替代项 - Clerk.io
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Tidio
tidio.com
立即与您的网站访问者建立联系，并将他们转化为付费客户。使用 Tidio 通信和营销解决方案来发展您的业务。
Guru
getguru.com
免费开始使用 Guru，这是一个功能强大的公司 wiki，可以消除聊天噪音，为您提供工作中实际需要的信息。
Google Cloud Search
cloudsearch.google.com
Google Cloud Search 是一款人工智能助手，可帮助用户在需要时在所有关联的 Google 应用程序（包括 Gmail、Google 文档、Google 云端硬盘、Google 日历、Google 通讯录等）中快速查找相关信息。
Qatalog
qatalog.com
Qatalog 消除您的工作混乱。不再需要持续不断的 ping，不再需要琐碎的会议，也不再需要寻找最新的文档。我们的工作中心连接了现代协作工具（维基、项目管理、团队聊天等），并让您可以协同使用它们。它以相同的方式连接人员和团队，因此当他们不在同一个地方时也可以保持同步。这是新的工作方式。
Happeo
happeo.com
供 Google Workspace (G Suite) 用户使用的内联网，可促进工作中的沟通、协作和生产力。立即促进知识共享并让您的团队参与其中！
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation（也写作 opentext）是一家开发和销售企业信息管理 (EIM) 软件的加拿大公司。OpenText 总部位于加拿大安大略省滑铁卢，是截至 2014 年加拿大最大的软件公司，被公认为加拿大百强雇主之一2016 年，Mediacorp Canada Inc.OpenText 软件应用程序为大型公司、政府机构和专业服务公司管理内容或非结构化数据。 OpenText 的产品旨在满足信息管理要求，包括管理大量内容、遵守监管要求以及移动和在线体验管理。OpenText 在全球拥有超过 14,000 名员工，是一家在纳斯达克 (OTEX) 上市的上市公司和多伦多...
Command E
getcommande.com
您的一切搜索。 Command E 的思考速度和您一样快。满足您访问计算机和云中的所有内容的最新、最快的方式。
Algolia
algolia.com
Algolia 是一家美国初创公司，通过 SaaS（软件即服务）模式提供网络搜索产品。
nuclia
nuclia.com
将人工智能搜索和生成答案嵌入到您的产品中。 Nuclia API 可让您从文档、文本和视频中获得 100% 开箱即用的人工智能搜索和生成答案，同时保护您的数据隐私并避免产生幻觉。
Search.io
search.io
只需几分钟即可将机器学习支持的搜索和发现添加到您的网站、电子商务商店或应用程序中。完全托管，14 天免费试用。
Bluecore
bluecore.com
Bluecore 是一种零售营销技术，它重新构想了零售商如何通过电子邮件营销和网站个性化与客户沟通。立即申请免费演示！
Yext
yext.com
Yext 是一家纽约市的科技公司，专注于在线品牌管理领域。它利用基于云的应用程序网络、搜索引擎和其他设施提供品牌更新。该公司由 Howard Lerman、Brian Distelburger 和 Brent Metz 于 2006 年创立。最新数据显示，2019 年市值超过 20 亿美元，2021 财年收入为 3.547 亿美元。
Keyspider
keyspider.io
Keyspider 通过基于云的企业搜索引擎提供准确的搜索结果。使用 Keyspider，您可以构建自己的定制网站搜索，无需额外的时间或成本。 Keyspider 了解客户的需求，并为他们的搜索查询提供正确的结果。该解决方案为网站提供更好的搜索体验和更高的转化率。它打算通过不遗余力的搜索即服务来重新定义客户浏览客户网站的方式。通过定制搜索提高跨媒体的相关性。
AlphaSense
alpha-sense.com
市场情报和搜索平台 在几秒钟而不是几小时内发现见解 通过在广泛的内容中轻松跟踪公司、主题和行业（已索引、可搜索且全部集中在一个地方），跟上市场的步伐。
Coveo
coveo.com
Coveo 是一家总部位于魁北克市的企业软件即服务 (SaaS) 公司，提供基于云的平台，使数字体验更加智能，并提供基于该平台构建的特定软件。 Coveo Relevance Cloud™ 利用搜索、分析和机器学习技术来统一不同的内容和数据，自动交付相关的个性化信息。 Coveo 提供电子商务、客户服务和劳动力熟练程度的解决方案。该公司被公认为 Gartner 洞察引擎魔力象限的领导者、Forrester Wave™：认知搜索的领导者以及 Forrester Wave™：旅程编排平台的强劲表现者。
