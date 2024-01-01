Broadcast 是一种人工智能驱动的工具，旨在协助会议管理。它旨在通过捕获会议记录、跟踪决策和自动化后续任务来简化流程。 该工具有助于减少管理任务，使管理人员能够专注于更有效地领导团队。用户称赞该工具准确的会议摘要以及快速回顾以前会议的能力。 Broadcast 专为产品团队设计，可与现有工作流程无缝集成。它旨在弥合会议和产品开发工具之间的差距。 此外，该工具还提供最佳实践指导，根据您团队的需求并根据会议类型（例如冲刺计划、1:1 或回顾）量身定制。 为了节省时间，广播会每周自动发送会议回顾。该工具使用人工智能总结会议记录，可以与团队共享。此外，它只需单击一下即可将操作项与您的工具同步。 广播还优先考虑透明度，在摘要中内置可解释性，提供有关如何得出结论的见解。它集中了您的所有会议，方便访问和审查。 可以访问会议记录以及决策历史记录。为了确保数据安全，Broadcast 致力于在 90 天后删除原始记录，同时保留摘要。 它计划于 2024 年获得服务组织控制类型 2 认证，以验证其对保护用户数据的承诺。

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