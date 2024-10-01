替代项 - Candidate.ly
Hirect
hirect.in
面向创始人、团队领导和招聘经理的直接招聘应用程序。 Hirect 简化了招聘流程。直接与人工智能算法匹配的经过验证的候选人聊天，确保简单、快速、有效的招聘体验。
Zoho Recruit
zoho.com
更快的招聘，更好的招聘。 Zoho Recruit 是一个基于云的申请人跟踪系统，旨在为人才中介机构、企业人力资源部门和临时工提供多样化的端到端招聘解决方案。借助我们直观的招聘软件，让招聘变得轻松。
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn 是人力资源行业软件领域的全球领导者。超过 10,000 家公司依靠 Bullhorn 的云平台来为其自始至终的人员配置流程提供支持。 Bullhorn 总部位于波士顿，在世界各地设有办事处，由创始人领导，在全球拥有 1,000 多名员工。
Manatal
manatal.com
Manatal 是下一代招聘软件。该平台易于实施并采用最新技术构建，旨在简化从采购到入职等的招聘流程。将您的招聘渠道整合到一个直观的平台上，从而更好、更快地招聘。利用人工智能工具和社交媒体丰富功能，远程管理您的团队并改善协作，利用完整的报告套件、合规工具（GDPR、CCPA、PDPA...）、完整的 API，在数千个免费和免费网站上发布职位付费频道越来越多。使用基于云的终极招聘工具改变您的招聘方式，并将您的招聘指标推向新高！
Zoho Workerly
zoho.com
Zoho Workerly 用于临时人员配置。 Zoho Workerly 的员工排班软件使机构能够管理其客户和临时数据库、根据客户要求安排工作、生成时间表并发送发票，所有这些都在一个界面中进行。
Recruit CRM
recruitcrm.io
Recruit CRM 是一个申请人跟踪系统。 Recruit CRM 在 60 多个国家/地区使用，具有强大的功能，如简历解析器、移动应用程序、API 集成、电子邮件客户端和数百个免费招聘板。
JobAdder
jobadder.com
**ATS 软件** 专为招聘机构和内部团队打造 - 所有职位、候选人、沟通和任务均通过 JobAdders 用户友好型、可自定义的仪表板进行简化。 JobAdder 是一个完全基于云的系统，为现代用户提供了完全的灵活性，可以通过任何移动设备随时随地进行招聘。 JobAdders 多样化的职位发布功能允许招聘人员将职位广告发布到 200 多个职位委员会和社交媒体平台。
JobDiva
jobdiva.com
JobDiva 是顶尖的招聘和人员配备 ATS、CRM 和 VMS，专注于您的成功！ JobDiva 为招聘人员提供无限制的人员配置和招聘解决方案免费培训，包括简历汇总和申请人跟踪。立即申请 JobDiva 的免费演示！
Crelate
crelate.com
Crelate 是一款现代、快速、功能齐全的申请人跟踪、招聘 CRM 和人才关系管理解决方案，专为保留猎头机构、猎头公司和专业企业招聘人员而构建。 Crelate 提供繁忙的招聘人员所需的所有功能，例如 Outlook 客户端集成、电子邮件跟踪、灵活的工作流程、候选人门户、移动访问、客户提交等；以及他们期望的入职、培训和服务，我们以合理的价格提供一切。
Loxo
loxo.co
Loxo 是排名第一的人才情报平台，也是招聘软件领域的全球领导者。我们所知道的传统 ATS 将在 5 年内不复存在。 Loxo 旨在通过单一记录系统软件平台管理整个招聘生命周期，取代传统的 ATS，并在此过程中带来无限更多的内容。因为招聘一名员工不应该需要 10 种以上的工具。人才情报平台包括： - 一流的 ATS - 人工智能驱动的招聘 CRM（您的招聘数据库，其中包含您的数据和 Loxo 自动更新数据的组合，以确保您始终获得最准确的候选人信息） - 具有人工智能支持的营销活动构建功能的多渠道外展工具，因此您永远不会错过后续活动 - 包含超过 12 亿人和数百万组织的人员和公司搜索引擎 - ...
