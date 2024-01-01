替代项 - CData Connect Cloud
Data Virtuality
datavirtuality.com
Data Virtuality 提供两种产品，以最适合快节奏数据世界中的数据团队的定制方式灵活解决数据集成和管理问题。数据虚拟化平台 - 灵活数据架构的数据虚拟化 通过将数据虚拟化和数据复制独特地结合起来，数据虚拟化平台为数据团队提供了灵活性，使其能够始终根据特定要求选择正确的方法。它通过提供这些框架不可或缺的自助服务功能和数据治理功能，成为 Data Fabric 和 Data Mesh 的推动者。 BSH、PGGM、PartnerRe 或 Crédit Agricole 等世界各地的企业使用数据虚拟平台来构建满足当今和未来业务需求的现代数据架构。 Pipes - 简单可靠的数据复制借助 P...
Denodo
denodo.com
我们使组织能够实时连接到所有数据。 Denodo 是由数据虚拟化提供支持的逻辑数据结构领域的领导者，提供跨最广泛的企业、云、大数据和非结构化数据源的数据访问、数据治理和数据交付功能，而无需将数据从原始存储库中移出。 Denodo 各个主要行业的客户都获得了显着的业务敏捷性和投资回报率。 Denodo 平台提供用于语义搜索和企业范围数据治理的主动数据目录、由人工智能支持的行业领先的智能查询加速、用于多云和混合部署的自动化云基础设施管理，以及用于自助服务的嵌入式数据准备功能。管理良好且安全的分析。 Denodo 提供了任何其他技术所没有的独特的数据集成和管理方法。 Denodo 客户报告称：与 E...