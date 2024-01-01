ChatFlow 是一款人工智能聊天机器人构建器，它使用您的网站内容作为知识库，为客户的询问提供实时、智能的响应。 ChatFlow 可让您为您的网站构建品牌人工智能聊天机器人，使用根据您的网站内容创建的知识库自动回答访客问题。 集成简单且用户友好。 ChatFlow 为您提供了一个简单的嵌入脚本，您可以将其粘贴到 HTML 中。 借助 ChatFlow，您可以自定义一切内容，从聊天机器人的语气和对话风格，到颜色和消息传递等视觉设计元素，以确保品牌一致性。

网站： chatflow.no

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