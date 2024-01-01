Cloozo

Cloozo

未安装 WebCatalog Desktop？下载 WebCatalog Desktop

使用 Web 应用

网站：cloozo.com

使用 WebCatalog Desktop 上“Cloozo”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

Cloozo 是一个平台，允许用户为其网站轻松创建和定制由 ChatGPT 驱动的聊天机器人。 Cloozo 的一些主要功能包括： * 智能聊天机器人：用户可以创建可以浏览互联网或使用自定义数据集与网站访问者交谈的聊天机器人。 * 由您的知识库提供支持：可以使用用户自己的网站或一组文档中的信息来训练聊天机器人，使它们能够讲企业语言。 * 超越定制：Cloozo 提供多种视觉选项，使每个聊天机器人在视觉上截然不同并与其特定身份保持一致。 * 专为机构打造：Cloozo 专为中小型企业以及希望为其客户提供聊天机器人服务的机构而设计。 * 单独的 OpenAI 密钥：每个聊天机器人都可以拥有自己的 OpenAI 和 Pinecone 密钥，从而实现最佳速度、性能和安全性。 * 货币化机会：Cloozo 使代理机构能够通过向客户销售定制聊天机器人来产生更高的利润。
目录:
Utilities
聊天机器人软件

网站： cloozo.com

免责声明：WebCatalog 与“Cloozo”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

替代项

AWS Console

AWS Console

amazon.com

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Intercom

Intercom

intercom.com

Podium

Podium

podium.com

Verizon

Verizon

verizon.com

Tidio

Tidio

tidio.com

Zoho SalesIQ

Zoho SalesIQ

zoho.com

Freshchat

Freshchat

freshchat.com

Brevo

Brevo

brevo.com

Writesonic

Writesonic

writesonic.com

Smartsupp

Smartsupp

smartsupp.com

您可能还会喜欢

supportal

supportal

suportal.co

ChatBook

ChatBook

chatbookai.net

Dialoq AI

Dialoq AI

dialoqai.com

Propoze

Propoze

propoze.app

Botmakers

Botmakers

botmakers.net

Chatbot Builder AI

Chatbot Builder AI

chatbotbuilder.ai

Collect.chat

Collect.chat

collect.chat

Ebi.Ai

Ebi.Ai

ebi.ai

Insighto.ai

Insighto.ai

insighto.ai

ChatShape

ChatShape

chatshape.com

AINIRO.IO

AINIRO.IO

ainiro.io

AIChatbot

AIChatbot

aichatbot.so

探索

产品

下载

支持

公司

法律信息

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

我们使用 Cookie 提供和改进我们的网站。使用我们的网站，即表示您同意使用 Cookie。

隐私政策