替代项 - Buzops

Pelcro

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Pelcro 是一个一体化订阅和会员管理平台。一个全面的自助平台，不需要代码，但拥有所有开发工具来提供最终的灵活性。 Pelcro 的主要功能： - 在一个地方轻松创建订阅和电子商务产品 - 轻松创建计量付费墙，选择哪些内容或功能应置于付费墙后面 - 使用高级定位根据用户位置个性化语言和货币 - 创建和使用根据您的品牌定制用户体验 - 使用 Google Pay、Apple Pay 和 PayPal 进行快速结账体验 - 通过 CRM 管理用户或让他们通过自助仪表板进行更改 - 定制和自动化支付流程、定价模型和基于您偏好的用户流量 - 导出分析报告，包括总收入、新订阅 - 我们提供 24/7 ...