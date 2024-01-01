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Chord 是一种人工智能工具，旨在通过创建个性化文章来自动化网络研究。用户指定感兴趣的主题，然后该工具使用其人工智能功能在网络上进行实时研究。 研究主题的范围可能各不相同，从实际问题、特定对象指南到感兴趣的地点，展示了 Chord 的广泛适用性。 所进行的研究是使用人工智能进行处理的，生成文章的初始版本，然后进行人工编辑以保证质量。值得注意的是，该工具非常重视透明度和用户隐私。 生成的文章可以与用户的帐户绑定，或者通过用户个人资料中可用的隐私切换保持匿名。默认情况下，文章是公开的，这有助于用户社区生成不断增长的文章库。 同样重要的是要强调 Chord 的独立运营模式，该模式排除了广告商或附属机构的资金，从而旨在确保其自动化研究结果的客观性。

网站： chord.pub

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