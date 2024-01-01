替代项 - CardBoardIt

Custellence

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我们相信，同理心是任何组织最重要的竞争优势。 Custellence 的使命是通过提供创建以客户为中心的变革的最佳工具，在组织内增强同理心。 Custellence 是专为客户旅程经理和 CX 专业人员打造的最易于使用的客户旅程映射工具。该工具将直观的界面与适当的旅程地图智能相结合，可以节省时间并给您信心。 Custellence 被全球 CX 专业人士以及 Microsoft、Veeva、Volvo、Polestar、Eon、Dandy 和 Takeda 等公司的团队使用。