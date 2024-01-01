Cloozo 是一个平台，允许用户为其网站轻松创建和定制由 ChatGPT 驱动的聊天机器人。 Cloozo 的一些主要功能包括： * 智能聊天机器人：用户可以创建可以浏览互联网或使用自定义数据集与网站访问者交谈的聊天机器人。 * 由您的知识库提供支持：可以使用用户自己的网站或一组文档中的信息来训练聊天机器人，使它们能够讲企业语言。 * 超越定制：Cloozo 提供多种视觉选项，使每个聊天机器人在视觉上截然不同并与其特定身份保持一致。 * 专为机构打造：Cloozo 专为中小型企业以及希望为其客户提供聊天机器人服务的机构而设计。 * 单独的 OpenAI 密钥：每个聊天机器人都可以拥有自己的 OpenAI 和 Pinecone 密钥，从而实现最佳速度、性能和安全性。 * 货币化机会：Cloozo 使代理机构能够通过向客户销售定制聊天机器人来产生更高的利润。

目录 : Utilities 聊天机器人软件

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