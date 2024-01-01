替代项 - Claap
Notion
notion.so
Notion 是一个提供数据库、看板、wiki、日历和提醒等组件的应用程序。用户可以连接这些组件来创建自己的系统，用于知识管理、笔记记录、数据管理、项目管理等。这些组件和系统可以单独使用，也可以与其他组件和系统协作使用。
Microsoft OneNote
onenote.com
Microsoft OneNote 是一款用于自由格式信息收集和多用户协作的笔记程序。它收集用户的笔记、绘图、屏幕剪辑和音频评论。可以通过 Internet 或网络与其他 OneNote 用户共享笔记。 此前，在 2019 版之前，OneNote 主要作为 Microsoft Office 套件的一部分提供。 Microsoft 现在通过 Windows 10、macOS、iOS 和 Android 的应用程序商店将 OneNote 版本作为免费的独立应用程序进行分发。微软还提供了基于 Web 的 OneNote 版本，作为 OneDrive 和 Office for web 的一部分；该版...
Otter
otter.ai
Otter 是一款智能笔记应用程序，可帮助您记住、搜索和分享您的语音对话。 Otter 创建的智能语音笔记结合了音频、转录、说话人识别、内联照片和关键短语。它可以帮助商务人士、记者和学生在会议、采访、讲座以及任何重要对话中更加专注、协作和高效。
Evernote
evernote.com
Evernote 是一款专为记笔记、组织、任务管理和存档而设计的应用程序。它由总部位于加利福尼亚州雷德伍德城的 Evernote Corporation 开发。该应用程序允许用户创建笔记，笔记可以是文本、绘图、照片或保存的网页内容。笔记存储在笔记本中，可以标记、注释、编辑、搜索、提供附件和导出。 Evernote 是跨平台的，适用于 Android、iOS、macOS 和 Microsoft Windows。它可以免费使用，但有每月使用限制，并提供扩展或解除限制的付费计划。
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail 是面向企业的安全电子邮件托管服务。它有一个内置的协作平台，使整个组织能够在 Inbox 内无缝共享和通信。它融合了经典电子邮件和现代协作工具，促进评论、点赞和分享的使用。 Zoho Mail 与所有其他 Zoho 应用程序以及流行的外部应用程序完美集成。
ClickUp
clickup.com
我们的使命是让世界变得更加高效。为此，我们构建了一个应用程序来替换所有这些内容 - 任务、文档、目标和聊天。
Coda
coda.io
Coda 是一款基于云的文档编辑器，由 Shishir Mehrotra 和 Alex DeNeui 创立。办事处位于贝尔维尤、旧金山和山景城。第一个软件版本1.0于2019年5月推出。此前四年多来，它一直处于内测版本。Coda提供文字处理、电子表格和数据库功能。它是一个将电子表格、演示文稿、应用程序和文档混合在一起的画布。该软件可以与Slack和Gmail等第三方服务集成。2017年，Coda筹集了6000万美元。 Greylock Partners、Khosla Ventures 和 General Catalyst 参与了本轮融资，LinkedIn 联合创始人 Reid Hoffman ...
Vimeo
vimeo.com
Vimeo 是一个视频托管、共享和服务平台，总部位于纽约市。 Vimeo 在无广告的基础上运营，而是通过为视频内容制作者提供订阅计划并提供包含视频创作、编辑和广播工具、企业软件解决方案以及视频制作工具的软件即服务 (SaaS) 来获取收入。视频专业人士与客户和其他专业人士建立联系。 Vimeo 专注于在各种设备上传输高清视频。 该网站最初由 Jake Lodwick 和 Zach Klein 于 2004 年创建，作为 CollegeHumor 的衍生产品，用于在同事之间分享幽默视频，但为了支持 CollegeHumor 的日益普及而将其搁置一旁。 IAC 于 2006 年收购了 Colle...
