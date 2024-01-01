替代项 - Chadview
Upwork
upwork.com
Upwork（原名 Elance-oDesk）是一个美国自由职业平台，企业和个人在该平台上进行联系以开展业务。 2015 年，Elance 与 oDesk 合并后更名为 Upwork，公司现全名为 Upwork Global Inc。Upwork 目前总部位于加利福尼亚州圣克拉拉和旧金山，但为世界各地的客户提供服务。 Upwork 拥有超过 1200 万注册自由职业者和 500 万注册客户。每年发布 300 万个价值超过 10 亿美元的职位，使 Upwork 成为全球最大的自由职业者市场。
Jobscan
jobscan.co
Jobscan 可以针对任何工作优化您的简历，突出招聘人员需要了解的关键经验和技能。
Superset
joinsuperset.com
Superset 使大学能够实现端到端校园安置的自动化，帮助雇主从全国各地的大学聘用年轻人才，并让学生能够以民主的方式获得机会。
Instahyre
instahyre.com
搜索并申请 10000 多家顶级公司的职位。寻找 IT、软件、销售、营销、运营、财务等领域的高薪工作。聘请顶尖人才。
Webbtree
webbtree.com
Webbtree 的搜索工具箱可以无缝访问公开可用的数据。通过 Linkedin、GitHub、Stackoverflow、Xing、AngelList、Behance、Dribbble 和 Doximity 等平台接触超过 5 亿名候选人。此外，还可以使用 Webbtree 的 Chrome 扩展程序动态获取联系人并扩大人才库。
Atomic Hire
atomichire.com
Atomic Hire 是一个以人为本的招聘平台。它提供了一种强大而简单的方法来做出高质量的招聘决策、提高招聘效率并提供卓越的候选人体验。通过适应您的流程和技术堆栈的灵活系统来优化您的招聘。节省时间、简化工作、最大限度地减少手动输入、识别瓶颈并在利益相关者之间轻松共享信息。
Joonbot
joonbot.com
Joonbot 是一款无代码且易于使用的聊天机器人构建器，可提高您的转化率。借助 Joonbot，您可以立即引导、收集并向受众推送信息。一些用例： 获得更多合格的潜在客户 增加销售额 自动化客户解决方案
Giig Hire
giighire.com
Giig 的免费平台专为自由招聘人员运营其业务而设计。我们提供免费的客户关系经理；允许招聘人员跟踪与他们合作的公司。免费的申请人追踪系统；允许招聘人员管理他们管理的每个申请人的整个招聘流程。免费网站构建器；它允许自由职业招聘人员立即建立他们的公司网站，并提供他们自己的可共享的工作委员会，允许候选人直接申请他们的空缺职位。 www.giighire.com
Rectxt
rectxt.com
简单而强大的短信软件专为您的 ATS 打造。 Rectxt 是一种基于短信的即时消息解决方案，可帮助招聘团队更快地招聘，同时提供更好的候选人和招聘人员体验。
SkillSyncer
skillsyncer.com
SkillSyncer 是一个面向求职者的平台，可以智能扫描职位描述并识别简历中缺失的技能和关键字。将你的简历交给人类并击败机器人。
Jobpass
jobpass.com
Jobpass是第一个针对候选人的求职管理工具。无忧无虑的求职改变了一切！
iScalePro
iscalepro.com
量身定制的评估，具有完整的自动评估功能，可在几分钟内列出候选人名单 |通过 iScalePro 中的人才，轻松招聘并拥有卓越的候选人经验。
hiroscope
hiroscope.ai
在 hirscope.ai，我们不仅加快了招聘流程，还使其变得更加智能。我们的平台重塑了招聘的各个方面，从制定职位描述到做出最终的招聘决定。我们的平台利用人工智能来预先筛选和缩小候选人范围，确保只为您寻求的职位提供最优秀的人才。通过我们的自动化人工智能面试，繁琐的面试前阶段得以简化。我们为您腾出宝贵的时间来专注于公司的核心目标。
Hireport
hireport.nl
排名第一的机构门户，可与您的 ATS 集成，轻松与招聘机构合作并更快地招聘。 -- HirePorts 的门户简化了机构管理的各个方面，包括集成消息传递、流程更新、机构分析和集中计费。需要更多的采购能力吗？查看我们的代理市场。它让您可以接触 350 多个顶级机构，所有机构都在同样的无药可救、无报酬的条件下工作。受到 100 多个快乐人力资源团队的信赖，包括 Schuberg Philis、Darktrace、Brand New Day、Sentia 和 BridgeFund。立即将 HirePort 连接到您的 ATS，轻松与您的招聘机构合作！
Crewsnap
crewsnap.com
CrewSnap 是一款专为人力资源公司量身定制的尖端软件平台，旨在简化复杂的人力资源操作并提高组织效率。这一一体化解决方案管理人员配置流程的各个方面，从工作流程管理和候选人提交到客户交互，所有这些都在一个直观的界面中进行。 CrewSnap 的主要功能通过集中式工作流程管理简化人员配置操作，消除杂乱的电子表格和低效的通信。它还包括一个人工智能驱动的自动简历品牌工具，可确保候选人提交的一致性和效率。此外，定制品牌的客户提交门户通过简化审核和决策过程来增强客户交互。
