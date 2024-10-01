替代项 - CELUM
Wrike
wrike.com
Wrike 是最强大的工作管理平台。 Wrike 专为希望每天进行协作、创造和超越的团队和组织而打造，将所有人和所有工作集中到一个地方，以消除复杂性、提高生产力，让人们能够专注于最有意义的工作。凭借无与伦比的功能、多功能性和直观性，Wrike 是组织在竞争激烈的世界中扩展、优化和快速发展所需的唯一工作管理解决方案。超过 20,000 名满意的客户齐聚 Wrike，助力他们的未来，其中包括雅诗兰黛、Hootsuite、尼尔森、奥美、西门子和蒂芙尼公司。如需了解更多信息，请访问 www.wrike.com。
Hive
hive.com
Hive 帮助团队更快地行动。 Hive 一流的项目管理平台包含您需要和想要的所有工具 - 如果没有，我们将为您构建它们。凭借灵活的项目视图和无限的自定义，Hive 可根据您的条件提供项目管理，保证成功。 Hive 被数千个快速发展的团队用来帮助： - 项目管理 - 集成工具 - 资源配置 - 时间追踪 - 打样和批准 - 记笔记 - 任务管理 - 报告和分析
Filestage
filestage.io
Filestage 是一个审核和审批平台，可将团队从混乱的审批流程中解放出来，让工作变得更加快乐和高效。 从大型企业到独立机构，Filestage 帮助团队在一个地方共享、讨论和批准所有文件，包括文档、图像、视频、网站和音频文件。
Brandfolder
brandfolder.com
Brandfolder 是一款外观优雅且用户友好的数字资产管理软件，可帮助各行业的营销人员和创意人员最大限度地发挥其品牌管理潜力。 Brandfolder 不仅仅是数字资产的存储空间；借助我们解决方案的云优先架构，用户可以从单一事实来源组织、操作、分发和分析他们最重要的数字抵押品。凭借先进的人工智能驱动的智能搜索、资产编辑和操作、带有批准和通知的注释工作流程以及可操作的品牌洞察，Brandfolder 的功能套件增强了跨团队协作和生产力，并使外部用户能够以前所未有的轻松方式访问他们所需的内容。
Hightail
hightail.com
Hightail 旨在解决营销专业人士及其合作的创意团队面临的独特创意协作挑战。 Hightail 的网站和移动应用程序允许轻松共享所有创意文件类型，并通过适应个人团队和项目需求的灵活用户体验，提供直观的方式来共享、讨论、改进和批准想法。
Wipster
wipster.io
Wipster 是一个视频协作和发布平台，使公司能够更快地创建和提供更好的视频。 借助 Wipster，营销和创意内容团队可以高效协作进行视频修订、将其存储在共享多媒体资产库中、通过各种工具发布视频并轻松了解结果，所有这些都在一个平台上完成。
Lytho
lytho.com
Lytho Workflow 是专门为满足创意和营销团队的需求而构建的创意运营平台的一部分。 Lytho 将任务和工作流程管理的最强大元素与在线打样的协作功能相结合，帮助团队更快地制作更多内容。做你喜欢的工作，自动化其余的工作。
Frontify
frontify.com
一流的软件，通过一个连接对品牌发展重要的一切（和每个人）的平台来简化品牌管理。
KROCK.IO
krock.io
KROCKIO 是一款一体化解决方案，旨在有效、轻松地管理您的创意项目。 借助 KROCKIO，您可以创建一个自定义管道，其中包含所有项目步骤、截止日期和可交付成果；向您的团队成员分配任务并跟踪他们的进度；与您的客户分享里程碑并获取他们的评论——一切都在一处完成。 您会喜欢的一些功能： - 对任何媒体文件的视觉评论 - 客户当时的评论选项 - 在任何地方分配队友 - 在项目、看板、步骤、甚至评论中 - 为不同客户和团队提供无数的工作空间和项目 - 与 Slack、Google Drive 等的集成每天都会推出 无论您是初学者还是成熟的自由职业者、精品代理机构还是大公司，KROCKIO 都...
