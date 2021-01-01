替代项 - Chamaileon
Square
squareup.com
Square, Inc. 是一家美国金融服务、商业服务聚合商和移动支付公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。该公司销售软件和硬件支付产品，并已扩展到小型企业服务领域。该公司由 Jack Dorsey 和 Jim McKelvey 于 2009 年创立，并于 2010 年推出首个应用程序和服务。自 2015 年 11 月起，该公司在纽约证券交易所上市，股票代码为 SQ。
Brevo
brevo.com
Brevo（以前称为 Sendinblue）可帮助您发展业务。通过电子邮件、短信、聊天等方式建立客户关系。在需要时使用您需要的工具。免费试用。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign 是一个面向中小型企业的云软件平台，总部位于伊利诺伊州芝加哥。该公司提供客户体验自动化 (CXA) 软件，该软件结合了电子邮件营销、营销自动化、销售自动化和 CRM 类别。
Zoho Campaigns
zoho.com
促进销售的电子邮件营销软件。 创建、发送和跟踪电子邮件营销活动，帮助您建立强大的客户群。从精美的电子邮件模板到易于使用的编辑器，从自动化工具到实时分析，Zoho Campaigns 拥有一切。
Keap
keap.com
Keap 帮助您发展业务、改善客户服务并增加销售额。选择 Keap Grow、Keap Pro 或 Infusionsoft by Keap 来满足您的业务需求。开始免费试用。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家在线营销公司，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，在科罗拉多州拉夫兰设有办事处；和纽约，纽约。 该公司成立于1995年，后于2015年出售给Endurance International。
MailerLite
mailerlite.com
利用自动化、登陆页面和调查等功能创建高级电子邮件营销活动。通过 14 天试用期免费使用高级功能！
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid（也称为 Twilio SendGrid）是一个位于科罗拉多州丹佛市的客户通信平台，用于交易和营销电子邮件。该公司由 Isaac Saldana、Jose Lopez 和 Tim Jenkins 于 2009 年创立，并通过 Techstars 加速器计划进行孵化。 截至 2017 年，SendGrid 已筹集超过 8100 万美元，并在科罗拉多州丹佛市设有办事处；科罗拉多州博尔德；加利福尼亚州欧文市；加利福尼亚州雷德伍德城；该公司于 2017 年 11 月 16 日在纽约证券交易所上市。Twilio 于 2019 年 2 月收购了 SendGrid。
Flodesk
flodesk.com
初学者和专家都使用 Flodesk 来发展他们的业务。设计在任何设备上看起来都很棒的电子邮件和表单。免费尝试。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse 为电子邮件营销软件、登陆页面创建器、网络研讨会托管等提供在线平台。无需信用卡即可免费试用 30 天！
SendPulse
sendpulse.com
自动化您的营销并将所有交付渠道整合到一个平台上：电子邮件、网络推送通知、短信、Viber。 © 2021
Beefree
beefree.io
快速创建精美的电子邮件和登陆页面。 BEE 是设计移动响应式电子邮件和登陆页面的最佳拖放编辑器。
Stripo
stripo.email
Stripo 是一个电子邮件设计平台。我们帮助您以两倍的速度构建任何复杂程度的高质量电子邮件，包括带有 AMP、实时和交互式内容的电子邮件。用于轻松制作电子邮件的嵌入式工具，与 60 多个 ESP 集成。
OnePage CRM
onepagecrm.com
独特的 CRM 软件可帮助小型企业专注于并增加销售额。基于 GTD 和销售额 原则上，我们的销售工具包括联系人和渠道管理。
Mailjet
mailjet.com
使用 Mailjet 简化您的电子邮件发送并提高您的销售额。我们通过一项简单而强大的服务来满足您的所有电子邮件和短信需求。
Mail Butler
mailbutler.io
Mailbutler 是 Apple Mail、Gmail 和 Outlook 的电子邮件软件扩展插件，可帮助您保持高效和专业。
