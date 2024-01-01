Chatgen.ai

Chatgen 是一个具有自定义机器人的混合机器人聊天平台。借助 Chatgen，您可以自动将匿名网站访问者转换为合格的潜在客户，并预订更多满足 24/7" ChatGen 构建了一个机器学习 (ML) 支持的引擎，使企业能够拥有可以与用户交谈的聊天机器人。这些聊天机器人可以帮助企业跨职能：营销：从基本的聊天机器人、用于生成潜在客户的对话式登陆页面和用于优化点击率的对话式广告，到优化点击操作的嵌入式机器人，Chatgen 主要用于最大限度地捕获潜在客户，不仅在网站上，而且在您的网站上。访客访问您的品牌 支持：聊天机器人使用人工智能对常见客户查询进行自动响应，使支持人员能够腾出时间来应对更紧迫的客户支持挑战 #customersupportautomation 产品发现：聊天机器人使在线购物者可以轻松发现产品 - 提高销售额。并建立电子商务公司的忠诚度。

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