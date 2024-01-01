替代项 - BuildFire

Shopney

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Shopney 是 Shopify 和 Shopify Plus 品牌的最佳移动应用程序构建器。借助其简单的拖放设计编辑器，您可以将 Shopify 商店转换为 iOS 和 Android 移动应用程序。它具有独特的功能，例如主题选项和应用内聊天。因此，您可以确保您的移动应用程序符合品牌并推动更多销售。 Shopney 与流行的 Shopify 应用程序集成，将您网站的整个电子商务功能引入您的移动应用程序。