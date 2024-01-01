替代项 - Clickatell

Pypestream

pypestream.com

Pypestream 是美国企业客户服务对话式人工智能解决方案。它由 Genesis Media LLC 联合创始人 Richard Smullen 于 2015 年 4 月创立。 Pypestream 在纽约和旧金山设有办事处。它因其旨在连接企业与消费者的 Pypestream 消息传递平台而广受欢迎。每个公司帐户都包含用于各种类型通信的“Pype”和“Streams”。该应用程序使用人工智能和机器学习来实现客户服务自动化。