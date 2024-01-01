替代项 - Clockwise
Trello
trello.com
Trello 是一个基于网络的看板式列表制作应用程序，是 Atlassian 的子公司。最初由 Fog Creek Software 于 2011 年创建，并于 2014 年分拆成立一家独立公司，后来于 2017 年 1 月出售给 Atlassian。该公司总部位于美国纽约市。
Calendly
calendly.com
使用 Calendly 超级简单的在线预约安排软件找到完美的会议时间，告别电话和电子邮件标签。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Coda
coda.io
Coda 是一款基于云的文档编辑器，由 Shishir Mehrotra 和 Alex DeNeui 创立。办事处位于贝尔维尤、旧金山和山景城。第一个软件版本1.0于2019年5月推出。此前四年多来，它一直处于内测版本。Coda提供文字处理、电子表格和数据库功能。它是一个将电子表格、演示文稿、应用程序和文档混合在一起的画布。该软件可以与Slack和Gmail等第三方服务集成。2017年，Coda筹集了6000万美元。 Greylock Partners、Khosla Ventures 和 General Catalyst 参与了本轮融资，LinkedIn 联合创始人 Reid Hoffman ...
Habitica
habitica.com
Habitica 是一款免费的习惯和生产力应用程序，可将您的现实生活视为游戏。 Habitica 可以帮助您实现健康快乐的目标。
Zapier
zapier.com
Zapier 是一家全球远程公司，允许最终用户集成他们使用的 Web 应用程序。尽管 Zapier 总部位于加利福尼亚州桑尼维尔，但其在美国各地和其他 23 个国家/地区拥有 250 名员工。
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive 是一款易于使用、用户评价排名第一的 CRM 工具。获得更多合格的销售线索并发展您的业务。注册 14 天免费试用。
Reclaim
reclaim.ai
Reclaim 是一款智能日历助手，可以在您的日历上灵活安排时间来处理您想要关注的任何事情。
Motion
usemotion.com
Motion 是数千名表现出色的首席执行官和专业人士使用的专注和生产力工具。它可以保护您的时间和注意力，以便您可以将其花在最重要的事情上
Any.do
any.do
加入数百万每天使用 Any.do 的用户，保持井井有条并完成更多工作。
Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
Acuity Scheduling 是一款基于云的预约安排软件解决方案，使企业主能够在线管理他们的预约。该产品满足中小型企业以及个人专业人士的需求。 Acuity Scheduling 允许用户通过提供自己可用时间的实时视图来自动进行预约。它能够根据用户的时区自动同步日历，并可以定期向用户发送有关其约会安排的警报和提醒。 Acuity Scheduling 的日程安排功能集包括可定制的受理表格、嵌入式日历、第三方应用程序日历同步和研讨会的小组日程安排。 Acuity Scheduling 适用于服务型企业，例如培训和辅导中心、辅导和咨询、摄影和视频制作公司、健身工作室、沙龙和水疗中心以及...
Calendar
calendar.com
日历利用机器学习的力量，为会议的召开时间、地点和方式提供智能建议。
Doodle
doodle.com
Doodle 是安排与客户、同事或朋友会面的最简单方式。使用我们用户友好的日历工具找到举行一对一会议和团队会议的最佳时间。今天就开始吧！
Cloze
cloze.com
智能移动应用程序可跟踪客户、客户、潜在客户和潜在客户，无需 CRM 的麻烦。自动整合收件箱、联系人、日历、电话、Evernote、电子邮件、地址簿、Twitter、Facebook 和 LinkedIn 的关系管理。
Zoho Bookings
zoho.com
在线调度程序可提供最佳咨询。 Zoho Bookings 会同步您的日历，同时让客户自行安排预约并付费。我们的用户界面会根据您的行业自动定制，这意味着您有宾至如归的感觉。向智能调度问好！
Mem
mem.ai
捕获和连接信息的最快方式。
Notta
notta.ai
录制并转换您最喜爱的播客、新闻和谈话广播、Discord 聊天、Zoom Classes 音频到文本。您可以播放录音并编辑文字记录、添加注释、标签、插入图像以捕获每次对话中的有价值信息。
Focusmate
focusmate.com
Focusmate 虚拟联合办公可帮助您完成工作。立即创建一个免费帐户。
Drift
drift.com
漂移是企业向企业采购的新方式。尝试我们的对话式营销和销售工具，旨在让购买变得更容易，而且完全免费。
Bloom Growth
bloomgrowth.com
当您的员工成长时，您的业务也会增长。 我们相信您和我们企业的成功取决于人。借助我们经过验证的业务工具集，我们将指导您的团队和业务实现持续增长。
Rewatch
rewatch.com
为您的整个团队提供支持的视频 Rewatch 是协作视频工作区，旨在帮助团队了解更多信息并快速采取行动。
FlowUs
flowus.cn
FlowUs 息流 新一代知识管理与协作平台 以云端笔记为载体，配合在线文档、知识库、文件夹等多形态功能，为个人和团队提供数字信息管理与协同的一站式工作中心。
Sessions.us
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通过互动会议和网络研讨会让您的参与者惊叹不已。 Sessions 在 1 个平台上提供一切：日程安排、成绩单、房间、云存储和人工智能。
Read
read.ai
借助人工智能，通过自动会议摘要、视频亮点和建议，使会议更加有效和高效。
Unito
unito.io
将您已经使用的工具与深度双向集成连接起来，并优化 Asana、Jira、Trello、Google Sheets 等的工作流程。
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合格帮助公司更快地建立渠道。利用您最大的资产 - 您的网站 - 识别最有价值的访问者，立即开始销售对话，安排会议，转换出站和付费流量，并发现购买意图的信号。
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek 是一款人工智能会议助手，可以自动视频记录、转录、总结并提供每次会议的关键见解。
Grain
grain.com
通过 Zoom 实时录制、转录、剪辑和分享视频。现代团队的必备工具。
SimplyBook.me
simplybook.me
适用于所有服务行业的在线预订系统。只需定义您的服务和提供商，显示其可用性，您就会有新老客户 24/7 进行预订。
Sembly
sembly.ai
Sembly 记录、转录并生成带有会议纪要的智能会议摘要。适用于 Zoom、Google Meet 和 Microsoft Teams。堪称最聪明的AI团队助手！