Brandy
brandyhq.com
将您的资产放在这里并开始品牌推广。 一处管理多个品牌！通过分享来自世界上最强大的品牌管理平台的风格指南链接，立即在利益相关者面前脱颖而出。 Brandy 是一项品牌管理服务，可帮助您改进组织和分配品牌资产的方式。我们强大的平台可让您在云端快速创建品牌风格指南。机构、企业和个人品牌也可以使用白兰地给您的客户和团队留下持久的印象。
Brandkit
brandkitapp.com
排名第一的品牌门户和品牌工具包服务，大规模地将世界与您的内容连接起来。第一个将 DAM、CMS、内容聚合和文件传输服务结合在一个平台中的平台。查找、管理和分发您的内容，策划和分享您的品牌故事，无需来回。图像、视频、徽标、指南、图形、音频、PDF、演示文稿、帖子、新闻稿、故事创意、免费媒体链接等。一切都集中在一个设计精美的地方。您品牌的单一事实来源。
GoVisually
govisually.com
使用 GoVisually 简化设计、视频和 PDF 审核和批准。将交货时间缩短一半。 在动态设计和快速创意的世界中，GoVisually 是为忙碌的创意团队提供支持的终极工具。无缝简化您的设计和视频协作流程，确保快速交付给客户和团队成员。 ** 轻松打样和设计协作：GoVisually 彻底改变了营销和创意团队的协作方式。借助其直观的平台，您可以轻松注释和完善各种格式的设计，包括 PNG、JPG、PSD、PDF 和视频 MP4 或 GIF。利用一套强大的工具，使您能够制作完美的视觉效果。 ** 智能组织提高效率：对设计和视频修订进行排序从未如此简化。 GoVisually 使企业能够根...
Superflow
usesuperflow.com
Superflow Rewrite 是一款人工智能驱动的工具，旨在帮助网络机构和团队以最小的努力创建引人注目的标题和产品描述。 它与人工智能驱动的平台 ChatGPT 集成，使用户能够在几秒钟内生成副本。 Superflow Rewrite 允许用户对实时网站进行注释、分配任务、自动生成副本以及在实时产品上进行协作。 它还提供任务管理器来帮助每个人保持在同一页面上，并提供私人注释来执行更机密的任务。与 Clickup、Webflow、Asana 和 Slack 等其他工具的集成使其易于使用和跟踪任务。 Superflow Rewrite 易于设置和使用，脚本可在五分钟内添加到网站。它还提...
Artwork Flow
artworkflowhq.com
Artwork Flow 是一款由人工智能驱动的创意管理软件，旨在改变品牌资产的管理和工作流程。该产品具有数字资产管理功能，使用户能够利用人工智能快速组织和检索资产。 它还提供品牌合规自动化、工作流程自动化、在线打样和创意自动化。通过利用智能平台了解您的需求，有效管理您的品牌声誉和身份，确保品牌资产管理。 该软件还提供与其他工具和应用程序的广泛集成，以实现无缝体验。不同的角色和行业可以通过 Artwork Flow 功能丰富的平台找到适用的解决方案。 其用户包括创意运营专家、营销主管、首席营销官、品牌经理和设计师。其针对特定行业的解决方案针对酿酒厂、直接面向消费者的服务提供商以及食品和饮...
Canto
canto.com
作为数字资产管理 (DAM) 领域的领导者，Canto 是市场上最简单但功能最强大的 DAM 平台。 Canto 允许组织集中、组织和共享资产。借助 AI 视觉搜索，您可以使用自然语言立即发现内容，而无需仅依赖元数据。 Canto 拥有 30 多年的经验，能够帮助品牌从其内容中提取更多价值、最大化投资回报率并加快上市时间。
PageProof
pageproof.com
PageProof 是一个易于使用但功能强大的在线校对平台，使工作的审查和批准变得毫不费力。它们通过智能工具、模板和自动化加速审批，简化创意工作流程，消除不必要的会议和电子邮件，从而帮助企业营销团队取得成功，使团队能够专注于大规模交付优质创意内容。 智能工具包括为任何规模的团队集中收集的工作反馈、与内部和外部利益相关者的无缝协作、自动化工作流程、模板、使用 PageProof Intelligence™ 对校样进行智能标记，以及确保一切像素完美的工具。 PageProof 提供与所有您喜爱的设计、通信和项目管理工具的本机集成，例如 Adobe、Canva、monday.com、Asan...
