BỉzRun
ui.bizrun.com
未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog。
使用 WebCatalog 上“BỉzRun”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。
在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。
无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。
将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。
将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！
当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。
拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。
BizRun ATS 是直观、易于使用且价格实惠的申请人跟踪和招聘软件，可帮助企业吸引、面试和雇用合适的人才。功能包括品牌职业网站、在线职位发布、社交融合、表格构建、简历导入、协作、预筛选、沟通跟踪、视频面试、推荐计划、申请人分析、入职培训等。此外，它还与我们基于云的人力资源套件集成。专为拥有 50 名以上员工的公司而打造
网站： ui.bizrun.com
免责声明：WebCatalog 与“BỉzRun”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。
您可能还会喜欢
BizRun
ui.bizrun.com
SmartRecruiters
smartrecruiters.com
Alchemus
iprs.alchemus.com
SeeMeHired Company
company.seemehired.com
iintegra
ats.iintegra.com
CareerBuilder
careerbuilder.com
Welcome Kit
welcomekit.co
networx
networxrecruitment.com
Thread HCM
connect.threadhcm.com
MyRecruitment+
myrecruitmentplus.com
Folk Flow
app.folkflow.com
Octo
octo.blueoctopus.co.uk