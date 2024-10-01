替代项 - Brightpearl
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud 目前包括财务、人力资源、规划和支出管理的解决方案。企业管理云克服了 ERP 的限制，将公司转变为卓越组织。了解更多。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
了解如何利用 Dynamics 365 变得更加敏捷，这是唯一能够帮助每个人适应和创新的智能业务应用程序组合。
QuickBooks Workforce
quickbooks.intuit.com
QuickBooks Workforce（以前称为 QuickBooks Time、TSheets Time Tracker）是一款基于云的时间跟踪和安排应用程序，允许您的员工使用口袋中已有的设备在工作现场上下班打卡。
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. 是一家美国云计算公司，成立于 1998 年，总部位于加利福尼亚州圣马特奥，提供用于管理企业财务、运营和客户关系的软件和服务。其软件和服务专为小型、中型和大型企业量身定制，具有 ERP、CRM、PSA 和电子商务模块。甲骨文公司于2016年11月以约93亿美元收购了NetSuite。新成立的甲骨文Netsuite业务部门由执行副总裁Evan Goldberg管理，作为甲骨文面向中小企业的云ERP。
QuickBooks Self-Employed
quickbooks.intuit.com
取得良好的开端。 QuickBooks Self-Employed 为自我创业者和小型企业提供了取得成功所需的功能。
Deskera
deskera.com
Deskera 是一个屡获殊荣的集成平台，使中小型企业能够使用更少的工具更快地扩展规模。从便利店到制造工厂，数十万中小企业使用 Deskera 来管理会计、库存、工资、销售和营销自动化。
Sage Accounting
sage.com
Sage Intacct 是一个灵活且可扩展的财务平台，为全球数千家企业提供深入的会计功能。 Sage Intacct 向任何会计部门或财务团队提供一系列核心会计应用程序，例如总账、应付账款、应收账款、现金管理和订单管理。它还支持内置仪表板、实时报告、时间和费用管理、项目会计、收入管理以及多个实体的全球合并等功能。该软件可作为横向会计系统在多种行业中使用，同时还为以下行业提供专门功能：非营利组织、软件和 SaaS、专业服务、金融服务、医疗保健、酒店、批发分销、建筑和房地产。
ECOUNT ERP
ecount.com
自 1999 年以来，Ecount Inc. 持续提供市场上最实惠且可定制的基于云的企业资源规划 (ERP) 解决方案之一。通过提供完全集成、强大的数据管理系统，Ecount ERP 已帮助全球超过 20,000 家中小企业。 Ecount ERP 用户受益于标准化程序，该程序已针对各种行业进行了优化，包括制造、分销、服务型、批发、建筑等。通过使用标准化且可扩展的 ERP 程序，用户可以从功能创新和升级中受益，而无需支付额外费用。此外，无需购买昂贵的设备和服务器来托管该程序 - 用户可以随时从 PC、平板电脑和智能手机访问 Ecount ERP。 使用 Ecount ERP 的企业主和经理...
BizSuite
bizsuite.com.ng
BizSuite 是一款专注于简单性、功能性和定制化的云业务管理软件。完全控制您的采购、销售、库存、财务和成本。在一个地方管理您的所有日常业务活动。非常适合所有类型的企业和零售业。
SAP
sap.com
在 SAP，我们的目标是帮助世界更好地运行并改善人们的生活。我们的承诺是创新，帮助我们的客户发挥最佳水平。 SAP 致力于帮助每位客户成为运营最佳的企业。我们设计解决方案来推动创新、促进平等并跨越国界和文化传播机会。与我们的客户和合作伙伴一起，我们可以改变行业、发展经济、改善社会并保护我们的环境。
Dolibarr
dolibarr.org
Dolibarr ERP 和 CRM 是一个现代软件包，可帮助管理您组织的活动（联系人、供应商、发票、订单、库存、议程......）。 它是一个开源软件套件（用 PHP 编写，并增强了 JavaScript），专为小型、中型或大型公司、基金会和自由职业者设计。 您可以根据其许可自由使用、研究、修改或分发它。 您可以将其用作独立应用程序或用作 Web 应用程序以从 Internet 或 LAN 访问它。 Dolibarr 拥有一个随时为您提供帮助的大型社区、免费论坛和首选合作伙伴，可在您需要时随时提供商业支持
Acumatica
acumatica.com
Acumatica 成立于 2008 年，是一家为中小型企业 (SMB) 开发基于云和浏览器的企业资源规划 (ERP) 软件的技术提供商。公司总部位于华盛顿州贝尔维尤（西雅图大都市区）。 Acumatica Cloud ERP 为中小型企业在数字经济中蓬勃发展提供一流的功能。其工作流程涵盖全套业务管理应用程序，并采用开放 API 构建，可与其他关键软件快速集成。其基于使用的资源许可收费，而不是按用户收费，其面向未来的平台可推动价值并提供灵活性、效率和远程协作。
weclapp
