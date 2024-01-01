替代项 - ChannelApe
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
BigCommerce
bigcommerce.com
BigCommerce 是一家在纳斯达克上市的电子商务平台，为零售商提供软件即服务服务。该公司的平台包括在线商店创建、搜索引擎优化、托管以及中小型企业的营销和安全。
Creatio
creatio.com
Creatio（以前称为 bpm'online）是一种用于流程管理和 CRM（客户关系管理）的软件即服务 (SaaS) 低代码解决方案。截至 2020 年，Creatio 解决方案堆栈由 Studio Creatio（低代码平台）、Sales Creatio（销售人员自动化软件）、Marketing Creatio（营销自动化工具）和 Service Creatio（服务台软件）组成。
DelightChat
delightchat.io
轻松增加销售额并管理支持 - 全渠道客户支持 - 通过一个统一的仪表板回复所有渠道的客户 - WhatsApp、Instagram、Facebook、电子邮件和实时聊天。 - WhatsApp 营销 - 使用官方 WhatsApp API 发送促销广播并增加您的销售额。使用 WhatsApp 自动恢复废弃的购物车、发送订单通知并验证货到付款订单。
ShipBob
shipbob.com
在线商店的电子商务履行。 ShipBob 使企业能够提供 2 天发货并管理库存、订单和发货。
Pepperi
pepperi.com
辣椒|统一 B2B 商务平台和移动销售应用程序
Omnichat
omnichat.ai
通过全渠道消息传递自动化电子商务营销。 通过具有实时聊天、聊天机器人和营销自动化功能的全渠道消息传递 CRM，实现更快增长并推动更多销售。
SAP
sap.com
在 SAP，我们的目标是帮助世界更好地运行并改善人们的生活。我们的承诺是创新，帮助我们的客户发挥最佳水平。 SAP 致力于帮助每位客户成为运营最佳的企业。我们设计解决方案来推动创新、促进平等并跨越国界和文化传播机会。与我们的客户和合作伙伴一起，我们可以改变行业、发展经济、改善社会并保护我们的环境。
Flowspace
flow.space
Flowspace 使品牌能够加速销售、扩大运营规模并满足快速、实惠的交付的购买后期望。开始吧。
Kibo
kibocommerce.com
Kibo 提供您可以信赖的 B2C 和 B2B 电子商务、订单管理、个性化和销售点统一商务解决方案。
Feedonomics
app.feedonomics.com
我们排名第一的数据馈送优化和产品馈送管理系统平台可让您在人们在线购物的任何地方列出您的产品，包括 Google Shopping、Amazon 和 Facebook
PIPE17
pipe17.com
比 iPaaS 更好。电子商务集成可帮助您查看、自动化和管理您的运营、履行、订单、库存等。
Epicor
epicor.com
Epicor ERP 系统是模块化、行业特定的软件，用于管理全公司的业务流程。 Epicor 软件非常适合管理会计和财务、人力资源、客户、供应链、库存、分销和制造生产管理。 Epicor 软件可在本地使用，也可作为 SaaS 云 ERP（企业资源规划）使用。 Epicor 提供业务管理平台作为行业特定的 ERP 解决方案。 Epicor Software Corporation 进行创新，将更新的技术融入 ERP 系统。例如，Epicor 使用工业物联网 (IIoT) 将车间内的机器与传感器和 PLC（可编程逻辑控制器）连接到其高级 MES（制造执行软件）中，该软件与 Epicor ERP...
Syncware
syncware.com
用于同步多渠道消费产品品牌的订单、发货和库存的自动化软件
Edistera
edistera.com
Edistera Commerce Cloud 是一个 B2B 电子商务平台，通过为零售商、经销商和批发客户提供面对面和在线的无缝、全渠道购买体验，帮助制造商、品牌和分销商发展批发业务。
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® 是商务执行 SaaS 产品的全球领导者。我们的商务执行套件为品牌、零售商、经纪人和分销商提供在线和店内做出更好决策所需的情报。 Wiser 的平台支持各种用例，从市场意识和价格管理到货架智能和零售执行。为什么 Wiser 是全球 500 多个品牌和零售商值得信赖的零售分析提供商？更好的数据。我们的使命是构建能够从数百万个网站和数万家实体店捕获并呈现最准确、最可操作的信息的服务。 Wiser 的近实时情报提供多渠道可视性，以优化每日和每小时的收入、利润和营销相关策略。如需了解更多信息，请访问 www.wiser.com 并关注@wiserinc。
Fillgoods
fillgoods.co
完善的门店管理系统满足在线卖家的需求 创建无限商店通过FB Live系统完成产品库存以创建自动订单。这使得每次销售都比以前更容易。
Ordermentum
ordermentum.com
