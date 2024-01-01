Cerebrium

Cerebrium

未安装 WebCatalog Desktop？下载 WebCatalog Desktop

使用 Web 应用

网站：cerebrium.ai

使用 WebCatalog Desktop 上“Cerebrium”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

适用于 AI 的无服务器 GPU 基础设施。在云中可扩展且高性能地运行机器学习模型。只需为您使用的内容付费。 Cerebrium 是一个将机器学习模型部署到无服务器 GPU 的平台，冷启动时间不到 5 秒。与使用传统云提供商相比，客户通常可以节省 40% 的成本，并且可以以最小的工程开销将模型扩展到每分钟超过 10K 请求。只需用 Python 编写代码，Cerebrium 就会负责所有基础设施和扩展。 Twilio、Rudderstack、Matterport 等公司和工程师正在使用 Cerebrium。

网站： cerebrium.ai

免责声明：WebCatalog 与“Cerebrium”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

您可能还会喜欢

Banana

Banana

banana.dev

Beam

Beam

beam.cloud

Edgio

Edgio

edg.io

Baseten

Baseten

baseten.co

slai

slai

slai.io

Predibase

Predibase

predibase.com

RunPod

RunPod

runpod.io

Shadeform

Shadeform

shadeform.ai

CoreWeave

CoreWeave

coreweave.com

Hopsworks

Hopsworks

hopsworks.ai

Wiro

Wiro

wiro.ai

Steamship

Steamship

steamship.com

探索

产品

下载

支持

公司

法律信息

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

我们使用 Cookie 提供和改进我们的网站。使用我们的网站，即表示您同意使用 Cookie。

隐私政策