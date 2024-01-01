Broadvoice Cloud PBX

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Broadvoices 将强大的云 PBX、UC 和协作功能与虚拟呼叫中心结合在一个屡获殊荣的统一通信即服务 (UCaaS) 平台中，以实惠的价格提供企业级功能，从而简化了中小型企业 (SMB) 的通信。该平台连接到 Broadvoice 的安全、冗余网络和托管基础设施，使中小型企业能够随时随地通过任何设备安全地与客户联系。 Broadvoice 名列德勤科技高成长 500 强和美国发展最快私营公司 500 强。
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