Emma
myemma.com
简单，与您合作，基本上是您最好的朋友电子邮件营销。 最好的朋友使人际关系变得容易。他们为你加油，在你困难的时候出现。这就是艾玛为您的电子邮件所做的事情。
Campaign Monitor
createsend.com
通过令人难忘的电子邮件营销推动成果。使用 Campaign Monitor 简单的电子邮件营销和自动化工具，与受众建立联系从未如此简单。
Drip
drip.com
借助 Drip 打造个性化的客户体验、增加收入，并将您的营销策略提升到新的水平。
AWeber
aweber.com
立即免费试用 AWeber，获取所有解决方案来扩大您的电子邮件列表、与您的受众互动并增加销量。无需信用卡。
Omnisend
omnisend.com
电子商务电子邮件营销、自动电子邮件和短信 - 切换到 Omnisend 并在不增加工作量的情况下增加您的销售额。
Sender
sender.net
在您的电子邮件列表和收入之间架起桥梁。 Sender 使您能够快速、轻松地与客户保持联系并发展您的业务，同时花费更少。
Benchmark
benchmarkemail.com
电子邮件营销服务可吸引订阅者、培养潜在客户、发送精美且响应迅速的电子邮件并跟踪结果。
Customerly
customerly.io
为您的客户提供他们应得的支持。在您发展和扩展业务的同时，Customerly 让您可以轻松地继续为客户提供世界一流的支持
FreshMail
freshmail.com
从任何地方访问您的 FreshMail 帐户。您的文件和数据以及 FreshMail 的工具都安全地存储在专用云中，并且随时准备满足
Contlo
contlo.com
向自主生成营销问好。 Contlo 是一个下一代营销平台，专为人工智能第一世界而构建。 由您品牌的人工智能模型和自主人工智能代理提供支持。
Knak Templates
knak.com
免费电子邮件模板。 作为营销人员，我们非常了解您在构建电子邮件时面临的设计和编程挑战。这就是为什么我们决定免费赠送整个 Marketo 和 Eloqua 电子邮件模板库。访问 50 多个免费模板，用于电子通讯、电子邮件营销活动、促销电子邮件等。只需提供您的电子邮件地址即可接收 50 多个免费电子邮件和登陆页面模板，无需编码。
CleverReach
cleverreach.com
借助 CleverReach 电子邮件营销软件，您可以轻松创建专业的电子邮件营销活动。此外，您可以完美地管理您的收件人并从直观的报告中受益。
Privy
privy.com
Privy.com 是您学习电子商务营销的第一资源...向电子商务专家学习他们的销售额如何从 0 美元增长到 100 万美元。
Levitate
levitate.ai
我们的幸福平台结合了真实的沟通工具、专门的成功专家和人工智能，帮助您建立持久的关系。
Knak Enterprise
knak.com
适合企业营销团队的可扩展营销活动创建平台。 Knak Enterprise 可实现全球分散的营销团队之间的高效协作，同时保持品牌控制。让您的员工能够在几分钟内创建精美的电子邮件和登陆页面，无需编码。
dotdigital
dotdigital.com
了解 dotdigital 的一体化平台如何让您创建营销自动化，通过电子邮件、短信、社交、推送通知和登陆页面吸引您的联系人。
Kartra
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您的在线业务变得轻松 - 在线创建、营销和发布，无需聘请文案、网页开发人员、设计师或系统集成商团队！
SpotlerUK
spotler.co.uk
完整的 B2B 入站和出站营销软件。确保您的营销和销售团队从网站流量中获得更多线索，将更多访问者转化为 MQL，并开展完整的营销活动。
Maropost
maropost.com
电子邮件营销、短信、移动、旅程和电子商务 - 所有工具都可以扩展和简化您与客户的联系、营销和销售方式！
Unlayer
unlayer.com
Unlayer 提供了最简单的方法来以最少的努力设计美观的电子邮件和登陆页面。我们在全球拥有 80,000 多名用户，包括 Airship、Keap、Netflix 和 Fidelity，他们创造的响应式设计让他们的受众爱不释手。 Unlayer 提供 2 种不同的解决方案来满足不同客户的需求；工作室和嵌入。 Unlayer Studio：一款无代码电子邮件生成器，可在几分钟内创建令人惊叹的电子邮件。用户友好的拖放编辑器和 1,000 多个 HTML 电子邮件模板库使设计电子邮件变得轻而易举。上面的樱桃呢？所有电子邮件都可以顺利导出到 11 个电子邮件服务提供商，其中包括 Mailchimp、...