Algohire
algohire.ai
人工智能驱动的简历分析、沟通工具和筛选评估，专为招聘团队设计，以简化招聘流程。该技术可以评估候选人的简历，促进有效的沟通，并管理初步测试。
Work Simplr
worksimplr.com
我们通过利用经过审查的美国学生按需人才库来为企业完成工作，以虚拟方式、经济实惠地完成入门级工作，保证满意！
Whitecarrot
whitecarrot.io
Whitecarrot.io 是一个与 ATS 集成的平台，可使用基于技能的评估和任务更快地筛选候选人。
KampHire
kamphire.in
KampHire 是一个校园招聘自动化平台，连接招聘经理和安置经理，在单一平台上管理端到端校园招聘。 > 自动更新校园/就业经理的联系方式 > 单击即可发布职位 > 根据相关性智能筛选申请 > 虚拟校园驱动 > 校园招聘定制 ATS > 雇主品牌
SpringRole
springrole.com
区块链支持的专业档案验证和证明协议。
Rootle
rootle.ai
Rootle.ai - 是一款人工智能驱动的智能招聘人员，可与候选人发起双向语音对话。在谈话过程中，Rootle 检查候选人申请工作的兴趣。借助 Rootle.ai，招聘人员可以消除单调、重复且无聊的预筛选工作，因此他们可以专注于仅与感兴趣的候选人进行接触。 Rootle 将招聘时间缩短了 10 倍，同时将成本降低了 80%。借助 Rootle.ai，招聘人员可以使用相同的资源关闭更多职位。
Honeit Software
honeit.com
Honeit 是一款用于安排、筛选和分享面试见解的一体化面试平台。对话对于招聘、雇用和研究至关重要，但面试是黑匣子。 Honeit 面试软件将日程安排自动化、对话智能和面试协作结合在一起，帮助公司随时随地、更快地共同评估人才。
Pitch N Hire
pitchnhire.com
Pitch N Hire 是一款基于云的招聘软件，旨在帮助企业简化招聘流程。它提供了用于发布职位空缺、管理候选人申请、安排面试以及与招聘团队成员协作的工具。 Pitch N Hire 还与各种招聘委员会和社交媒体平台集成，帮助雇主接触到更广泛的求职者。该软件提供候选人评估工具、自动通信和报告分析等功能，以提高招聘效率和效果。除了 ATS 的世界级功能之外，您还可以获得功能丰富的面试和评估模块，该模块可让您通过 QNA、MCQ、编码问题以及内置视频会议、实时协作、记分卡生成等功能来自定义评估更多的。 Pitch N Hire 被各种规模的公司使用，从小型企业到大型企业，涵盖各个行业。
VideoCV
videocv.io
我们的人才筛选工具通过异步视频面试为您提供申请人的全面概览。 VideoCV 可以让招聘人员在需要会面之前更好地了解候选人，从而节省至少 50% 的精力和时间。
TeamSense
teamsense.com
TeamSense 是一款基于文本的考勤管理和大众传播平台，专为制造、建筑、仓储和物流领域的一线工人打造。 - 通过消除流程中的焦虑，最多可减少 70% 的未来电缺席 - 通过在员工报告缺勤之前向员工展示他们的积分和出勤记录，最多可将缺勤率减少 20%。 - 29 种语言的翻译并且还在增加！
Dropboard
dropboardhq.com
创建职位空缺并将其嵌入您的网站。候选人可以获得用户友好的体验，并且可以在不被重定向到其他地方的情况下进行申请。 Dropboard 经过精心设计，旨在让您的招聘流程更简单、更高效。
headcount365
headcount365.com
Headcount365 取代了基于电子表格的招聘运营流程，消除了维护准确的员工人数计划所需的工作和会议。招聘领导者拥有确保按时招聘的工具，而财务和人力资源部门可以减少或消除维持人员跟踪和支出所需的劳动力。
The Swarm
theswarm.com
Swarm 允许公司利用自己的集体网络进行招聘、销售、筹款等。不要冷淡，在 The Swarm 上将团队和利益相关者的联系聚集在一起，建立温暖的关系，并更有效地发展。请记住，您的下一次招聘和最热情的销售前景仅一步之遥！在 theswarm.com 上免费注册并开始使用
Chattr
chattr.ai
人力资源自动化软件使小时工招聘成为您一天中最轻松的部分。
Tacitbase
tacitbase.com
彻底改变您的招聘流程：更智能、更快、更好。在快节奏的科技行业，尽管招聘人员是公司和候选人之间的关键纽带，但他们经常被忽视。从制定引人注目的职位描述到寻找候选人并与客户分享，招聘人员有很多工作要做。而且工作还不止于此——他们还必须安排面试，并在整个过程中与候选人保持不断的沟通，并在录用后提供后续甚至加入后的反馈。为公司找到合适的候选人并不是一件容易的事，需要投入大量的时间和精力。我们了解招聘人员面临的挑战，并致力于提供简化招聘流程所需的工具和支持。 Tacitbase 是一款以人为本、技术驱动的招聘软件，旨在帮助 A+ 招聘人员。无论您是在公司内部还是在代理机构工作，都可以让您的生活更轻松、更高...