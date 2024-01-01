替代项 - Certainly
Intercom
intercom.com
Intercom 是一个对话关系平台 (CRP)，可帮助企业通过基于信使的个性化体验建立更好的客户关系。 Intercom 总部位于旧金山，在芝加哥、都柏林、悉尼和伦敦设有办事处。 截至2017年2月，Intercom每月活跃用户数为10万。截至 2020 年 7 月，Intercom 拥有 30,000 多名付费客户，包括 Facebook、亚马逊和 Lyft。
ManyChat
manychat.com
重塑您与客户的联系方式。 ManyChat 允许您 24/7 与客户互动 - 立即利用营销自动化的力量！
ChatBot
chatbot.com
使用 ChatBot 实现客户服务自动化，不错过任何销售或帮助客户的机会。从头开始构建您自己的聊天机器人，无需任何技术技能！
Drift
drift.com
漂移是企业向企业采购的新方式。尝试我们的对话式营销和销售工具，旨在让购买变得更容易，而且完全免费。
Chatbase
chatbase.co
为您的数据定制 ChatGPT。 只需上传您的文档或添加指向您网站的链接，即可获取类似 ChatGPT 的聊天机器人来存储您的数据。然后将其作为小部件添加到您的网站或通过 API 与其聊天。
Botmake
botmake.io
超级简单、干净的对话式人工智能聊天机器人构建工具，适合您的网站。您无需编码即可轻松制作聊天机器人
Botpress
botpress.com
构建 ChatGPT 聊天机器人，速度快得惊人🚀。 第一个由 OpenAI 提供支持的下一代聊天机器人构建器。 为您的项目或业务构建类似 ChatGPT 的机器人来完成工作。 🎯
Relevance AI
relevanceai.com
构建和部署人工智能驱动的自动化。 将 GPT 提升到新的水平，并通过链和代理实现更多内部工作流程的自动化。完全托管的部署、低代码且对开发人员友好。
Gallabox
gallabox.com
Gallabox 是一个无代码工作区，可释放 WhatsApp 的强大功能，通过共享收件箱、WhatsApp 无代码聊天机器人、WhatsApp 广播等扩展您的业务
Voiceflow
voiceflow.com
构建人工智能代理的协作平台。 团队使用 Voiceflow 一起、更快、大规模地设计、测试和启动聊天或语音 AI 代理。
Engati
engati.com
Engati 是最好的免费、无代码 AI 聊天机器人和实时聊天平台，用于构建 AI 聊天机器人并在 WhatsApp、网站、Messenger 等上进行实时对话。
Qualified
qualified.com
合格帮助公司更快地建立渠道。利用您最大的资产 - 您的网站 - 识别最有价值的访问者，立即开始销售对话，安排会议，转换出站和付费流量，并发现购买意图的信号。
Signals
getsignals.ai
将综合浏览量转化为客户。 识别当前正在浏览您网站的公司并将其转化为客户！
Chatfuel
chatfuel.com
Chatfuel 是为 Facebook 创建人工智能聊天机器人的领先机器人平台。了解如何快速轻松地创建 Facebook Messenger 机器人 - 无需编码。
MarketingBlocks
marketingblocks.ai
类人一体的人工智能营销助手，可创建登陆页面、宣传视频、广告、营销文案、图形、电子邮件、画外音、博客文章、艺术作品等
BotStar
botstar.com
通过无缝实时聊天到聊天机器人解决方案，发现更多与客户在线互动的方式。立即免费获取 BotStar！
yellow.ai
yellow.ai
以 135 多种语言和 35 多种渠道自动与客户和员工互动，以更低的成本提供可行的成果。
Haptik
haptik.ai
Haptik 通过跨 20 个渠道和 100 多种语言的人工智能驱动的个性化对话体验，帮助品牌获取、转化、吸引和取悦用户。
Sendbird
sendbird.com
让您的应用具有社交性。从 Reddit 到 Paytm 再到 Headspace，每一款深受喜爱的应用程序都离不开强大社区的支持。通过将聊天、语音或视频添加到您的应用程序中，更贴近您的需求。
SnatchBot
snatchbot.me
在我们的革命性平台上创建用于多渠道消息传递的智能聊天机器人。 SnatchBot 消除了复杂性，并帮助您为客户构建最佳的聊天机器人体验。我们提供强大的管理功能和企业级安全性，以遵守监管要求。
cogram
cogram.com
为您的团队配备一位聪明的同事，使您的工作效率加倍。 Cogram 使用 AI 在虚拟会议中记笔记、跟踪行动项目并自动执行下游任务，同时保持数据的私密性和安全性。
Gladly
gladly.com
与 Gladly 一起转变您的客户服务。 我们排名第一的人工智能客户服务软件可以节省成本、增加收入，并使代理商能够通过卓越的服务提高客户忠诚度。
Genesys Cloud
genesys.com
Genesys Cloud CX 联络中心平台使您的企业能够在整个客户旅程中提供卓越的服务。立即探索出色的 CX。
Comm10
comm100.com
Comm100 Free 是一个屡获殊荣的客户互动平台，可通过数字渠道（包括实时聊天、音频和视频聊天、电子邮件、短信、Facebook、WhatsApp for Business 等）快速轻松地与客户联系。非常适合小型企业。
SentiOne
sentione.com
通过对话语音机器人和聊天机器人探索基于人工智能的在线聆听和客户服务自动化的未来。
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne 是唯一具有集成目录的可视聊天（实时聊天、聊天机器人和消息传递），可以向您的客户实时展示和推荐产品。通过人工代理或聊天机器人通过您的社交渠道以及电子商店提供 24/7 个性化帮助。与 chatGPT 集成，为我们的聊天机器人提供更加人性化的体验。
Texthub
texthubai.com
正在寻找可以帮助您创建令人惊叹的代码、图像和文本的工具吗？ Texthub AI 就是您的最佳选择！我们用户友好的平台利用人工智能的力量将您的想法变为现实。立即尝试 Texthub AI 并开始创作！
Ultimate
ultimate.ai
Ultimate 是世界领先的客户支持自动化平台，帮助企业通过对话式和生成式人工智能扩展客户服务。 作为评论平台 G2 的一贯领导者，我们的尖端技术和以客户为中心的支持可实现跨所有基于文本的通信渠道的对话式自动化体验。 得益于内部构建和研究的人工智能以及由 150 名员工组成的专家团队，Ultimate 的全球客户群涵盖了从 DeepL 到 Deezer、Zendesk 到 Zalando 等众多玩家。此类公司预计可在聊天、电子邮件、消息传递等方面达到 60% 的自动化率（支持 109 种语言，全天候 24/7）。 我们刚刚推出的产品 UltimateGPT 使用与 ChatGPT 相同...
Userbot
userbot.ai
人工智能驱动的客户体验平台中的用户机器人，由人类为人类打造。 得益于我们专有的人工智能技术的力量，您可以通过我们的对话式人工智能界面和数字人类提供身临其境的全渠道体验。通过自动化公司与人员之间的对话，我们还为您的客户服务、销售和营销团队提供了独特的工具。
Botsify
botsify.com
Botsify 是一个平台，供个人和企业在不知道如何编码的情况下创建自己的智能聊天机器人。 人们自己比任何人都更了解自己的业务，作为业务案例专家，他们可以自动执行常见问题解答、客户支持、填写表格以及从人们那里收集数据等任务。 我们的目标是改变商业、教育和人机界面与任何科技产品的对话。我们将对话/用例自动化，以便人们现在可以进行计算机谈话/表演/接受屏幕上的人的指示。我们以颠覆性的方式践行成为最好的使命，并推出新的语音产品！