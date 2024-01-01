替代项 - BuildBee

Fictiv

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Fictiv 是一款用于定制制造的操作系统，可让机械零件的采购和供应变得更快、更轻松、更高效。我们的智能系统在一流运营人才的支持下，在全球范围内精心策划了一个由经过严格审查和管理的合作伙伴组成的网络，以实现从报价到交付的快速、高质量的制造。迄今为止，Fictiv 已为早期公司和大型企业制造了超过 2000 万个零件，帮助他们敏捷创新并更快地将产品推向市场。