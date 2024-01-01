Bushel Farm（以前称为 FarmLogs）为农民提供了农场运营和财务绩效的基本情况和全局视图。与多个电子表格或杂乱的笔记本不同，蒲舍尔农场组织并集中了一系列农场记录 - 田野地图、降雨量和卫星图像、侦察记录、设备、活动和投入、谷物销售和库存、土地协议、工作订单等。 该工具强大的自动化功能可将农场记录转化为有价值的见解，农民可以利用这些见解自行规划和决策，或与谷物买家、农艺师、银行家、保险提供商和其他值得信赖的农场合作伙伴分享。见解包括： 生产成本；营销定位；粮食销售的盈利能力；以及农场、作物和田地层面的损益。 与 John Deere® Operations Center 和 Climate FieldView® 的集成减轻了农民手动输入的负担，允许无缝导入现场活动和输入数据。农民还可以通过电子方式而不是手动方式共享蒲舍尔农场的田间边界形状文件和田间活动记录，以实现可持续发展计划。 Bushel 的数据权限控制内置于平台中，以确保数据隐私，并且只有在获得 Bushel Farm 用户正确授权的情况下才能共享。

网站： bushelfarm.com

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