替代项 - Chisel

User Evaluation

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用户评估是一个人工智能驱动的平台，专注于提供深入的见解和分析，以增强产品设计和客户理解。 它提供了一套用于客户研究和洞察生成的工具。该平台使用人工智能，可以直接从您的内容中快速创建洞察。 它非常适合多模式数据，提供以各种语言转录和分析音频和视频文件格式以及文本和 CSV 文件的能力。 该平台采用人工智能驱动的标签来识别模式，进行情绪分析来了解客户的情绪，并利用 GPT-4 等先进的人工智能模型来提供服务。 值得注意的工具包括可以分析数据并按需提供图表和流程图的人工智能聊天，以及使用人工智能快速生成研究文档的报告和演示文稿生成器。 其他功能包括用于轻松导航见解的高级音频/视频播放器、用...