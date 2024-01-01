替代项 - Candydate
Zoho Recruit
zoho.com
更快的招聘，更好的招聘。 Zoho Recruit 是一个基于云的申请人跟踪系统，旨在为人才中介机构、企业人力资源部门和临时工提供多样化的端到端招聘解决方案。借助我们直观的招聘软件，让招聘变得轻松。
Personio
personio.de
Personio 是一款一体化人力资源软件，使您能够管理员工生命周期的每个阶段，从而帮助释放员工的力量。我们的软件简化了您招聘、入职、管理、发展和支付员工工资的方式。欧洲超过 10,000 个组织相信 Personio 能够通过薪酬管理、人力资源帮助台、绩效与发展以及调查等创新功能来提高效率。我们拥有 300 多名员工，提供支持，客户满意度达 90%，并提供 180 多个集成。立即将您的人力资源团队从电子表格升级为战略 – 立即预订免费演示：https://www.personio.com/webdemo/
Paycor
paycor.com
Paycor 帮助领导者实现人员管理各个方面的现代化，以便他们能够专注于真正重要的事情：打造致胜团队。统一的 HCM 解决方案可确保员工数据位于一处，因此您无需切换平台、访问多个系统或重新输入信息。自动执行繁琐的工作，降低合规风险，提高效率，使员工能够控制自己的财务状况，并通过强大的分析和洞察更深入地了解您的业务。
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn 是人力资源行业软件领域的全球领导者。超过 10,000 家公司依靠 Bullhorn 的云平台来为其自始至终的人员配置流程提供支持。 Bullhorn 总部位于波士顿，在世界各地设有办事处，由创始人领导，在全球拥有 1,000 多名员工。
Breezy HR
breezy.hr
您和您的团队将使用的现代、轻松的端到端招聘产品。 Breezy 简化了您的整个招聘流程；通过自动执行职位发布、招聘广告、面试安排和后续等手动任务，让您有更多时间与候选人联系。我们独特的可视化渠道管理方法将提高您的招聘流程的生产力。简单的拖放界面意味着团队中的任何人（所以，每个人！）都将在几分钟内启动并运行，而轻松任务可确保没有任何遗漏。您也将与候选人联系并更快地做出更好的决定：从全新的候选人匹配分数（立即计算出最适合您的申请人）到世界一流的简历解析，将每个人都放在统一的个人卡片上；我们的记分卡系统和面试指南能够客观地处理每个人对候选人的意见。此外，我们还通过强大的分析和报告来支持这一切。它还符...
Manatal
manatal.com
Manatal 是下一代招聘软件。该平台易于实施并采用最新技术构建，旨在简化从采购到入职等的招聘流程。将您的招聘渠道整合到一个直观的平台上，从而更好、更快地招聘。利用人工智能工具和社交媒体丰富功能，远程管理您的团队并改善协作，利用完整的报告套件、合规工具（GDPR、CCPA、PDPA...）、完整的 API，在数千个免费和免费网站上发布职位付费频道越来越多。使用基于云的终极招聘工具改变您的招聘方式，并将您的招聘指标推向新高！
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse Software（俗称 Greenhouse）是一家总部位于纽约市的美国科技公司，提供招聘软件即服务。它由 Daniel Chait 和 Jon Stross 于 2012 年创立。 该公司在2013年的种子轮融资中筹集了270万美元，在2014年的A轮融资中筹集了750万美元，在2015年的B轮融资中筹集了1360万美元，在2015年的C轮融资中筹集了3500万美元，在D轮融资中筹集了5000万美元2018 年，研究公司 CB Insights 在《纽约时报》委托进行的一项研究中将 Greenhouse 列为预计将成为独角兽的 50 家初创公司之一，这些公司的估值至少...
Freshteam
freshworks.com
Freshteam 是一款适合成长型企业的智能人力资源软件。借助 Freshteam，您可以吸引、雇用和入职新员工、解雇现有员工、管理员工信息和休假 - 所有这些都在一个地方完成。 Freshteam 通过各种渠道帮助吸引和寻找顶尖人才 - 快速定制的职业网站、与多个免费和优质工作委员会的集成以及社交媒体渠道。一旦候选人加入，招聘人员就可以与招聘经理合作，对他们进行筛选和面试，分享反馈，互相留下笔记，最后雇用最佳候选人并向他们提供录用通知。 Freshteam 还使人力资源团队能够在新员工入职第一天之前就开始入职 - 无论是填写表格、签署文件还是分发手册，Freshteam 只需点击几下即可完...
