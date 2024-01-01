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在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

使用 Cliengo，同样的投资，更好的结果！通过 Cliengo 在 Web、WhatsApp 和社交网络渠道上自动进行对话，节省时间并增加销售额。 对 Cliengo 有何期待？ * 在所有联系渠道中使用决策树的聊天机器人：Web、WhatsApp、Facebook、Instagram。 * 对我们平台上的每个联系人进行标记和评级。 * 根据联系人类型自动分配给代理。 * 通过传出 WhatsApp 消息重新激活和跟踪候选人。 * 通过您最优质的联系人生成类似的受众。 设计最适合您公司的会话聊天机器人： 从简单的会话树到最高级的会话树。将 Cliengo 添加到您的营销和销售策略中，以自动化并将所有渠道集中在一处。 Cliengo 平台将帮助您： * 捕获您的联系人数据。 * 个人资料联系人。 * 评价联系人。 * 优化营销活动。 * 在 WhatsApp 上发送外发消息。 * 提供实时支持。 和更多！
目录:
Business
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