Oorwin
oorwin.com
Oorwin 是一个由人工智能驱动的一体化客户关系管理、申请人跟踪系统和人力资源管理平台。 Oorwin 凭借其销售、招聘和人力资源的综合方法为人力资源业务带来了惊人的增长。
Recruiterflow
recruiterflow.com
Recruiterflow 是一款集成了现代候选人跟踪软件和招聘 CRM 的软件。 Recruiterflow 内置了诸如用于一键式采购的 chrome 扩展、自动电子邮件序列、招聘板集成和协作等功能，可帮助您端到端地跟踪招聘流程。 Instamojo、Fusioncharts、OLR 等快速发展的公司以及来自 YCombinator 和 500startups 的初创公司使用 Recruiterflow 来寻找优秀人才并简化其招聘流程。
Whippy
whippy.ai
Whippy 是一个功能强大的短信和电子邮件通信平台，旨在通过自动化和人工智能驱动的技术提高企业生产力和客户参与度。主要产品包括团队收件箱、营销活动、自动化、人工智能集成、序列、流程和评论。 Whippy 的一体化解决方案简化了通信，无缝替换了多种工具，并使企业能够提高生产力并最大限度地实现增长。
100Hires
100hires.com
用户友好的申请人跟踪系统：免费计划、Gmail 和日历集成。更快地吸引、面试和聘用最优秀的候选人。被初创公司、中小企业以及西门子和麦格纳等大公司使用。创建您的简历数据库：简历解析器、csv 导入、重复检测器。发送批量电子邮件活动。安排并进行面试，对面试官进行反馈提醒。看板可视化您的招聘渠道。 Chrome 扩展程序可从 Linkedin、Github 等导入候选人。
CATS
catsone.com
CATS 帮助来自世界各地的数千家公司满足其招聘需求。从个人招聘商店到财富 500 强企业，我们的客户依靠我们来帮助他们成长。
RecruitBPM
recruitbpm.com
RecruitBPM 是一款支持人工智能 (AI) 的一体化招聘软件，适用于人才招聘公司和招聘专业人员。其最具成本效益的基于云的人才获取和客户关系管理 (CRM) 平台可帮助人力资源公司和企业招聘人员优化招聘流程并使招聘变得轻松。主要功能包括：职位发布、职业门户、客户门户、申请人门户、申请人采购筛选和选择、时间和费用管理、社交媒体集成分析、工作板集成、电子邮件集成和插件。 Chrome 扩展和 CRM 功能可在整个招聘生命周期中与客户和候选人进行沟通，包括管道阶段、电子邮件集成、日历集成、自定义热门列表、报告、通知系统等。所有这一切都附带免费的入职、培训和支持。免费试用！
WorkBright
workbright.com
WorkBright 消除了阻碍招聘的瓶颈，因此您可以让新员工的工作速度提高 8 倍，而不会影响安全性或准确性。有效的入职培训可以增强团队实力、培养持久的联系并培养员工的幸福感。开始使用终极人力资源员工入职软件。用于加速招聘的入职软件：𝗦𝗺𝗮𝗿𝘁 𝗜-𝟵 使用 WorkBright 的简化流程在 5 分钟内完成 I-9 表格。他们用户友好的工作流程和先进的地理定位技术创建了一种 100% 合规无差错的方式来物理完成 I-9 远程验证。 𝗛𝗥 𝗢𝗻𝗯𝗼𝗮𝗿𝗱𝗶𝗻𝗴 𝗦𝗼𝗳𝘁𝘄𝗮𝗿𝗲 通过永不减慢的入职培训，让员工更快地工作。使用我们的顶级员工...
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在我们的市场上，您可以轻松快捷地找到熟练的开发人员。
Zerocoder
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Zerocoder 可以立即将公司与经过审查的无代码开发人员和设计师进行匹配。您在云平台上支付一笔固定月费即可完成所有开发任务，以实现任何业务流程或软件开发的自动化。每个工作日您都会取得进展。顶级公司雇用 Zerocoder 来完成他们最重要的项目。
Betterleap
betterleap.com
Betterleap 是一个由人工智能驱动的对外招聘平台，可以无缝连接参与招聘过程的每个人。从内部招聘人员和招聘经理到招聘公司、承包商和风险投资公司，每个人都可以在 Betterleap 上进行联系，以寻找、吸引和转换空缺职位的候选人。通过一个工作空间来处理所有外展活动，招聘人员可以做出数据驱动的决策，了解如何最好地优化时间并提高招聘效率。借助 Betterleap，招聘人员可以： - 在 LinkedIn 和 LinkedIn Recruiter 上寻找候选人并立即找到他们的电子邮件地址 - 向候选人发送自动电子邮件序列并自动跟进 - 将候选人数据与其 ATS 同步 - 获取候选人洞察 - ...
StaffingSoft
staffingsoft.com
面向招聘人员和人力资源专业人员的招聘软件。 StaffingSoft 是一个企业范围内的申请人跟踪系统，提供全套工具，可有效集成和简化全球候选人、员工和外部供应商的人才招聘、保留和管理。您将有机会与我们建立长期合作伙伴关系，以促进您的生产力和成长。
Veritone
veritone.com
Veritone Attribute 正在改变媒体广播中的营销归因，利用人工智能技术为所有广播格式的广告提供近乎实时的绩效指标，包括预定和未预定的广告（实时阅读、有机提及促销）。 Veritone Attribute 利用广播广告的数据，并将其与广告商的网站分析相关联。借助 Attribute，媒体广播公司可以展示其广播活动的数字价值，从而提高广告商满意度并扩大收入。快速洞察 — 近乎实时地收集和查看丰富、可靠的营销活动数据 灵活的设置 — 可针对每个客户、广告商和营销活动进行定制 高度可视化 — 仪表板提供简单、可共享的归因数据可视化 了解更多信息，请访问 https://www.verit...