Dragit
dragit.io
使用拖放电子邮件生成器轻松创建精美的响应式电子邮件模板。立即设计，无需注册。应用程序嵌入可作为插件使用。
Shape Software
setshape.com
Shape 是专门构建的销售和营销自动化软件，具有可针对任何企业进行配置的预构建功能。易于使用的界面为您的团队提供支持，并将您业务的各个方面整合到一个人工智能平台中。 Shape Software 为您的团队提供了一个协作空间，让他们在所做的一切事情上保持一致和高效，无论是简化销售渠道、通过营销序列和数字广告吸引更多潜在客户、培养客户关系、无缝沟通还是跟踪项目。立即开始通过 Shape 增加您的收入。
Moosend
moosend.com
最简单的电子邮件营销和自动化软件。 Moosend 是最简单、最现代的解决方案，可提供电子邮件营销和自动化体验，从而推动真正的收入增长。
Upland Adestra
uplandsoftware.com
激发参与度的电子邮件自动化软件。 通过可推动转化的个性化内容吸引您的电子邮件受众。 Upland Adestra 是全球领先的第一人称营销电子邮件和生命周期营销解决方案提供商，为全球和成长型品牌提供服务。
Postcards
designmodo.com
适合团队和个人的直观电子邮件生成器可以增强电子邮件营销创意。 与整个团队合作，提出想法。从每个人。
Mailmodo
mailmodo.com
没有获得足够的转化？使用这些适用于每个行业的顶级电子邮件流创意来吸引、培养潜在客户并将其转化为付费客户。
Smarketing Cloud
smarketingcloud.com
Smarketing Cloud 是专为精明的营销人员和广告商打造的单一复杂的销售和营销平台。我们的平台通过预测分析和大数据管理技术提供实时全渠道营销和活动优化。
Semplates
semplates.io
Semplates 是一项创新的电子邮件模板服务，可让您和您的公司充分利用 Amazon SES - 无需编码或使用终端。我们的用户友好平台及其拖放编辑器使您能够创建和管理通过 AWS SES 发送的自动电子邮件的模板。这使得为适合您的品牌的交易电子邮件设计美观、响应灵敏且个性化的模板变得轻而易举。无缝协作是关键。这就是为什么 Semplates 允许您邀请来自产品、设计和开发的团队成员一起处理模板，从而简化您的工作流程。为了方便地管理各种客户、环境或项目的电子邮件自动化，一个 Semplates 账户可以与多个 AWS 账户或区域连接。为了获得更大的灵活性和效率，您甚至可以在不同的 AW...
RenderKu
renderku.com
RenderKu 是一个带有内置设计编辑器的电子邮件设计平台。开始使用 100 多个预制电子邮件模板。
Miova
miova.io
彻底改变您的企业沟通方式的内部电子邮件平台。帮助您加强内部沟通、提高生产力并轻松实现您的目标。
Maool
maool.com
Maool 电子邮件编辑器是一款简单的电子邮件编辑器，具有重要的高级功能。它具有创建具有视觉吸引力的电子邮件所需的所有功能。只需单击一下即可将电子邮件导出到您首选的 ESP，让您的营销活动更上一层楼。无需编码即可在短时间内创建电子邮件。使用 Maool 电子邮件编辑器创建电子邮件非常有趣。如果您是从头开始，设计电子邮件是一项艰巨的任务。即使您使用电子邮件设计工具，它也会消耗您大量的时间和精力。 Maool 电子邮件编辑器包含的功能将使您轻松设计电子邮件。我们将强大的拖放式电子邮件编辑器与预先设计的电子邮件模板和模块相结合，让您能够为您的品牌创建完美的电子邮件。它包括用于更改文本、图像、背景图像...
Fonor
fonor.ai
组织可以有效利用 GPT 支持的文本生成工具的强大功能，但需要考虑几个关键因素。首先，重要的是要认识到 GPT 是一种工具，并且像任何工具一样，必须正确使用它才能产生所需的结果。这意味着为工具提供正确的输入，以便它可以生成符合组织目标和政策的准确且相关的内容。为了实现这一目标，组织可以使用 CRM 集成等工具，这些工具提供真实的客户数据，帮助生成满足个人客户需求的个性化通信。此外，像 Fonor 这样的协作环境可用于生成和校对内容，使团队成员能够共同工作，以确保输出准确并与组织目标保持一致。需要注意的是，虽然 GPT 是一个强大的工具，但它并不是绝对可靠的。因此，谨慎行事并校对该工具生成的任何...
