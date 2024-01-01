Clip.fm 是一款专为播客设计的人工智能工具，可为 YouTube Shorts、Instagram Reels 和 TikTok 等社交媒体平台生成短视频剪辑。 该平台帮助播客减少编辑时间，并且只需支付聘请专业视频编辑费用的一小部分。 Clip.fm 自动转录用户提供的内容并找到要剪辑的最佳部分。 这些剪辑针对短片平台进行了优化，并根据用户的内容进行了定制。该平台结合使用人工智能模型和启发式方法来查找适合剪辑的用户内容部分。 Clip.fm 提供各种导出选项，其功能使用户能够自定义剪辑的外观和感觉、覆盖字幕、选择字体和颜色、社交媒体大小以及调整剪辑方向以适合其内容。 入门计划允许每月播放最多 10 小时的内容，生成的剪辑通常在 50-100 个之间。当用户处于控制状态时，人工智能会随着时间的推移进行学习，并且可以对剪辑的开始和结束时间戳进行调整。 此外，clip.fm 计划在 2023 年第一季度推出联属计划，该公司支持英语内容，并计划添加更多语言支持。

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