Punchlist
usepunchlist.com
Punchlist 是 Marketwake 旗下的一家公司，它是一个位于您的创意项目之上的评论层，让您能够解释您需要从客户和团队成员处获得的反馈。 营销机构、创意团队、设计工作室和其他公司很难有效地获得工作反馈。来来回回的电子邮件、令人困惑的 Slack 线程和无休止的会议意味着更长的工作时间、延迟的项目和更大的压力。 在 Punchlist，我们直接为您提供工作反馈的可视化记录。无需安装 - 您所要做的就是共享一个 URL，然后您就可以继续专注于您最擅长的事情：实际的创意工作。 无论是实时网站、图像、PDF 还是产品模型，Punchlist 都是减少摩擦和改善协作的最佳标记工具。 ...
Atarim
atarim.io
Atarim：用于无缝反馈和批准的视觉协作 使用 Atarim 消除反馈瓶颈并简化您的设计工作流程，该视觉协作平台彻底改变了反馈的提供和接收方式。 Atarim 直观的点击评论功能使您能够直接在网页上提供反馈，消除歧义并确保每个人都在同一页面上。 主要特点： * 直观的点击评论：只需点击一下即可直接在网页上提供反馈，无需冗长的电子邮件链。 * 自动注释和屏幕截图：通过自动捕获的屏幕截图和注释获得反馈的精确上下文。 * 集中反馈平台：跨团队、部门甚至地点完美协作反馈，促进无缝沟通。 * 实时通知：通过实时通知了解情况并参与其中，加速项目完成并推动成果。 好处： * 减少反馈周期高达 50%...
Re4m
re4m.io
Re4m 是一个基于云的创意平台，允许品牌团队、设计师和本地营销人员大规模规划、制作和发布鼓舞人心的高性能内容和创意活动。 Re4m 由经验丰富的营销从业者团队打造，简化了从最初想法到发布和推广内容的脱节且繁琐的创意制作流程。 Re4m 的核心是一个视觉协作引擎，它使企业、团队和个人能够对所有类型的内容（数字视频、pdf、图像、实时网站、设计文件等）提供实时交互式反馈。一旦内容正确、合规并获得批准，Re4m 就会提供闭环流程，使内容能够发布到第三方解决方案。
Approval Studio
approval.studio
Approval Studio 是一款在线打样软件，可让您简化工作流程并实现快速有效的艺术品审批流程。 Approval 的工作室功能和集成为创意机构、工作室、部门和从事艺术品审批工作的个人提供了完美的工作流程。借助其校对工具、比较模式和实用的仪表板，您可以提高审批流程的速度和效率。无需注册即可批准或拒绝外部用户的艺术品的能力和直观的界面将使每个客户的体验更加积极。
SproutLoud
sproutloud.com
SproutLoud 是领先的分布式营销平台，帮助品牌到本地团队通过渠道合作伙伴、地点和一线员工进行有效的营销和销售。 SproutLoud 的人工智能平台将数字资产管理、渠道激励、合作营销基金和最后一英里营销履行相结合，让您可以轻松地通过传统、数字和社交媒体策略协作部署本地化、合规的内容。 SproutLoud 是唯一专门为多层分销行业打造的平台，使品牌能够影响最接近为消费者提供服务的各方的行为。 SproutLoud 的软件提高了上市速度、品牌合规性以及数百或数千本地用户规模的监管合规性。借助 SproutLoud，客户可以通过数据驱动的决策快速响应当地市场状况。
Ziflow
ziflow.com
Ziflow 是企业级协作校对平台，可同步大规模创建优质内容所需的人员、流程和节奏。 Ziflow 帮助团队专注于最重要的事情：更顺畅的工作流程、更少的摩擦以及在创建和分享精彩内容时获得更多乐趣。 受到全球品牌和机构的信赖，例如 Showtime、McCann Worldgroup、AWS、Weber、Specialized 和 Dupont。使用 Ziflow 让您的内容流动。
Pics.io
pics.io
Pics.io 是一款一体化数字资产管理软件，可帮助企业管理其媒体资产库。 Pics.io 是所有媒体文件的集中中心，提供对数字信息的受控访问、自动化营销工作流程和进度跟踪。您可以将 Pics.io 存储用于您的媒体资产库。或者，您可以开始在 Google Drive 或 Amazon S3 云存储上管理数字资产。您将如何从 Pics.io 中受益？： • 获得经济高效的 DAM 解决方案，无需将文件移动到任何地方，也无需为将资产保留在第三方服务器上而支付额外费用 • 使用关键字、元数据可搜索您的无限存储空间和其他功能 • 根据效率、成本和您的需求，决定选择哪种 AI 模型来进行自动关键字标记...
