挑剔的移动体验。 Kobiton 灵活的设备实验室管理和人工智能驱动的智能质量套件被全球超过 60,000 名开发人员和测试人员使用，以提供对移动应用程序最快速、最可靠的见解。
ProdPerfect
prodperfect.com
ProdPerfect 是第一个自主的端到端 (E2E) 回归测试解决方案，它通过数据驱动、机器主导的实时用户行为数据分析来持续构建、维护和发展 E2E 测试套件。它是唯一完全托管的解决方案，可以解决关键的测试覆盖率差距，消除较长的测试套件运行时间和生产中代价高昂的错误，并消除消耗大量工程资源的质量保证负担。