hireEZ
hireez.com
hideEZ 是一个屡获殊荣的端到端对外招聘平台，它集中了大大小小的招聘团队的所有招聘工作，使对外招聘变得容易。跨 8 亿多个开放网络配置文件和 45 个以上平台体验快速、简单的 AI 采购。使用模板、序列、跟踪和日历安排自动化并构建个性化招聘活动。通过我们的人才数据云，通过近乎零的管理和安全的数据中心来集中、刷新和重新发现以前孤立的数据，从而实现招聘质量。欲了解更多信息，请访问hireez.com。
iSmartRecruit
ismartrecruit.com
iSmartRecruit 是一种基于云的人工智能招聘技术，旨在解决人才中介机构、招聘公司、猎头公司和内部人力资源部门面临的独特挑战。 iSmartRecruit 在全球 70 多个国家/地区开展业务，支持 14 种语言（包括主要欧洲语言），在轻松部署和用户友好的自动化方面表现出色。它有效地管理从候选人搜寻到入职的整个招聘工作流程。 2024年，我们的ATS、招聘CRM和猎头软件荣获知名软件评测平台的多项奖项，彰显了我们致力于提供卓越的招聘解决方案。
Trakstar Hire
hire.trakstar.com
Hire 是 Trakstar 的申请人跟踪系统 (ATS)。轻松管理简历，吸引来自各种来源的候选人，管理您的职业网站，与您的招聘团队协作，并生成有关您的招聘工作的报告 - 所有这些都只需一个解决方案。 Hire 帮助公司实现从发布职位到选择理想候选人的端到端招聘流程自动化。管理每一份简历。简历流入 Hire 并被解析为格式一致的候选人资料。与招聘团队合作。招聘经理和面试官可以直接从电子邮件和日历中提供候选人反馈并接受面试请求。衡量您的招聘成功：在 Trakstar Insights 中生成包含基准测试的报告，帮助您识别招聘流程中的瓶颈以及您与类似同行群体的比较情况。产品说明 Hire 是 T...
Top Echelon
topechelon.com
Top Echelon 招聘软件将强大的申请人跟踪 (ATS) 和客户关系 (CRM) 功能结合到一个招聘解决方案中，旨在简化招聘和招聘团队的招聘流程，起价为每月 67.15 美元/用户。 Top Echelon 自动化许多申请人跟踪功能，例如简历解析、电子邮件解析、批量简历上传、自定义字段、自定义工作流程、导入/导出电子表格、重复检查、记录合并、标记、全文搜索、半径搜索和可选的候选人门户。为了帮助管理招聘流程，Top Echelon 提供了 CRM 功能，可在整个招聘生命周期中与候选人进行沟通，包括自定义管道阶段、电子邮件集成、日历集成、自定义热门列表、活动规划器、电子邮件模板、自定义活动、...
WurkNow
wurknow.com
WurkNow 是下一代人员配备和劳动力管理平台，为企业提供选择的权力。他们可以利用我们完全集成的端到端平台，或通过 WurkNow 的模块化选项为其当前的技术堆栈添加火箭燃料：市场（人才采购和汇集）、人员配置（人才入职、参与和部署）、人力资源（合规性） 、角色和文档）、计时（人才调度、劳动力和合规管理）、通用（工作订单和计时管理）和工资单（工资和账单）。
Crewsnap
crewsnap.com
CrewSnap 是一款专为人力资源公司量身定制的尖端软件平台，旨在简化复杂的人力资源操作并提高组织效率。这一一体化解决方案管理人员配置流程的各个方面，从工作流程管理和候选人提交到客户交互，所有这些都在一个直观的界面中进行。 CrewSnap 的主要功能通过集中式工作流程管理简化人员配置操作，消除杂乱的电子表格和低效的通信。它还包括一个人工智能驱动的自动简历品牌工具，可确保候选人提交的一致性和效率。此外，定制品牌的客户提交门户通过简化审核和决策过程来增强客户交互。
Longlist
longlist.io
Longlist 是一款招聘 CRM 和 ATS，适用于快速发展的招聘和人力资源公司。
TalentRecruit
talentrecruit.com
TalentRecruit 是一款人工智能驱动的申请人跟踪系统 (ATS) 和招聘软件，旨在简化中小型企业和企业的招聘流程。 该系统使招聘人员能够有效地找到、聘用和聘用最优秀的人才。 TalentRecruit 提供 24x7 虚拟招聘助手 ERIKA 等功能，它采用机器学习算法，根据候选人数据分析寻找最匹配的候选人。 它还包括多渠道采购，有助于发现最优秀的人才，以及有效的预筛选和评估功能，以实现高效的招聘流程。 值得注意的是，TalentRecruit 的 ATS 软件使用人工智能构建强大的候选人搜寻平台，该平台支持职业网站、工作委员会连接和员工推荐等元素。 招聘经理门户提供候选人信...