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BugBug 是面向 QA、测试人员、开发人员和产品经理的低代码测试自动化解决方案。它为网站和 Web 应用程序提供端到端测试的完全自动化。该工具使用户能够自动化回归测试并降低通常与 IT 基础设施相关的成本。其直观的记录界面和简单的 UI 允许用户在 5 分钟内创建自动化测试。免费增值计划提供无限的本地测试运行和无限的用户数量。 BugBug 提供了高级功能，供您在需要时使用 - 运行自定义 JavaScript、创建自定义变量、使用自动选择器、智能等待以及智能单击和滚动等等。使用 BugBug 加快整个测试过程！
目录:
Software Development
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