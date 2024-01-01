Cerebrium
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网站：cerebrium.ai
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适用于 AI 的无服务器 GPU 基础设施。在云中可扩展且高性能地运行机器学习模型。只需为您使用的内容付费。 Cerebrium 是一个将机器学习模型部署到无服务器 GPU 的平台，冷启动时间不到 5 秒。与使用传统云提供商相比，客户通常可以节省 40% 的成本，并且可以以最小的工程开销将模型扩展到每分钟超过 10K 请求。只需用 Python 编写代码，Cerebrium 就会负责所有基础设施和扩展。 Twilio、Rudderstack、Matterport 等公司和工程师正在使用 Cerebrium。
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