Teamtailor
teamtailor.com
无论您每年招聘一名员工还是数千名员工，Teamtailor 都是公司和候选人喜爱的一体化招聘软件。我们易于使用、以候选人为中心的软件为您提供更好地招聘所需的所有工具，包括自动触发器、分析、生成人工智能、匿名招聘、完全可定制的招聘工作流程、易于构建的职业网站等等更多的。
Recruitee
recruitee.com
Recruitee 是一家生产或销售计算机“软件即服务”(Saas) 的企业。该软件充当申请人跟踪系统，用于处理职位申请。它包括用于雇主品牌的职业网站编辑系统、用于采购（人员）（也称为招聘）的插件、就业网站集成、电子邮件和日历同步。 Recruitee 在 2015 年 8 月公开推出后的 4 个月内吸引了全球 1000 多家中小企业 (SME) 和招聘机构。
Recruit CRM
recruitcrm.io
Recruit CRM 是一个申请人跟踪系统。 Recruit CRM 在 60 多个国家/地区使用，具有强大的功能，如简历解析器、移动应用程序、API 集成、电子邮件客户端和数百个免费招聘板。
Bayt
bayt.com
我们的人工智能驱动的简历搜索工具可让您访问中东最大的简历数据库，其中包含超过 41,700,000 份简历。您还可以使用 33 个过滤器，包括中东特定标准、签证状态、国籍和教育程度国家/地区。此外，您还可以根据您所处的流程，通过跟踪、标记、筛选候选人等方式来管理您的招聘渠道。
Workable
workable.com
现在，尤其是未来几年，每家公司都将寻求利用人工智能的力量来提高所有职能和部门的绩效和生产力。在人工智能主流采用的推动下，这种行为的快速转变将从根本上改变招聘和人力资源的格局。 Workable 处于这一转型的最前沿，提供了一套产品，这些产品利用了我们通过处理 2.6 亿候选人和超过 150 万名员工而开发的专有人工智能。 Workable 的使命是将您公司的人力资源生产力提高 10 倍。 Workable Recruiting 是一个世界一流的申请人跟踪系统，可以让招聘人员和招聘经理变得更好。可行的人工智能可以帮助完成最耗时的任务，例如采购、筛选、发送电子邮件、生成职位描述和面试工具包等。 W...
CareerBuilder
careerbuilder.com
直观的申请人跟踪系统可帮助您简化招聘流程并吸引优质候选人。
JobDiva
jobdiva.com
JobDiva 是顶尖的招聘和人员配备 ATS、CRM 和 VMS，专注于您的成功！ JobDiva 为招聘人员提供无限制的人员配置和招聘解决方案免费培训，包括简历汇总和申请人跟踪。立即申请 JobDiva 的免费演示！
Crelate
crelate.com
Crelate 是一款现代、快速、功能齐全的申请人跟踪、招聘 CRM 和人才关系管理解决方案，专为保留猎头机构、猎头公司和专业企业招聘人员而构建。 Crelate 提供繁忙的招聘人员所需的所有功能，例如 Outlook 客户端集成、电子邮件跟踪、灵活的工作流程、候选人门户、移动访问、客户提交等；以及他们期望的入职、培训和服务，我们以合理的价格提供一切。
Vincere
vincere.io
Vincere 是招聘操作系统：专为全球招聘和人力资源机构构建的现代操作系统。使用我们强大的核心模块套件启动。然后利用预先集成的 Access Group 产品扩展您的技术能力，从网站设计（由 Volcanic 提供支持）到筛选以及支付和账单（由 FastTrack360 提供支持）。是时候在一个招聘技术平台上轻松地将您的前台、中台和后台统一起来了。在没有重力的情况下释放增长。
Loxo
loxo.co
Loxo 是排名第一的人才情报平台，也是招聘软件领域的全球领导者。我们所知道的传统 ATS 将在 5 年内不复存在。 Loxo 旨在通过单一记录系统软件平台管理整个招聘生命周期，取代传统的 ATS，并在此过程中带来无限更多的内容。因为招聘一名员工不应该需要 10 种以上的工具。人才情报平台包括： - 一流的 ATS - 人工智能驱动的招聘 CRM（您的招聘数据库，其中包含您的数据和 Loxo 自动更新数据的组合，以确保您始终获得最准确的候选人信息） - 具有人工智能支持的营销活动构建功能的多渠道外展工具，因此您永远不会错过后续活动 - 包含超过 12 亿人和数百万组织的人员和公司搜索引擎 - ...
JazzHR
jazzhr.com
JazzHR 招聘软件使忙碌的企业领导者能够集中和现代化他们的招聘方法。用灵活、经济实惠、以人为本的招聘技术取代耗时的手动电子表格和完整的收件箱。实时竞争顶尖人才并聘请优秀人才，以便您可以集中时间发展业务和员工。
Ashby
ashbyhq.com
Ashby 使人才团队能够通过可行的分析、内置最佳实践以及消除附加组件的一体化解决方案来运行世界一流的招聘流程。其影响在于实时可靠的数据、始终如一的优秀候选人和招聘人员体验以及单一事实来源。毫不妥协地整合，无限扩展。整合的一体化解决方案 Ashby 将您的 ATS、CRM、调度和分析整合到一个具有同类最佳功能的可扩展解决方案中。消除附加组件并降低招聘软件成本。培训您的团队仅使用一种工具来实施世界一流的招聘运营流程。强大的招聘分析为您的团队获取实时可靠的数据和可行的见解，以改进工作流程、与利益相关者无缝沟通并大规模推动流程改进。利用 Ashby 分析成为战略数据讲述者、预测招聘能力并跟踪和优化招...
