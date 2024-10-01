替代项 - ChurnKey

GoCo

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GoCo 是一种现代化的一体化人力资源解决方案，具有一流的客户支持，可以轻松简化您的人力资源流程和数据。从入职和福利到绩效管理和薪资，GoCo 拥有您在一个易于使用的单一解决方案中运行人力资源所需的一切。 GoCo 的使命是帮助企业减少在手动、痛苦且复杂的人力资源任务上花费的时间，以便他们能够专注于培养更快乐、更高效的团队。