weclapp.com
weclapp 是一家领先的基于云的 CRM 和 ERP 软件提供商，专为中小型企业而设计。完全集成的系统可用于轻松管理您的所有客户、项目、发票、订单、文章、票据等。 weclapp 提供了一个很棒的用户界面并且可以直观地使用。使用它很简单，一点也不复杂。一款软件即可管理您的整个公司！
MYOB Australia
myob.com
无论您是刚刚起步，还是经营一家老牌企业，您都可以使用 MYOB 管理您的整个业务。 一个业务管理平台，包含您所有的关键工作流程——从财务和供应链到员工和项目管理——MYOB 可以为您节省时间和金钱。 无论您的业务发展方向如何，MYOB 都会适应您不断变化的需求。同时提供您做出更好、更明智的决策所需的可见性和信心。 通过 MYOB 释放您的业务潜力。
Extensiv
extensiv.com
Extensiv 是一家富有远见的技术领导者，致力于创造全渠道履行的未来。通过我们由超过 1,500 个互联 3PL 组成的无与伦比的网络以及一套集成的云原生仓库、订单和库存管理平台，我们使现代商家和品牌能够以卓越的灵活性和规模满足任何地方的需求，而无需痛苦的平台迁移。
MRPeasy
mrpeasy.com
MRPeasy 是一款基于云、价格实惠且用户友好的自助式生产计划软件，适用于小型制造商（10-200 名员工）。 该软件是一套包含生产计划、CRM、采购、供应链管理和库存控制模块的套件。该应用程序具有拖放调度程序，可帮助项目经理为不同的作业分配资源。采购模块允许公司通过组织每个采购周期和采购订单来简化采购流程。
Sage Intacct
intacct.com
Sage Intacct 是一个灵活且可扩展的财务平台，为全球数千家企业提供深入的会计功能。 Sage Intacct 向任何会计部门或财务团队提供一系列核心会计应用程序，例如总账、应付账款、应收账款、现金管理和订单管理。它还支持内置仪表板、实时报告、时间和费用管理、项目会计、收入管理以及多个实体的全球合并等功能。 该软件可作为横向会计系统在多种行业中使用，同时还为以下行业提供专门功能：非营利组织、软件和 SaaS、专业服务、金融服务、医疗保健、酒店、批发分销、建筑和房地产。
ERPNext
erpnext.com
ERPNext 是一款免费、开源的集成企业资源规划 (ERP) 软件，由印度软件公司 Frappe Technologies Pvt. 开发。它是使用基于 Python 的服务器端框架 Frappe 构建在 MariaDB 数据库系统上。 ERPNext 是制造商、分销商和服务公司使用的通用 ERP 软件。它包括会计、CRM、销售、采购、网站、电子商务、销售点、制造、仓库、项目管理、库存和服务等模块。此外，它还具有特定领域的模块，如学校、医疗保健、农业和非营利组织。 ERPNext 是 NetSuite 和 QAD 的替代品，功能与 Odoo（以前称为 OpenERP）、Tryton 和 ...
Marg ERP
margcompusoft.com
Marg ERP 拥有超过 100 万以上的满意用户、800 多个销售和支持中心，在简化 GST 适应过程方面一直是真正的领导者。 MARG ERP Ltd. 拥有专业知识，可为所有企业提供完美的定制库存和会计解决方案，以实现 GST 合规。 Marg ERP 是 GST 领域领先的软件应用程序提供商，一直是帮助企业顺利过渡到 GST 的关键参与者。我们提供库存和会计软件解决方案来优化业务并帮助他们完成商品及服务税转型之旅。 Marg 始终相信为不断变化的商业环境增加价值和可持续性，是服务中小企业和中小微企业的关键参与者 Marg ERP 提供全面的薪资软件“HRxpert”，该软件具...
Exact
exact.com
Exact 为中小型公司及其会计师开发云软件。这些产品使财务和人力资源等领域的业务流程实现自动化，并为批发分销、制造、项目和施工提供特定的 ERP 解决方案。这可以节省时间并提供见解。它使客户能够高效工作、做出明智的决策并持续发展。主要位于荷兰、比利时和德国的超过 675,000 家公司已经依赖 Exacts 软件。 Exact 于 1984 年在荷兰代尔夫特成立，至今仍是我们的总部所在地。每天，都有 2,000 多名雄心勃勃的专业人士致力于创新。推动负责任的业务，尊重彼此、环境和社会是他的核心。
Striven
striven.com
您的业务处于最佳状态。 Striven 是一款一体化业务管理软件，提供您增加收入、高效工作和改进运营所需的一切。 Striven 是一个完整的软件解决方案 - 我们将会计、销售、项目、管理和报告所需的所有核心功能组合到一个简单的系统中。简化、统一、繁荣。有了 Striven，您将不再需要单独且未连接的软件应用程序。最后，您可以在任何地方、任何设备上运行整个业务。
Epicor
epicor.com
Epicor ERP 系统是模块化、行业特定的软件，用于管理全公司的业务流程。 Epicor 软件非常适合管理会计和财务、人力资源、客户、供应链、库存、分销和制造生产管理。 Epicor 软件可在本地使用，也可作为 SaaS 云 ERP（企业资源规划）使用。 Epicor 提供业务管理平台作为行业特定的 ERP 解决方案。 Epicor Software Corporation 进行创新，将更新的技术融入 ERP 系统。 例如，Epicor 使用工业物联网 (IIoT) 将车间内的机器与传感器和 PLC（可编程逻辑控制器）连接到其高级 MES（制造执行软件）中，该软件与 Epicor ...
