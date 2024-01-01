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Cardata 是一个完全管理的车辆报销平台。我们的服务和软件工具帮助公司摆脱过时的汽车计划并转向优化的免税替代方案，从而节省 30% 以上的费用。我们成立于 1999 年，为员工使用私人车辆工作的公司提供一套报销软件、合规计划和商业智能工具。计划包括固定和可变利率报销 (FAVR)、免税汽车津贴 (TFCA) 和每英里美分 (CPM)。由Cardata移动应用程序、Cardata云门户、保险验证和直接支付支持。它是如何工作的？ 1) 设计：与 Cardata 专家合作，设计最适合您需求的定制且符合 IRS 要求的车辆计划。 2) 捕获：司机利用 Cardata Mobile 应用程序轻松跟踪他们的商务旅行，而经理则利用 Cardata Cloud 提供可靠的报告。 3) 付款：您的司机将获得免税报销，直接存入他们的银行账户。 Cardata 与财富 500 强公司和成长型组织合作，其员工可能会使用自己的私家车进行持续的工作相关驾驶。
目录:
Business
费用管理软件

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