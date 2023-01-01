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BizRun ATS 是直观、易于使用且价格实惠的申请人跟踪和招聘软件，可帮助企业吸引、面试和雇用合适的人才。功能包括品牌职业网站、在线职位发布、社交融合、表格构建、简历导入、协作、预筛选、沟通跟踪、视频面试、推荐计划、申请人分析、入职培训等。此外，它还与我们基于云的人力资源套件集成。专为拥有 50 名以上员工的公司而打造

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