Comeet
comeet.co
Comeet 是一个申请人跟踪系统和招聘平台，适用于准备实现高增长的中小型公司。这个屡获殊荣的基于云的平台具有极高的协作性，为招聘团队提供简单易用的设计、动态可配置性、自动化工作流程等等。 Comeet 是企业级且功能丰富。非常适合采购、协调、沟通、共享、安排、准备、参与、评估、招聘和报告。
SmartRecruiters
smartrecruiters.com
通过专为现代劳动力设计的企业级招聘平台超越申请人跟踪系统 (ATS)。 SmartRecruiters 的人才获取套件提供吸引、选择和雇用优秀人才所需的一切。
ClearCompany
clearcompany.com
帮助近 3,000 个组织招聘、培养、认可和留住员工。自 2004 年以来，ClearCompany 的端到端人才管理平台已帮助数千家公司通过在员工旅程的每个阶段赋予员工权力来最大限度地发挥人才。 ClearCompany 集成了数据驱动的最佳实践、专家知情的内容和定制的软件工具来招聘、提升、认可和留住员工，团结人员和流程以实现业务成功。当人力资源部门拥有所需的工具来准确规划、完美执行人员计划并刻意构建文化时，人才最大化就得以实现——这些人才最大化的重要支柱是我们人才管理平台的核心。
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt 是一个全球招聘平台，帮助快速发展的公司寻找、吸引和聘用世界上最优秀的人才。我们的算法根据雇主在国家、地区和时区的具体要求以及尖端工具和解决方案立即将雇主与人才进行匹配，以识别他们的下一次招聘并管理他们的招聘流程。只需定义您理想的候选人资料，然后坐下来，让 Snaphunt 完成繁重的工作。合格的人才会被自动邀请申请您的职位，您还可以通过个性化电子邮件与相关人才互动，以提高您的申请率。专为分布式团队设计：将您的招聘支出减少高达 80%，并使用旨在将您的招聘时间减少 72% 的专有工具无缝协作进行招聘。借助 Snaphunt，您可以从超过 400 万求职者的人才库和超过 3 亿名...
Fountain
fountain.com
Fountain 将招聘工作集中到一个地方，这样您就可以更快地雇用更好的人才，无论您是大型企业、特许经营企业还是小型企业。在每个地点进行跟踪、管理和登机。无论您有 1 个还是 1000 个地点，我们都会力求简单。 Fountain 可在网络和移动设备上使用，因此无论您是在办公桌前还是在旅途中，您都可以雇用候选人。
Cutshort
cutshort.io
Cutshort 是现代专业人士的职业发展平台。它带来了超过 300 万优质专业人士和先进人工智能的网络，帮助 20K 招聘人员雇用或推荐合适的人才、寻找职业机会并分享经验，而无需遇到通常的麻烦。
RecruitBPM
recruitbpm.com
RecruitBPM 是一款支持人工智能 (AI) 的一体化招聘软件，适用于人才招聘公司和招聘专业人员。其最具成本效益的基于云的人才获取和客户关系管理 (CRM) 平台可帮助人力资源公司和企业招聘人员优化招聘流程并使招聘变得轻松。主要功能包括：职位发布、职业门户、客户门户、申请人门户、申请人采购筛选和选择、时间和费用管理、社交媒体集成分析、工作板集成、电子邮件集成和插件。 Chrome 扩展和 CRM 功能可在整个招聘生命周期中与客户和候选人进行沟通，包括管道阶段、电子邮件集成、日历集成、自定义热门列表、报告、通知系统等。所有这一切都附带免费的入职、培训和支持。免费试用！
TurboHire
turbohire.co
TurboHire 是一个综合性招聘自动化平台，旨在解决各种招聘挑战。该工具将自动化和智能集成到招聘流程的每个步骤中。 它专为大批量招聘而定制，优化了短时间内扩展团队的流程。此外，它的采用率很高，并且具有自动化功能。 TurboHire 优先考虑候选人体验，培养从最初参与到入职的候选人关系。该工具通过其安全平台确保多个地点的合规性。 TurboHire 的智能还可以通过 Restful API 集成到用户首选的系统中。该产品包括涵盖端到端招聘的七个重要模块，例如用于寻找被动候选人的对外招聘、用于简化人才筛选的人工智能候选人评分、用于简化面试的自动化安排、用于候选人参与的招聘聊天机器人以及...
Alongside
alongside.com
除此之外，还有一个在线招聘平台，其使命是帮助雇主和求职者之间建立有意义的联系，以便他们能够一起尽力而为。借助Alongside，雇主可以轻松创建和推广他们的招聘广告、与招聘团队协作、筛选收到的申请、组织招聘流程，最重要的是，发现优秀的候选人。
ApplicantPro
applicantpro.com
我们帮助公司更好地招聘！在这个竞争激烈且混乱的就业环境中，吸引和雇用最优秀的人才可能是一个挑战！ ApplicantPro 提供可定制的解决方案，以满足您独特的招聘需求！