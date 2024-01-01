Citizen Portal

公民门户是一种公共工具，旨在使政府运作透明且易于访问。它允许用户在各级（地方、州和联邦）民选当局的演讲和程序中进行高级搜索。 用户可以使用特定的单词或短语进行查询，并可以检查与不同政府部门和机构相关的大量内容。 这包括国会听证会、行政命令，甚至“联邦党人文集”等资源。该工具还提供“CitizenPortal GPT”功能，可用于询问有关政府官员言论的人工智能驱动问题。 除了搜索和查询功能之外，该平台还提供从文字摘录创建视频剪辑以及针对特定主题或实体设置自定义警报的功能。 通过这种方式，用户可以随时了解对他们最重要的主题。虽然该门户网站面向美国受众，并为每个州提供特定地点的内容，但对于任何对美国政府运作感兴趣的人来说，它仍然是一个有用的资源。

网站： citizenportal.ai

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