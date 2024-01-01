CEO Middle East
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CEO Middle East 为整个地区的商业领袖、企业主、企业家和高管提供智能分析和见解。关注所有最令人敬佩的首席执行官、创始人、企业家和商人，了解他们的成功、失败、收购和成就。
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