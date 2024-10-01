替代项 - Brightpearl

Dolibarr

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Dolibarr ERP 和 CRM 是一个现代软件包，可帮助管理您组织的活动（联系人、供应商、发票、订单、库存、议程......）。 它是一个开源软件套件（用 PHP 编写，并增强了 JavaScript），专为小型、中型或大型公司、基金会和自由职业者设计。 您可以根据其许可自由使用、研究、修改或分发它。 您可以将其用作独立应用程序或用作 Web 应用程序以从 Internet 或 LAN 访问它。 Dolibarr 拥有一个随时为您提供帮助的大型社区、免费论坛和首选合作伙伴，可在您需要时随时提供商业支持