Notebook
zoho.com
跨设备最漂亮的笔记应用程序。
Reclaim
reclaim.ai
Reclaim 是一款智能日历助手，可以在您的日历上灵活安排时间来处理您想要关注的任何事情。
Milanote
milanote.com
Milanote 是一个易于使用的工具，可将您的想法和项目组织到可视板中。添加注释、图像、链接和文件，直观地组织它们并与您的团队共享。
Loom
loom.com
录制和共享屏幕、摄像头或两者的视频消息。比输入电子邮件或现场会议更快。可在 Mac、Windows、Chrome、iOS 和 Android 上免费使用。
Animaker
animaker.com
Animaker 是一款在线 DIY (#DIY) 动画视频制作工具，为每个人带来工作室品质的演示。动画视频，做得对！
Standard Notes
standardnotes.org
Standard Notes 是一款私人笔记应用程序，具有无与伦比的简单性、端到端加密、强大的扩展和开源应用程序。
Riverside.fm
riverside.fm
Riverside.fm 使播客和媒体公司可以轻松地以录音室质量录制远程采访。最终结果？ 4k 视频和 WAV 音频内容。
RemNote
remnote.com
用于思考和学习的一体化工具。当然，它是一个记笔记工具。但还有抽认卡、PDF、反向链接等 - 帮助您学习、保持条理和思考。
Basecamp
basecamp.com
Basecamp 是一家美国网络软件公司，总部位于伊利诺伊州芝加哥。该公司由 Jason Fried、Carlos Segura 和 Ernest Kim 于 1999 年共同创立，是一家名为 37signals 的网页设计公司。自 2004 年中期以来，该公司的重点已从网页设计转向网页应用程序开发。它的第一个商业应用程序是 Basecamp，随后是 Backpack、Campfire 和 Highrise。开源 Web 应用程序框架 Ruby on Rails 最初是为 37signals 内部使用而创建的，后来于 2004 年公开发布。2014 年 2 月，该公司采取了新战略，完全专注于其...
Simplenote
simplenote.com
Simplenote 是一款支持 Markdown 的笔记应用程序。除了跨平台应用程序外，它还可以通过大多数网络浏览器访问。Simplenote 有一个外部可访问的 API，允许编写其他客户端：macOS 仪表板小部件 DashNote； nvPY，跨平台SimpleNote客户端；在其他人中。此外，macOS 程序 Notational Velocity 和 Windows 实用程序 ResophNotes 也可以与 Simplenote 同步。
Murf AI
murf.ai
使用多功能人工智能语音生成器从文本到语音。 支持人工智能，真实的人们的声音。 在几分钟内制作工作室品质的配音。使用 Murf 逼真的 AI 声音进行播客、视频和所有专业演示。
FuseBase
nimbusweb.me
将来自多个来源的信息混乱转变为井然有序的工作场所。让您或您的团队能够通过更少的迭代和更少的会议更快地完成工作。
Spike
spikenow.com
Spike 强大的收件箱包括会话电子邮件、任务、注释、协作文档、文件存储和日历，所有这些都在一个提要中。
Craft
craft.do
Craft 是专为数字设备而设计的，它带回了写作的乐趣。 Craft 是一个用于创建精美文档和笔记并分享您的想法的工具。您在 Craft 中创建的所有内容都可以一键共享。 Craft 支持内联降价、反向链接、代码片段、图像、视频、附加 PDF 文件和丰富的链接预览。
GoodNotes
goodnotes.com
使用世界上最受欢迎的数字纸记下、塑造并分享您的想法。您的前三本笔记本是免费的。
Fireflies.ai
fireflies.ai
记录、转录和搜索您的会议！ Zoom、GMeet、Teams、Webex 等的自动会议记录。
Lark
larksuite.com
Lark 是下一代团队工作空间。工作的未来就在这里，而且是免费的。
Scrintal
scrintal.com
就像米罗和黑曜石生了孩子一样。使用 Zettelkasten 方法组织和连接您的原子笔记。在一处查看您的所有想法并轻松分享。
Toodledo
toodledo.com
Toodledo 是一款流行且功能强大的在线生产力工具。管理您的待办事项列表、做笔记、跟踪习惯并将想法整理成大纲和列表。
Descript
descript.com
使用 Descript 录制、转录、编辑、混合、协作和掌握您的音频和视频。免费下载→。
Synthesia
synthesia.io
只需输入文本即可创建 AI 视频。易于使用、便宜且可扩展。直接通过浏览器与真人演示者制作引人入胜的视频
Simplified
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一体化数字设计平台可帮助您以前所未有的方式创建内容、扩展品牌并与团队协作。讲述故事所需的一切都集中在一处。