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Classicquiz.com 是一个用于创建和玩互动测验的在线平台。用户可以设计各种问题类型的测验，包括多项选择、对/错、开放式、图像标签等。通过人工智能问题生成器，用户可以根据用户提供的文本自动创建问题。 特征： * 测验创建：使用不同的问题类型、图像和视频构建测验。 * 实时游戏：组织实时测验，参与者同时回答，跟踪个人和小组的表现。 * 定制：设置主题、时间限制、评分规则和问题随机化，实现个性化。 * 辅助功能：参与者使用 QR 码或智能手机或平板电脑上的唯一代码参加测验。 * 数据分析：查看详细结果、确定需要改进的领域并跟踪个人进度。

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