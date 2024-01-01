替代项 - Camweara
Dopple.ai
dopple.ai
体验由人工智能支持的与数千名角色、同伴和导师聊天的新方式。
Sketchfab
sketchfab.com
我们拥有超过 100 万创作者的社区，是全球最大的网络、移动、AR 和 VR 3D 内容发布、共享和发现平台。
Moderlry
modelry.ai
Modelry 是端到端 3D 产品可视化平台，使全球电子商务领导者能够使用 3D 模型生成令人惊叹的产品视觉效果和 AR 体验。
LEVAR
levar.io
立即开始利用 LEVAR 的 3D 和增强现实购物体验推动更多转化。在您的电子商务商店以及所有营销和销售渠道（产品页面、电子邮件、短信、社交媒体和登陆页面）上创建和分发 3D/AR 产品模型。 LEVAR 的精确比例 3D 和增强现实产品模型可帮助客户在自己的空间中从各个角度体验您的产品。通过 LEVAR 提高销售额、减少退货并提高客户参与度。
Cylindo
cylindo.com
数百家家具公司与 Cylindo 合作，在整个家具购买过程中获得卓越的产品视觉效果。我们创建的平台不仅限于高质量的产品可视化，还为家具企业提供了可跨多个接触点利用的多功能资产。从产品页面上的 360 度旋转和 4K 缩放，到 AR 资产、可定制的生活方式图像以及购物车缩略图、购物源、电子邮件、社交媒体、目录、第三方市场和店内信息亭的产品视觉效果。 Cylindo 为四千万种产品变化和每月 1000 万独立用户提供支持，是推动令人愉悦的购物体验的催化剂，帮助零售商和品牌展示更多产品并销售更多产品。使用 Cylindo 平台，公司将转化率提高了 36% 以上，平均订单价值提高了 88%，同时平均降...
Zakeke
zakeke.com
最灵活、最完整的视觉商务平台。 通过实时 2D、3D、AR 和虚拟试穿定制，将您的商店打造为非凡的客户体验。
Emersya
emersya.com
Emersya 的交互式 3D 是一种一体化媒体，允许客户： - 从各个角度详细探索产品的内部和外部 - 浏览最高质量的交互式产品视觉效果 - 通过丰富的内容了解产品的故事 - 模拟并以交互方式尝试产品功能 - 通过分解图发现产品技术和内部组件 - 预览并比较产品系列中的所有配色
VNTANA
vntana.com
VNTANA 是一个 SaaS 平台，可实现快速且可扩展的 3D 资产生产和分发。 3D 正在推动 B2B 和 B2C 销售的高投资回报率（转化率提升 2 倍，回报率降低 40%），但实施 3D 需要 3D 艺术家进行大量手动工作，既耗时又昂贵。 VNTANA 的专利智能优化算法可将 3D 模型尺寸减小多达 99%，同时保持高视觉保真度，以便您可以在任何地方发布。我们采用 API 驱动，因此可以与现有的 DAM、PLM、数字展厅以及几乎任何其他平台集成，允许团队在现有工作流程中添加 3D 功能。我们的软件帮助阿迪达斯等客户使用我们的软件在 1 小时内完成了过去需要 6 周的时间。
Yulio
yulio.com
Yulio 的使命是通过使 VR 成为简单、移动且经济实惠的商业工具来构建最好的 VR 和 AR 演示软件。无论您是希望在投标过程中脱颖而出的建筑师、希望在迭代之间发现错误的室内设计师，还是希望在下一次推介/会议中给人留下深刻印象的销售人员，Yulio 都是适合您的工具。 Yulio 是一款一体化工具，适合那些正在寻求建筑、室内设计以及利用视觉叙事力量的所有行业的 VR 应用程序的人。借助我们广泛的可定制功能、内置云渲染平台和各种集成，您可以设计令人惊叹的沉浸式演示文稿，并解锁更详细地讲述视觉故事的能力。随着我们不断创新并创造新工具供用户使用，Yulio 成为您保持前瞻性思维的一站式平台，同时...