Publicate
publicate.it
Publicate 是一款 SaaS 应用程序，可帮助内容营销人员利用精选内容来推动新的销售线索和真正的营销成果。在几分钟内创建精选的内容资产，例如电子邮件通讯、综述博客文章、资源中心和品牌社交分享 - 然后向任何内容添加潜在客户捕获表单。很简单：策划内容，产生潜在客户。
TOPOL.io
topol.io
借助我们的拖放编辑器，为每台设备创建精美的电子邮件。易于构建。快速完成。不再需要 HTML 编码器和图形。节省电子邮件制作时间。您不必是图形设计师、HTML 编码员或电子邮件渲染专家。拖放 - 快速、简单、直观且有趣。您将开始喜欢创建电子邮件！或者您可以只使用我们的模板。美丽且反应灵敏。不再有在不同客户端（甚至 Outlook）上渲染的麻烦。
ContactMonkey
contactmonkey.com
ContactMonkey 是一款功能强大的内部通信软件，使您能够通过电子邮件客户端（Outlook 和 Gmail）或 SMS 向员工及时发送更新。 ContactMonkey 正在使世界顶级组织与员工联系、沟通和互动的方式现代化。在快速变化的工作世界中，我们的工具使公司能够更轻松地通过一个平台与远程、混合和无办公桌员工互动。我们帮助内部沟通团队创建、发送和跟踪员工通讯、短信更新和危机沟通，以提高员工敬业度和生产力。借助 ContactMonkey，您可以通过 SMS 发送精美的 HTML 电子邮件通讯或危机通信、收集员工反馈并衡量员工电子邮件分析（打开率、点击率、阅读率、eNPS），以了解...
Axios HQ
axioshq.com
Axios HQ 是唯一由 Smart Brevity® 提供支持的内部通信平台，Smart Brevity® 是更好沟通的公式。如今，超过 600 个组织使用 HQ 来规划、撰写、发送和衡量更有效的沟通。
Tabular
tabular.email
借助 Tabular，您可以轻松创建在每个收件箱和设备上看起来都很完美的高质量电子邮件，而无需看到任何一行代码。由于其直观的设计体验和易用性，已经有成千上万的营销人员喜欢它。许多人的第一反应是，感觉就像他们在使用 Canva 或 Figma — 但用于电子邮件设计。 **它能为您提供什么帮助？** 1. 为您的应用程序或营销活动设计电子邮件 — 直观 2. 加快您的电子邮件创建过程 — 快速创建或迭代设计 3. 为移动电子邮件阅读器设计截然不同的体验 — 充分利用控制响应能力 4. 削减成本和时间 — 您从头开始设计的电子邮件在 50 多个主要电子邮件客户端中看起来都很完美 5. 与您的团队协...
SmartrMail
smartrmail.com
在更短的时间内发送更好的电子邮件。 SmartrMail 是发送电子邮件的最简单方式，可以让您的客户满意并获得更多销售额。我们与 Shopify、BigCommerce、WooCommerce 和 Neto 集成。我们是电子商务领域最受推荐的电子邮件营销应用程序之一。我们在 Shopify 和其他评论平台上拥有超过 130 条五星级评论。
Ungapped
ungapped.com
通过整合核心营销和销售工具，Ungapped 旨在让企业的日常运营不再那么混乱，更加全面，以便成长中的企业能够创造卓越的客户体验来发展您的业务。一个面向成长型企业的完整平台，提供电子邮件营销、调查、邀请、注册表单和短信工具。除了我们的平台之外，我们还提供咨询服务来帮助您创造卓越的客户体验。
EasySendy Pro
easysendy.com
EasySendy Pro 是一个面向数字营销团队的混合电子邮件营销平台。它与多个电子邮件传送 API 中继服务提供商集成，并支持将电子邮件活动传送到选择加入的电子邮件列表。您可以跨中继服务器拆分测试电子邮件传送、执行电子邮件列表清理、电子邮件预热和检查报告、跟踪电子邮件点击以及打开每个电子邮件活动。它还具有智能自动回复和电子邮件列表分段。借助 EasySendy，您可以通过自动回复器和自动点滴电子邮件活动发起各种活动来与您的订户和客户互动。您还可以管理和吸引 Facebook Messenger 订阅者。您可以添加 Web Pop 表单以从您的网站捕获电子邮件订阅者、构建自定义订阅者页面、使...
Critical Impact
criticalimpact.com
通过应用 Critical Impact 的创新电子邮件营销技术，营销人员可以轻松发送动态新闻通讯、有针对性的营销信息、调查和短信 (SMS)，从而产生巨大影响并获得更大成果。
Rejoiner
rejoiner.com
电子商务电子邮件营销软件由您可以信赖的 24x7 专家提供支持。其他电子邮件平台迫使您自己动手、聘请代理机构或雇用更多全职员工。 Rejoiner 配备了嵌入您营销团队的电子邮件专家。减少开销、加快执行速度并提高利润增长。电子商务的电子邮件营销——这就是我们所做的一切。
Nicesender
nicesender.com
电子邮件营销平台。通过 API 实现自动化和集成。使用准备好的模板和强大的构造函数来实现简单的电子邮件模板布局。
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 是一个数据驱动的营销自动化平台，为您提供 360 度的客户视图，使您能够通过清理数据、细分受众和个性化自动化营销活动来加速销售并最大限度地保留客户。将客户数据转化为销售额从未如此简单。