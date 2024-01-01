替代项 - Chat Data
ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT：优化对话语言模型。我们训练了一个名为 ChatGPT 的模型，它以对话方式进行交互。对话格式使ChatGPT能够回答后续问题、承认错误、挑战不正确的前提并拒绝不适当的请求。 ChatGPT 是 InstructGPT 的兄弟模型，它经过训练可以遵循提示中的指令并提供详细的响应。
Google Gemini
gemini.google.com
您可以使用巴德来帮助推进您的想法。在 Bard 的帮助下，您可以执行以下操作： - 集思广益，制定计划，或寻找不同的方法来完成工作 - 获得更复杂主题的快速、易于理解的摘要 - 创建大纲、电子邮件、博客文章、诗歌等的初稿
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI 是一个答案引擎，可使用大型语言模型为复杂问题提供准确答案
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
您的日常人工智能伴侣。
Claude
claude.ai
Claude 是适合您任务的下一代人工智能助手，无论规模如何。
Google Cloud Platform
google.com
Google 云平台 (GCP) 由 Google 提供，是一套云计算服务，运行在 Google 内部用于其最终用户产品（例如 Google 搜索、Gmail、文件存储和 YouTube）的同一基础设施上。除了一套管理工具外，它还提供一系列模块化云服务，包括计算、数据存储、数据分析和机器学习。注册需要信用卡或银行帐户详细信息。Google Cloud Platform 提供基础设施即服务、平台即服务和无服务器计算环境。 2008 年 4 月，Google 发布了 App Engine，这是一个用于在 Google 管理的数据中心中开发和托管 Web 应用程序的平台，这是该公司的第一个云计算服...
Intercom
intercom.com
Intercom 是一个对话关系平台 (CRP)，可帮助企业通过基于信使的个性化体验建立更好的客户关系。 Intercom 总部位于旧金山，在芝加哥、都柏林、悉尼和伦敦设有办事处。 截至2017年2月，Intercom每月活跃用户数为10万。截至 2020 年 7 月，Intercom 拥有 30,000 多名付费客户，包括 Facebook、亚马逊和 Lyft。
Jasper
jasper.ai
利用人工智能创建内容的速度提高 5 倍。 Jasper 是最高质量的 AI 文案工具，拥有超过 3,000 条 5 星级评论。最适合撰写博客文章、社交媒体内容和营销文案。
TypingMind
typingmind.com
使用 ChatGPT 的增强功能，如聊天历史搜索、文件夹、集成、提示库等。
Tidio
tidio.com
立即与您的网站访问者建立联系，并将他们转化为付费客户。使用 Tidio 通信和营销解决方案来发展您的业务。
Writesonic
writesonic.com
Writesonic 让您可以非常轻松地在几秒钟内撰写高性能文章、登陆页面、广告、产品描述等。
Simplified
simplified.com
一体化数字设计平台可帮助您以前所未有的方式创建内容、扩展品牌并与团队协作。讲述故事所需的一切都集中在一处。
Andi
andisearch.com
Andi 是下一代搜索 - 对话式、匿名且无广告。它的性能要好得多，因为它可以对抗垃圾邮件并保护您免受广告技术的侵害。
Magai
magai.co
您的 ChatGPT 支持的超级助手。 利用 Magai 革命性的 AI 工具和由 ChatGPT + GPT-4 提供支持的直观聊天界面，改变您生成和完善内容的方式。
Team-GPT
team-gpt.com
适合整个公司的直观 GPT 聊天 Team-GPT 保证 2 到 2,000 人的团队采用 ChatGPT。在一个共享工作空间中组织知识、协作并掌握 AI。
AfforAI
afforai.com
最大化生产力的第二大脑。 Afforai 是一个人工智能聊天机器人，可以搜索、总结和翻译多个来源的信息，以产生值得信赖的研究。将冗长的研究文档提供给一堆干巴巴的合规性要求，并提取您需要的关键发现。
Relevance AI
relevanceai.com
构建和部署人工智能驱动的自动化。 将 GPT 提升到新的水平，并通过链和代理实现更多内部工作流程的自动化。完全托管的部署、低代码且对开发人员友好。
Cognosys
cognosys.ai
彻底改变人工智能代理空间。 隆重推出 Cognosys，您强大的基于 Web 的 AI 代理，旨在彻底改变生产力并简化复杂的任务。利用最先进的人工智能技术提升您的日常生活。
ODIN
getodin.ai
Get Odin AI 是一款终极工具，旨在提高专业人士和企业的生产力并释放您的潜力。
Build Chatbot
buildchatbot.ai
https://buildchatbot.ai/login/
1min.AI
1min.ai
利用人工智能提高生产力是改善工作和生活的好方法。然而，针对不同的用例切换或学习新工具并不有趣，而且成本也很高！ 1min.AI是一款一体化人工智能应用程序，可解锁所有人工智能功能。您只需为 1min.AI 使用的内容付费，无需其他地方隐藏成本或设置。 1min.AI的独特之处在于提供由各种AI模型支持的各种AI功能。您可以通过与许多助手聊天功能清楚地看到它，它包括 Gemini、GPT、Claude、Llama、MistralAI... 其他多媒体功能，如内容、图像、音频、视频也可以与不同的模型一起使用，以发挥它们的能力并给出最佳效果。 最后，我们提供信用评估和透明的使用历史记录，以便...