Ordermentum 是食品和饮料行业的批发在线订单管理系统。预订免费演示，了解移动订购和支付如何帮助您的业务发展。
Quivers
quivers.com
Quivers 提供协作商务解决方案，帮助您的品牌直接履行订单，而无需与零售商竞争。
Omisell
omisell.com
Omisell 的使命是为在线卖家提供简单、无缝的体验。我们提供的服务和解决方案可帮助卖家管理所有线下和线上销售渠道的订单。在 Omisell 系统和数据的支持下，分析销售策略和自动化订单履行变得更加容易。 Omisell 可在所有平台上使用：桌面、移动设备和平板电脑，以提供更好的控制、可见性和效率。
BiCockpit
bicockpit.com
BiCockpit 是一种电子商务软件解决方案，可让您从单个面板快速、简单地管理所有在线市场和电子商务系统的订单和发票程序。 Bicockpit 产品管理工具使用户可以轻松进行跨平台产品转移。产品在电子商务平台和市场之间同步。今天就从驾驶舱开始您的管理！
StoreFeeder
storefeeder.com
StoreFeeder 是一款优质的多渠道零售解决方案，适用于在 eBay、Amazon、Magento、Shopify 等平台上进行销售的企业。
SQQUID
sqquid.com
SQQUID 多渠道销售自动化可帮助零售商增加销售额并降低多个商店地点和在线渠道的订单处理和运输成本。
Twirll
twirll.com
所有业务应用程序都集中在一个云解决方案中，用于酒店、零售 (B2C)、批发 (B2B)、制造和服务业的业务增长、自动化和运营
Accumula
accumula.com
Accumula 的全渠道平台将零售商的线上和线下渠道结合起来，打造无缝的客户体验。我们将电子商务、店内和后台运营集成到一个系统中，最大限度地减少再培训并最大限度地提高销售额。零售商通过 Accumula 实现店内库存在线销售，通过店内发货、路边提货和店内提货增加销售机会，从而增加销售量。
Linnworks
linnworks.com
Linnworks 是全渠道零售商的全球增长平台。通过单一平台为您的整个商业运营提供支持。 Linnworks 拥有 100 多个集成（包括 Amazon、eBay、Shopify 和 Walmart 等流行平台），涵盖您所需的一切 - 从订单和库存管理、分析和预测、仓库管理、销售渠道列表和 3PL/履行。为您的团队提供实时库存可视性、无缝集成的销售渠道以及订单路由等数千个关键任务的自动化。请放心，您的库存始终准确，并且每个订单都能正确高效地履行。准备好您需要的一切。稳扎稳打，迎接未来的机遇。无论您有什么抱负，请继续前进并与 Linnworks 一起不断成长。
Shipedge
shipedge.com
Shipedge 是一种模块化且可扩展的解决方案，用于自动化复杂的电子商务运营。 Shipedge 完全基于网络，其主要模块是订单管理和仓库管理系统，用于自动化电子商务操作。我们帮助公司创建高效的订单履行管理一个或多个仓库（履行网络）。其他模块包括退货和换货、多承运商运输、供应管理、多渠道集成、订单路由、3PL 计费、移动 WMS 应用程序等等。 Shipedge 的订单管理解决方案 (OMS) 将所有可能的库存来源连接到许多在线销售渠道。 Shipedge 将订单路由到最佳库存位置，决定是商店运输还是提货、履行中心或合作伙伴仓库，包括管理配送中心之间的越库转运。其他模块包括供应商管理、库存...
Blastramp
blastramp.com
Blastramp HQ 是一种简单的业务工具，可以解决品牌的库存管理难题，并将所有电子商务和批发销售渠道连接到一个集中中心。整合、优化和无缝扩展您的品牌，而您的银行预算可以用于其他需求。在对全渠道订单和库存管理解决方案做出任何决定之前，请先到 Blastramp 总部试一试。我们致力于品牌的一大飞跃！主要特性 - 专为拥有多个销售渠道的小型但成长型品牌而打造 - 强大的库存和订单管理功能 - 集中中心管理从工厂 PO 到退货管理的整个生命周期。 - 以订单为中心的 CRM 功能巩固了品牌员工、供应商、销售代表、3PL/仓库和客户之间的沟通。 - 简单的定价结构（无隐藏费用） 集成：ERP -...
Baselinker
baselinker.com
- BaseLinker 是一款多渠道管理软件，可简化 Amazon、eBay、Etsy、Reverb 和 Mirakl 等所有平台的销售，并具有 1,000 多个其他集成。 - 利用我们先进的自动化模块，团队可以将订单处理速度提高 10 倍，并通过我们独特的包装助手和自动操作功能最大限度地减少错误，这些功能可处理发货创建、客户电子邮件、发票生成和标签打印等任务。 - 我们在欧洲、美国和巴西拥有超过 23,000 名活跃用户，为致力于国际扩张的卖家提供专家支持。
ShopiVerse
shopiverse.com
ShopiVerse是一家人工智能驱动的跨境电商集成解决方案软件公司，是希望在国际电商领域取得成功的企业的有力支持者。它提供广泛的服务，包括库存管理、订单管理、物流管理、报告管理、内容管理、退货管理、价格管理、履行管理、发票管理和产品列表，并提供从一个平台轻松控制所有这些功能的机会。单面板。它为客户提供竞争优势，提高运营效率，并帮助他们在国际市场上占据一席之地。 ShopiVerse 通过消除复杂性而可靠，为企业提供快速、成功的国际扩张。