替代项 - Cerkl
Otter
otter.ai
Otter 是一款智能笔记应用程序，可帮助您记住、搜索和分享您的语音对话。 Otter 创建的智能语音笔记结合了音频、转录、说话人识别、内联照片和关键短语。它可以帮助商务人士、记者和学生在会议、采访、讲座以及任何重要对话中更加专注、协作和高效。
Connecteam
connecteam.com
使用一种解决方案管理您的员工。 使用 Connecteam 的一体化公司应用程序来沟通、管理和培训非办公桌员工。易于使用、易于定制、易于扩展。
Blink
joinblink.com
Blink 是一款面向一线和关键员工的员工应用程序，将内联网、企业社交网络和安全信使集成在一个精简的软件包中。
Podbean
podbean.com
完全按照您想要的方式开始播客。借助 Podbean，您可以获得整套服务 - 可靠的播客托管、无限的存储和带宽、促销工具、播客广告和优质内容。超过 18 万人选择 Podbean 来创建他们精彩的播客。立即免费试用。
WorkJam
workjam.com
对齐前线。事实证明，最完整的前线数字化工作场所可以为您的组织带来突破性成果。
Guru
getguru.com
免费开始使用 Guru，这是一个功能强大的公司 wiki，可以消除聊天噪音，为您提供工作中实际需要的信息。
Workvivo
workvivo.com
通过 Workvivo™ 激发、吸引并无缝连接您的公司。旨在培养丰富的公司文化的员工敬业度软件。在这里预订您的演示！
Beekeeper
beekeeper.io
一线员工的必备平台 适合移动员工的移动平台。更好地沟通。协调得更快。完成更多工作。
Speakap
speakap.com
您的集中式内部通信中心，用于在最重要的时候连接、培训和吸引分散的员工。
Rewatch
rewatch.com
为您的整个团队提供支持的视频 Rewatch 是协作视频工作区，旨在帮助团队了解更多信息并快速采取行动。
Dex
getdex.com
Dex 是一款提醒您保持联系的个人 CRM。记住您上次停下的地方，设置提醒以进行联系，并建立更牢固的关系。
Happeo
happeo.com
供 Google Workspace (G Suite) 用户使用的内联网，可促进工作中的沟通、协作和生产力。立即促进知识共享并让您的团队参与其中！
Fellow
fellow.app
Fellow是会议的最佳工具。从一对一会议到团队会议，制定协作会议议程、分配行动项目并记录决策。
Jostle
jostle.us
Jostle基于云的简单内联网解决方案；提高员工敬业度和内部沟通的下一代内部网。
Assembly
joinassembly.com
Assembly 是一个员工敬业度、协调性和生产力提升平台。通过 Assembly，您的团队和/或公司将提高认可度，这有助于吸引、留住和激励团队成员。
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces 是一个云平台，可将人和物与空间连接起来，将建筑物转变为智能空间。该平台利用思科设备作为传感器（Catalyst、Meraki、Webex）和 Spaces 生态系统的强大功能，旨在使建筑物安全、智能、可持续和无缝。 Cisco Spaces 利用思科硬件和传感器（Catalyst、Meraki、Webex）的强大功能，使建筑物安全、智能、可持续，并提供无缝的人员体验。
LumApps
lumapps.com
LumApps 是一个员工体验平台，让每位员工无论身在何处或语言如何，都可以进行个性化沟通，并让他们能够做到最好的工作。
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps 将内联网、通信和培训集成到一个统一的平台中，弥合了办公桌员工和无办公桌员工之间的差距。
Talkspirit
talkspirit.com
工作方式不同。很简单。 Talkspirit 通过一体化协作平台简化信息共享、促进交流并简化工作。
CallSwitch
callswitch.net
CallSwitch 是一个托管电话平台，提供高级呼叫功能，为企业提供经济实惠且可配置的解决方案。我们的平台允许用户远程访问他们的办公室，无缝集成在一个统一的电话系统下。
ContactMonkey
contactmonkey.com
ContactMonkey 是一款功能强大的内部通信软件，使您能够通过电子邮件客户端（Outlook 和 Gmail）或 SMS 向员工及时发送更新。 ContactMonkey 正在使世界顶级组织与员工联系、沟通和互动的方式现代化。在快速变化的工作世界中，我们的工具使公司能够更轻松地通过一个平台与远程、混合和无办公桌员工互动。我们帮助内部沟通团队创建、发送和跟踪员工通讯、短信更新和危机沟通，以提高员工敬业度和生产力。借助 ContactMonkey，您可以通过 SMS 发送精美的 HTML 电子邮件通讯或危机通信、收集员工反馈并衡量员工电子邮件分析（打开率、点击率、阅读率、eNPS），以了解...