BrandBay
brandbay.io
BrandBay 是面向机构、营销人员、设计师和企业主的即时访问多品牌数字资产管理平台。从桌面应用程序到 Chrome 扩展程序，BrandBay 可帮助您组织、存储和访问所有品牌的图像、视频、文件、链接、字体、颜色、注释等。 BrandBay 的简化用户界面、共享选项和可共享的品牌套件功能使该平台非常独特，并且易于与您的团队一起利用。创建集合和组以按照您想要的方式组织您的品牌资产。然后将它们呈现给您的客户和团队，作为日常风格指南。存储和托管您的图像和视频，甚至使用简单的代码将它们嵌入您的网站。单独共享资产、在集合中共享资产或通过自定义权限共享整个品牌。立即免费试用 BrandBay，开始利用...
Admation
admation.com
Admation 是一款综合性营销项目管理软件，旨在简化和提高创意项目和工作流程的效率。 Admation 提供了一套涵盖营销项目管理、工作流程管理、在线打样、营销合规性、营销资源管理和数字资产管理的强大功能，旨在解决管理创意项目的多方面挑战。 广告的主要特点： * 营销项目管理：Admation 提供轻松规划、执行和监控营销项目的工具，促进团队成员之间的无缝协作。其项目管理功能允许用户设置时间表、分配资源并实时跟踪项目进度。 * 工作流程管理：通过Admation，管理工作流程变得简单，使团队能够自动执行重复性任务，设置审批路径，并确保项目顺利推进，不会出现不必要的延误。其工作流程管理工具...
Mox by Esko
moxsoftware.com
对于成长中的品牌或大公司内的小团队，Mox 可以帮助您创建将您的品牌与消费者联系起来的内容和包装。 Mox 是一种基于云的产品内容和包装解决方案，它将 3 种工具合二为一：项目管理、数字打样和数字资产管理。 Mox 由 Esko 创建，Esko 是一家全球软件和硬件解决方案提供商，旨在加速包装商品的上市流程。凭借 Esko 在顶级消费产品公司及其生态系统方面的经验，Mox 为各种规模的公司提供最佳实践软件，以提高生产力、降低成本并节省包装和内容创建过程中的时间。
Loftware is
crosscap.com
Loftware 是全球最大的基于云的企业标签和艺术品管理提供商，为各种规模的公司提供端到端标签解决方案平台。 Loftware 在美国、英国、德国、斯洛文尼亚、中国和新加坡设有办事处，业务遍及全球，在解决标签挑战方面拥有超过 35 年的专业知识。我们帮助公司提高准确性、可追溯性和合规性，同时提高标签的质量、速度和效率。作为全球领先的企业标签和艺术品管理以及临床试验标签和内容管理提供商，Loftware 能够实现供应链敏捷性、支持不断变化的法规并优化各行业的业务运营。其中包括汽车、化学品、消费品、电子、食品和饮料、制造业、医疗器械、药品、零售和服装。
Aproove
aproove.com
借助 Aproove，您可以构建、自动化和监控业务流程，以便您的团队可以专注于让您盈利的高价值工作！ Aproove 的业务流程管理和工作流程自动化工具结合在一起，提供了强大的协作平台以及我们独特的在线打样功能。 Aproove Work Management 的独特之处在于我们做事的方式。对细节的关注以及处理一些最具挑战性和最复杂的用例使我们能够为营销专业人员提供高度可配置的系统，该系统可适应任何业务垂直或场景。 欧莱雅、松下、丝芙兰、阿玛尼、AAA 保险、克罗格、阳狮和 PureRed 等全球品牌、组织和机构均信赖 Aproove！
ProofJump
proofjump.com
ProofJump 是专为营销人员量身定制的电子邮件校对平台。它简化了审核流程，最大限度地减少了来回次数，并且无需改变现有工作流程即可轻松集成。 Envato、Adobe、Wolfram 和 Joann 等品牌相信 ProofJump 能够以最小的摩擦提供高效、清晰的反馈。
GoProof
goproof.net
GoProof 通过在您的内部和外部团队以及客户或利益相关者之间提供完整的创意协作，简化了所有创意项目的制作和管理。 GoProof 的核心是一个强大的在线打样系统，可无缝集成到 Adobe Creative Cloud 产品套件以及 monday.com 和 Asana 等领先的项目管理工具中，使您的创意操作更上一层楼。它还包括资产管理功能、创意项目和工作跟踪以及通过项目聊天和消息传递进行的创意协作。