Designhubz
designhubz.com
Designhubz 为在线品牌和零售商提供端到端 3D 和增强现实 (AR) 资产创建、管理和分发。 Designhubz 基于网络的套件和先进的数字化装置可在几天内（而不是几周或几个月）将整个物理库存转换为 3D 和 AR 可视化以及虚拟试穿。轻松与现有商务平台集成，并适用于所有浏览器和应用程序。目前满意的客户包括大型零售商、宜家、一站式礼品店、JioGifts 等。
Xarwin
xarwin.com
Xarwin 是一个功能强大的 WebAR 营销平台，使您能够轻松启动营销活动并产生潜在客户和销售，同时降低成本，而无需编码或下载应用程序。在 xarwin 支持的 AR 解决方案之间进行选择时，例如无标记对象放置、拖放方法、无代码平台以及与所有设备兼容。通过简单的 URL 或 QR 代码跨不同渠道分享您的营销活动，同时获得有关其效果、衡量目标和转化的有用见解。 Xarwin 无需编码或通过 AR 应用程序即可在现实空间中体验 3D 虚拟模型。
Avataar
avataar.ai
3D 空间叙事正在彻底改变在线购物的格局；十分之六的购物者更喜欢从在数字商店中集成 3D 的零售商那里购买商品。 Avataar 为 3D 视频和交互式网络滚动提供高效、即插即用的解决方案，专为所有平台的电子商务商店量身定制，从而提高销售转化率。客户直接与产品互动，通过互动体验见证其功能的活跃。 Avataar 的 Creator 也是制作沉浸式广告活动的关键工具，可以吸引受众，显着提高参与度。 Avataar’s Creator 是一个用户友好的交互式 3D 讲故事平台，在为全球领先品牌策划体验方面发挥了重要作用。
Sayduck
sayduck.com
Sayduck 提供引人入胜、完全交互式的 3D 模型，可随时在线添加或在增强现实中查看，从而连接品牌和零售商
Aryel
aryel.io
Aryel 是一个无代码平台，使代理机构和品牌能够创建、分发和优化沉浸式展示广告活动，同时收集有价值的数据，包括受众情绪状态和面部特征。值得注意的是，Aryel 为全球客户提供服务，包括 WPP、Teads、Lavazza、普华永道、Barilla、费列罗等知名组织。自 2020 年推出以来，Aryel 改变了 AR 体验的交付方式，将曾经不可能的想法变为现实。如今，超过 50,000 名营销人员使用 Aryel，开创了广告的新时代。我们的平台提供多种免费和付费的 3D 资源和可定制模板选择，让您轻松实现您的愿景。但这还不是全部：借助我们内置的品牌套件功能，您可以保存公司的颜色、字体和资产，确...
CareAR
carear.com
借助 CareAR，您可以更快地解决问题、减少调度并提高客户满意度得分。我们的服务体验管理（SXM）平台为客户和服务管理团队提供远程AR支持和自助指导，极大地增强了客户、员工和现场工作人员的体验。优点： • 更快地解决问题：获得即时视觉背景 – 花时间解决问题而不是评估情况 • 更高的首次修复率：通过注释工具箱获得更快的解决方案 • 转移昂贵的调度：通过以下方式提高远程分辨率并减少不必要的调度可视化协助和指导 • 知识转移：缩小您的技能差距，让专家更容易接触到初级现场资源或承包商 • 客户体验：通过无与伦比的质量、服务和能力提高客户满意度和净推荐值 • 降低碳足迹：消除或减少上门服务以实现问题...
Blippbuilder
blippar.com
创建 AR 的简单而强大的方法是使用 Blippbuilder。该设计工具易于学习，可让您为印刷材料（海报、印刷广告、活动展台或书籍等任何内容）添加一层交互性。通过动画、游戏或 3D 模型将其变为现实。添加购买链接、收集用户反馈、展示如何使用您的产品等等。
Plattar
plattar.com
Plattar 利用快速发展的增强现实（ARKit + ARCore）和 XR 技术，结合消费者硬件和浏览器的发展，成为客户在 3D 和/或环境中体验产品的新推动者，而无需产品实际存在。这些和其他新兴技术提供了参与整个产品生命周期的能力——这是一种通过虚拟教育、支持和补充产品的追加销售将采用、使用和忠诚度联系在一起的持续方式
Zapworks
zap.works
Zapworks 是一个屡获殊荣的 WebAR 平台。使用我们的创意工具套件、SDK、自定义品牌和托管解决方案以及强大的 CMS 创建、管理和发布有影响力的 WebAR 体验。借助无代码、低代码或自定义代码解决方案，Zapworks 使您的设计师、开发人员和营销人员能够创建身临其境的 WebAR 体验，无论他们的技能组合或业务目标如何。专为 WebAR 构建的世界领先的计算机视觉 我们的核心跟踪类型基于 10 多年的计算机视觉经验，并针对从最低规格到各种设备的浏览器进行了优化。使用我们的工具快速制作产品原型、推动内部创新并提高销售和营销工作的影响力。 ** 2022 年最佳开发者工具获奖者 *...