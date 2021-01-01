替代项 - Charley

SMTP

smtp.com

SMTP 是基于云的电子邮件服务的早期先驱之一，现在是 Ziff Davis、Moz Group 和 Campaigner 的一部分。 从复杂的电子邮件自动化到经济高效的电子邮件基础设施和中继解决方案，我们在全球范围内运营。 SMTP.com 是第一家提供基于网络的电子邮件作为企业软件并为大型商业发件人提供高度可靠的发送服务的公司，拥有悠久的创新历史。 SMTP 帮助大规模发件人有效到达收件箱的能力是传奇的。从企业复杂的营销自动化到小型企业易于使用的活动管理；我们的所有解决方案均以我们的顶级电子邮件传送技术为后盾。