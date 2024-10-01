替代项 - CELUM

Punchlist

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Punchlist 是 Marketwake 旗下的一家公司，它是一个位于您的创意项目之上的评论层，让您能够解释您需要从客户和团队成员处获得的反馈。 营销机构、创意团队、设计工作室和其他公司很难有效地获得工作反馈。来来回回的电子邮件、令人困惑的 Slack 线程和无休止的会议意味着更长的工作时间、延迟的项目和更大的压力。 在 Punchlist，我们直接为您提供工作反馈的可视化记录。无需安装 - 您所要做的就是共享一个 URL，然后您就可以继续专注于您最擅长的事情：实际的创意工作。 无论是实时网站、图像、PDF 还是产品模型，Punchlist 都是减少摩擦和改善协作的最佳标记工具。 ...