DeftGPT
deftgpt.com
使用 DeftGPT，您可以： * 简化您的内容写作：DeftGPT 允许您提出问题、获得即时答案并与 AI 进行互动对话。您将可以立即访问 GPT-4、gpt-3.5-turbo、Anthropic 的 Claude 以及各种其他机器人。 * 团队管理：DeftGPT 使您能够邀请无限的成员加入您的组织帐户，从而简化了管理和计费。这可以节省您的资金，同时提高整体生产力。此外，通过我们的计划，您可以将账单统一到一个帐户中，以增加便利。 * 与任何 PDF 或文档聊天：从法律协议到财务报告，DeftGPT 为您的文档注入活力。您可以提出问题、接收摘要、查找信息等等。此外，它还兼容多种格式，...
AlphaSense
alpha-sense.com
市场情报和搜索平台 在几秒钟而不是几小时内发现见解 通过在广泛的内容中轻松跟踪公司、主题和行业（已索引、可搜索且全部集中在一个地方），跟上市场的步伐。
Twig
twig.so
Twig AI 从帮助文档、私有数据源和过去的支持票中读取、分析和写入对客户查询的响应
Swimm
swimm.io
Swimm 是一款代码知识管理工具，专为致力于有效知识共享的开发团队而构建。借助 Swimm，每个开发人员都可以快速理解代码并为其做出贡献。
Gleen AI
gleen.ai
创建针对您的文档进行训练的自定义 AI 聊天机器人 无论您是寻求简化客户服务运营的企业，还是寻求快速高效帮助的个人，我们的人工智能机器人都可以提供您所需的支持。
Salebot
salebot.ai
SaleBot 是一款多功能聊天机器人构建器，旨在简化 Vkontakte、Telegram、Facebook、Viber、Talk-me、WhatsApp 和 Instagram 等各种消息平台上的客户交互。该平台为企业提供了一个全面的工具包，可以实现通信自动化、管理客户关系并增强用户参与度，而无需任何编程知识。 主要特征： * 多消息传递支持：在单个界面中跨多个消息传递平台集成和管理聊天机器人。 * CRM 集成：利用内置的 CRM 功能有效地组织您的销售团队和客户互动。 * 业务自动化：利用各种工具自动执行重复性任务、管理客户数据并简化业务流程。 * 教育平台：创建和管理具有独特设计和...
Arconar
arconar.com
Arconar是一个人工智能模块市场，可以让我们通过基于人工智能模型的各种模块获得准确的内容结果。该市场包括根据用户需求定制的模块，例如创建 Google 广告、创建 Instagram 广告、撰写博客文章、为电子商务网站创建产品标题以及许多其他不同的工具。
Anakin.ai
anakin.ai
Anakin.ai 是一个无代码人工智能应用程序构建器，允许用户创建定制的人工智能应用程序来自动执行任务、生成内容、回答问题等。它包括数千个预构建的人工智能应用程序，适用于文本生成、聊天机器人、图像生成、工作流程管理和批处理等各种用例。该平台还包括训练 ChatGPT 功能，允许用户根据自己的数据训练聊天机器人，以及自动代理构建器，以创建自动解决复杂挑战的人工智能助手。此外，用户可以将他们的人工智能应用程序连接到任何外部服务，并将智能技术嵌入到现有软件中。
Hebbia
hebbia.ai
通用人工智能 (AGI) 用户界面的开发商。 Hebbia 的 Matrix 产品是金融、法律、政府和制药公司使用的知识工作的副驾驶。 Matrix 通过将最复杂的任务分解为可理解的 LLM 操作，准确地处理最复杂的任务。用户可以与 Matrix 协作，大规模提取、构建和分析数百万份文档，从而实现法学硕士的完整工作流程自动化。该平台经过安全构建，可以处理高度敏感的文件，并支持完整的端到端加密。