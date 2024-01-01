替代项 - BuildShip
Appsmith
appsmith.com
停止处理数据、寻找完美的 React 库以及从头开始编写所有代码。使用 Appsmith 构建内部工具的速度提高 10 倍。
Hasura Cloud
hasura.io
Hasura 为您提供有关新数据源和现有数据源的即时 GraphQL 和 REST API。将 Hasura 连接到您的数据并在一分钟内获取 API。
Presto API
prestoapi.com
PrestoAPI 是唯一用于生成 REST API 的无代码、基于云的工具之一。它可以让开发人员立即从任何数据源生成 RESTful API，从而消除现代移动、Web 和物联网应用程序的后端开发。
Syncloop
syncloop.com
Syncloop 是一个可视化 API 开发平台，可帮助开发人员更快、更轻松地创建 API。它支持各种功能，例如基本模块、cron 作业、升级构建、团队协作、包装服务和云环境。 Syncloop 还为共享、专用、企业和本地部署提供不同的定价计划12。 Syncloop 旨在简化 API 调用并简化 REST API 等
Koxy AI
koxy-ai.web.app
Koxy AI 是一个无代码平台，用于构建人工智能驱动的无服务器后端，无需代码和零配置。借助 Koxy AI，您可以获得由全球 35 个边缘地区提供服务的基于云的无服务器后端、具有无限存储空间的 Koxy 数据库（基于 JSON）、拖放式 API 构建器以及超过 80K 个 AI 模型，为您的应用提供支持API。
Jetic
jetic.io
Jetic 是一个基于 Apache Camel 的云原生 API 和应用程序集成平台，使开发人员能够设计、交付和维护可扩展的 API 和集成。