Aiven
aiven.io
Aiven 的完全托管开源云数据平台可让您在 10 分钟内创建您一直梦想的数据管道。遍及所有主要云层。
Glean
glean.com
立即了解您的公司所掌握的信息。 格莱恩是一位具有直觉的工作助手。搜索公司的所有应用程序，准确找到您需要的内容并发现您应该了解的内容。
Syte
syte.ai
发现它。购买它。通过视觉搜索体验提升电子商务绩效，将购物者与他们喜爱的产品联系起来。
Bloomreach
bloomreach.com
专为商业打造的数字体验平台。 Bloomreach 解决方案将统一客户和产品数据的力量与人工智能和预测决策的速度和规模相结合，因此您可以提供在任何渠道和每次旅程中都能转化的神奇体验。
Searchspring
searchspring.net
提供购物者期望的购物体验和产品效果。掌控并超越相关性。做你的平台不允许你做的事情。
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai 是世界上第一个通用人工智能平台之一，使世界各地的大型企业能够跨工作流程和功能构建各种支持人工智能的应用程序。与任何其他单点解决方案不同，Vue.ai 提供的价值是将整个企业的图像、视频和文本数据汇集在一起，使用其 AI 堆栈对其进行解码，从而使智能能够在整个企业中提供数据驱动的决策。通过结合即用型 API、无代码和低代码工具，Vue.ai 使营销、产品、业务和技术团队能够对收入增长、效率和成本降低产生数量级的影响。 Vue.ai 目前已部署在多个行业，包括零售、金融、保险、物流和医疗保健。 Vue.ai 是由 Ashwini Asokan 和 Anand Chandrase...
Conversica
conversica.com
Conversica 是为收入团队提供对话式 AI 的领先提供商。使用收入数字助理在整个生命周期中释放收入。
Onna
onna.com
Onna 集中来自您喜爱的应用程序的数据，在一个地方提供精简、简化的搜索和管理体验。
Findify
findify.io
Findify 是一个搜索和发现个性化平台，由数据和机器学习提供支持。专为电子商务网站而设计，可加速增长。
Findr
usefindr.com
通用搜索您的所有应用程序。 Findr 是一款人工智能驱动的搜索助手，可帮助您同时搜索所有应用程序。使用 Findr，您可以： 1. 减少搜索信息的时间。 2. 不再索要链接和文档 - 提高团队协作和生产力。 3. 通过集中数据搜索从单一视图收集有关某个主题的参考资料
ReactiveSearch
reactivesearch.io
ReactiveSearch.io 使企业能够利用行业领先的 UI 组件、实时部署更改的控制平面并提供可操作的搜索分析来构建最佳的应用程序搜索体验。它可以与 Elasticsearch 和 OpenSearch 一起使用，开箱即用。
Site Search 360
sitesearch360.com
智能、快速、高度可定制的网站搜索。 - 索引您的网站页面、产品、YouTube 视频、常见问题解答和文档（PDF、DOC、XLS、PPT）。 - - 使用我们强大的爬虫、提供站点地图、上传 Feed、使用我们的 API 或同时组合所有方法来成功索引您的内容。 - 获得明智的结果。我们使用语义推理来增强我们的引擎。这意味着，如果您的爱狗访客搜索“小狗”或“小狗”，他们仍然会找到与狗相关的页面。添加无限的自定义同义词。 - 按你的方式设置。跨域甚至不同平台搜索。隐藏不需要的页面，将结果分组到自定义类别中以便于导航，添加过滤器和排序选项。 - 享受极快的搜索建议和结果。没有人喜欢等待。我们的搜索提供...
Akooda
akooda.co
Akooda Enterprise Search 通过生成式 AI 搜索为整个企业解锁洞察。新的人工智能驱动的搜索和分析引擎不仅提供结果，还提供背景、分析和对组织的深入理解。 Akooda Enterprise Search 专为轻松处理各种数据类型、格式和来源而定制，提供相关且适合上下文的答案。
edrone
edrone.me
edrone 是一个自主电子商务云，是第一个专为电子商务设计的 eCRM。 edrone 基于其算法提供先进的营销自动化解决方案，且易于安装（即插即用）。 edrone 的目标是帮助了解客户行为（客户智能）并利用一体化电子商务营销云吸引他们（营销自动化）。 该系统由两个部分组成：学习和参与。学习：高级统计数据、RFM 细分和每个客户的详细视图（甚至包括社交媒体统计数据）。参与：20 个准备发送的场景，包括恢复废弃的卡片、发送建议以及根据我们的客户智能算法通过交叉销售增加收入。营销机器不仅仅是一个简单的推荐框架：它使分段的想法在每个电子商务中都很容易实现。