Gnowbe
gnowbe.com
在几分钟内创建交互式、基于小组的微学习体验！ Gnowbe 屡获殊荣的创作工具使创作者能够设计、促进和分析共享学习体验 - 非常适合培训和入职培训。主要功能包括： - 微学习 - 社交学习 - 推送和电子邮件通知 - 离线访问 - 移动优先设计 - 可在任何设备上访问 - 深入的数据和分析 - 游戏化 - 认证 - 个性化 - 预定的会话部署 - 与超过 200 个平台集成 Gnowbe是基于前沿研究和学习科学而设计的，使得创建高度有吸引力和影响力的培训变得非常容易，从被动的内容消费转变为反思性应用。凭借无缝的桌面/移动体验以及对 100 多种语言的支持，Gnowbe 可以随时随地为创作者提供...
Simpplr
simpplr.com
使用内联网软件转变内部通信。了解 Simplrr 如何联系员工并吸引员工参与，以提高生产力和保留率。
Haiilo
haiilo.com
让您的变革和您的员工参与进来。每周 10 分钟，在团队中找到并激活员工敬业度触发器，以实现成功转型。
Sociabble
sociabble.com
Sociabble 为内部沟通、员工宣传和员工敬业度提供顶级的移动优先企业解决方案。作为一种软件即服务 (SaaS)，我们的平台聚合了来自官方公司渠道（社交网络、公司网站等）和策展平台的内容，以及平台用户 (UGC) 和管理员建议的内容。内容是个性化的，并组织成主题频道，可以在移动设备、台式机、内联网、企业社交网络和显示屏上查看。授权内容可以一键分享到用户的社交媒体资料中。除了内容消费之外，员工还可以参与内置的测验和调查。 Sociabble 在不同级别的用户体验中使用用户激活、奖励和认可来最大限度地提高参与度。 Sociabble 独特的员工沟通和倡导平台使沟通变得简单、快速且有吸引力。员工...
Spokn
getspokn.com
在几分钟内制作真实的品牌员工视频。 Spokn 通过由自己的员工主演的真实内容，让人员团队可以轻松节省金钱和时间。
Visibly
visibly.io
在一个基于口碑消费产品、服务和工作的世界中，组织需要为求职者、员工、客户、合作伙伴和校友等提供卓越的体验。通过一个统一的平台，明显地将敬业且消息灵通的员工、快乐且福音派的客户之间的点连接起来。明显帮助组织管理所有员工和客户群体的参与、沟通、体验和宣传。
EveryoneSocial
everyonesocial.com
EveryoneSocial 是一个员工倡导平台，使员工能够轻松创建和分享真实的内容，从而将他们转变为有影响力的人。包括 Qualtrics、Meta 和 Highspot 在内的一些全球绩效最高的组织都是EveryoneSocial 的客户，他们信任我们能够帮助大规模分发内容、扩大其品牌知名度，并通过员工网络的力量推动业务增长。无论您是一家小型初创企业，还是拥有数千名员工的全球工作场所，您的需求都是一样的。你需要成长，而为了成长：你需要雇用。你需要营销。你需要销售。
SnapComms
snapcomms.com
SnapComms 是 Everbridge 旗下公司 - 世界上唯一的端到端关键事件管理和员工沟通解决方案。我们的软件在设计时考虑到了所有工作场所，绕过电子邮件来通知并吸引每位员工。无论员工是在家还是在工作场所工作，动态的可视化工具都可以通过桌面、数字显示器和移动设备获得 100% 的消息阅读率。可定制的功能确保员工每次都能在正确的时间看到您的消息。 SnapComms 平台包括一系列可以组合起来满足各种内部通信需求的渠道——从紧急通知到意识和行为改变。我们帮助您通过高影响力的警报和股票行情、被动但功能强大的屏幕保护程序和壁纸以及交互式调查和测验来通知和吸引员工。 SnapComms 帮助像...
Thrive.App
thrive.app
Thrive.App 成立于 2011 年，提供员工通信和参与应用程序，帮助组织“加强”内部通信。我们直观的内容管理系统使您组织中的任何人都可以负责您的公司通信，创建内容并将其添加到单个员工通信平台，并将其分发到您团队的移动设备。我们的客户范围从中小型企业到最大的跨国组织，他们都在使用 TheAppBuilder 的平台创建和定制自己的员工通信应用程序，以增强内部通信并进一步吸引分布式团队。该软件即服务解决方案使人力资源、营销、内部通讯、企业通讯、IT 和其他专业人员能够为他们的“难以接触”的团队创建和推广重要、相关、及时和定制的信息。那些无法访问或访问电子邮件受到限制的人。与其他公司不同，我...