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收回你的钱。毫不费力。有退款吗？通过自动化处理争议来节省时间和金钱。 打击退款欺诈。节省时间和金钱。 反驳退款是很乏味的，但忽视退款的代价却很高。因退款而损失的收入可以挽回，但争议过程既耗时又低效。通过一项简单的集成，Chargehound 可以自动化您的整个争议流程。您可以立即回复所有退款。 让我们来完成这项工作 - 一旦您收到争议，Chargehound 将代表您创建并提交全面的定制回复。您不必花费数小时来整理争议，而是可以专注于更有影响力的目标，例如最大限度地减少退款和最大限度地提高胜率。

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