ERPAG
erpag.com
ERPAG 是基于云的企业资源规划 (ERP) 解决方案。它适用于各行业的中小企业，包括汽车、零售、教育、信息技术等。主要功能包括销售管理、采购、制造管理、会计和财务、库存管理、报告和分析。 ERPAG 允许用户管理业务流程，包括 B2B 客户门户、销售、订购、接收和交付。其他功能包括服务管理、运输管理、用户访问管理、销售点和条形码扫描。 ERPAG 提供与 Google Mail、Google Calendar、Google Drive、Microsoft、Magento、WooCommerce、Shopify、QuickBooks、Square、Stripe 等的集成。它支持全球 40...
LOGIC ERP
logicerp.com
迄今为止，我们在为数千名客户提供集成 ERP 软件、零售和 POS 软件方面拥有专业知识，帮助他们实现了业务目标。 LOGIC 开发的 ERP 解决方案以其灵活性和可扩展性为特点，有助于客户未来的业务增长。专为特定需求和垂直行业而设计的经济高效的解决方案，可帮助大中型企业解决问题、审查业务绩效并协助制定战略决策，以在市场中蓬勃发展。 我们的各种软件是为企业的多元化分支和领域开发的。我们的产品组合不是通用的一刀切解决方案，而是包括行业特定、垂直行业和模块特定的 ERP 软件应用程序，这些应用程序在一系列 LOGIC 解决方案下全面可用。该公司总部位于旁遮普邦莫哈利，在印度每个大都市都有自己的运...
Veepan ERP
veepan.com
Veepan 是一款适用于任何企业的基于云的 ERP 软件。它于 2018 年 11 月在印度新德里注册成立。 Veepan 的服务包括： 1) 计费软件 2）库存管理 3）会计 4) 消费税申报支持 5) 管理销售和采购 6) 管理业务费用 7) 跟踪付款 8) 管理客户和供应商 9）定制。 此外，Veepan还提供 1）数字营销 2) 网站创建 3) 商业咨询
Plex Smart Manufacturing Platform
plex.com
Plex 使制造商能够连接、自动化、跟踪和分析其业务的各个方面（从车间到顶层），以推动业务转型。 Plex 智能制造平台构建于云端，包括 MES、ERP、供应链管理、工业物联网和分析，用于连接人员、系统、机器和供应链，使他们能够在不断变化的环境中以精确、高效和敏捷的方式引领行业发展。市场。
MYOB New Zealand
myob.com
无论您是刚刚起步，还是经营一家老牌企业，您都可以使用 MYOB 管理您的整个业务。 一个业务管理平台，包含您所有的关键工作流程——从财务和供应链到员工和项目管理——MYOB 可以为您节省时间和金钱。 无论您的业务发展方向如何，MYOB 都会适应您不断变化的需求。同时提供您做出更好、更明智的决策所需的可见性和信心。 通过 MYOB 释放您的业务潜力。
Daftra
daftra.com
Daftra 是第一个用于在线管理您的业务或公司的集成且安全的门户。 Daftra 云服务全天候工作，可确保 99.9% 的网络覆盖率，因为我们的安全服务器位于多个国家/地区并并行工作，以便从任何位置或设备尽快访问您公司的安全数据。Daftra 已创建由 Izam 网络解决方案提供；一家从事企业管理业务和领先 SaaS 提供商超过 7 年的公司，为阿拉伯和国外市场建立了各种企业管理解决方案，总部位于美国和埃及。 根据 Izam 的全部经验，Daftra 是阿拉伯市场中非常缺乏此类服务的完整、集成的业务管理解决方案。 无论您的业务性质如何，您都会发现 Daftra 功能齐全且可定制，可以满足您...
ZapInventory
zapinventory.com
ZapInventory 是一款专为中小型企业设计的基于云的库存管理软件。它允许用户管理库存、销售、采购、供应商、客户等。凭借条形码扫描、订单管理和多地点支持等功能，ZapInventory 旨在帮助企业简化运营并提高整体效率。此外，它还提供实时见解和报告，帮助用户做出数据驱动的决策。 ZapInventory还与各种电子商务平台和会计软件集成，使其成为适合不同类型和规模企业的多功能解决方案。