替代项 - Brightly
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc. 是一家美国上市公司，为企业提供基于云的通信和协作解决方案。RingCentral 首席执行官 Vlad Shmunis 和首席技术官 Vlad Vendrow 于 1999 年创立了该公司。RingCentral 的投资者包括 Doug Leone、红杉资本、David Weiden、Khosla Ventures、 Rob Theis、Scale Venture Partners、Bobby Yerramilli-Rao、Hermes Growth Partners 和 DAG Ventures。它于2013年完成首次公开募股。
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite 是一家位于美国的活动管理和票务网站。该服务允许用户浏览、创建和推广本地活动。该服务向活动组织者收取费用，以换取在线票务服务，除非活动是免费的。Eventbrite 于 2006 年推出，总部位于旧金山，并于 2012 年在英国开设了第一个国际办事处。该公司目前在纳什维尔、伦敦、科克、阿姆斯特丹、都柏林、柏林、墨尔本、门多萨、马德里和圣保罗。该公司于2018年9月20日在纽约证券交易所上市，股票代码为EB。
Airmeet
airmeet.com
探索虚拟峰会、在线会议和混合活动的首选平台。旨在通过定制体验进行互动。免费试用！
Whova
whova.com
适用于现场、混合和虚拟活动的一体化活动管理软件
Skedda
skedda.com
办公室、联合办公空间、大学、体育场馆、工作室和教堂只是 Skedda 管理办公桌、房间、庭院、工作室、大厅和所有其他“空间”使用的一些场所。
Zoho Backstage
zoho.com
更智能、更好地举办您的活动。 Zoho Backstage 是一款活动管理软件，使活动组织者能够以更高的效率和影响力规划和举办会议、聚会和产品发布会。
Aisle Planner
aisleplanner.com
适合现代活动专业人士的简单、强大且完整的软件解决方案。
Tripleseat
tripleseat.com
Tripleseat 是一款在线餐饮和活动管理软件，可增加餐厅、酒店和独特场所的销售额并简化预订。
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo 是世界上最受欢迎的活动软件。我们的平台使每个组织者、营销人员、参展商和与会者能够释放活动的力量。
BigMarker
bigmarker.com
举办您的观众会喜欢的网络研讨会。如果您已准备好使用简单、可定制的网络研讨会软件，无需下载或麻烦，欢迎回家。
Ticket Tailor
tickettailor.com
Ticket Tailor 是一款简单、免费的活动票务解决方案，适用于各种形式和规模的活动。免费注册，举办您的第一个活动，并在线出售门票。
HeySummit
heysummit.com
举办精彩的虚拟活动、会议、课程等，与您的受众互动，并通过基于活动的营销来发展您的社区。
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm 是一个体验式活动营销软件平台，提供定制在线邀请、宾客注册、移动签到和数字激活服务。我们领先的软件还使营销人员能够将关键事件数据纳入其组织的其他销售和营销指标中，从而可以衡量事件有效性、加速流程并证明投资回报率。
Goldcast
goldcast.io
Goldcast 是一个量身定制的 B2B 活动平台，可通过轻松举办引人入胜的数字和现场活动来改变营销方式。来自 Adobe、Microsoft、Zuora 和 Mailchimp 等公司的数千名企业 B2B 营销人员利用 Goldcast 来提高出席率、创造引人入胜的体验、重新调整活动内容的用途并利用意图数据。通过 Goldcast 提升您的活动，实现真正的观众参与、品牌发展和收入增长；从网络研讨会和产品演示到思想领导力小组和现场晚宴，从基本活动转向收入驱动的参与。
Event Temple
eventtemple.com
屡获殊荣的酒店和场地管理软件 利用我们易于使用的酒店和场馆解决方案节省时间并增加收入。
Swapcard
swapcard.com
轻松举办更智能的展览和会议 Swapcard 是一个易于使用的注册和参与活动平台，旨在为您的活动带来更高的收入。
EventX
eventx.io
“随时随地为任何人举办活动。”活动是有意义的联系和知识共享发生的地方。我们致力于让活动变得简单而富有影响力。 EventX是一个屡获殊荣的虚拟活动SaaS平台，也是一家一体化智能活动管理解决方案提供商。我们为亚洲和中国的公司、组织者和领先贸易机构提供虚拟和混合活动解决方案，包括亚马逊、苹果、香港贸发局、阿里巴巴、励展博览等。凭借互动展厅、动态参展商展位、在线注册表、网络研讨会和互动会议舞台等功能，我们是希望将受众扩大到亚太地区的组织的首选服务。 EventX 以前称为 EventXtra。
WebinarNinja
webinarninja.com
WebinarNinja 让您可以无忧地创建、主持和共享网络研讨会。立即开始，在 10 秒内创建您的第一个网络研讨会。
AnyRoad
anyroad.com
领先的体验式营销平台，用于运营和优化活动和体验、提高品牌忠诚度并提高投资回报率。
Eventeny
eventeny.com
您有一个事件管理系统！在一个方便的地方轻松管理现场活动、混合活动和在线活动中的所有事项！
Hubilo
hubilo.com
举办更好的活动来推动实际收入。 每一次活动都是增加收入的机会——无论发生在哪里。优先考虑来自单一平台的管道，包括网络研讨会、观看聚会、演示、会议和可转化的现场活动。
Propared
propared.com
Propared – 艺术和活动组织的制作规划软件
Trybooking
trybooking.com
通过澳大利亚最受欢迎的活动预订系统在线销售门票。 从小型聚会到大型节日，我们的活动预订系统都能满足您的所有活动票务需求。
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla 可让您在一处设置自定义注册表单、发送电子邮件邀请并管理取消。活动参加者可以在线注册并进行安全的在线付款。
EventsX
eventsx.com
EventsX 的标志性虚拟活动平台让准备成功的活动变得轻而易举。将所有繁重的工作交给我们。从最初的准备到营销再到主办，我们的虚拟活动平台会处理这一切。我们的白手套服务和敬业的成功经理将在活动之前、期间和之后为您提供帮助，让一切每次都顺利进行。
VenueArc
venuearc.com
VenueArc 是下一代自动化的基于云的场地预订和活动管理软件，用于预订和管理您的剧院和表演艺术中心。
serVme
servmeco.com
SerVme 是一个完整的宾客体验平台，结合了预订、餐桌管理、强大的营销 CRM、重新参与和宾客调查以及强大的分析功能。 SerVme 是一个专门构建的酒店平台，借助与电话、POS、PMS、支付和 CRM 等现有酒店堆栈的强大集成，简化了从前厅到后厅的运营。我们的使命是让餐厅经营者非常轻松地简化运营并做出更明智的决策，以增加收入（获取）并与客户建立持久的联系（参与度和保留率）。 SerVme 为餐厅、经营餐厅的酒店、企业餐饮集团和夜生活提供支持。您可以在多种设备上访问 SerVme：Web 应用程序、平板电脑以及 iOS 和 Android 上的本机应用程序。要了解更多信息，请访问 www.s...
QReserve
get.qreserve.com
灵活且用户友好的调度平台，可轻松管理设备、实验室、会议室、便利设施、人员等，同时提供广泛的报告和财务功能。使用 QReserve： - 设置详细的资源访问规则 - 收集预订表格 - 管理项目 - 签入/签出预订并自动取消迟到或缺席预订 - 与现有 Outlook 和 Google 日历集成 - 允许在自助服务终端上实时预订地图/平面图 - 从规定的时间段预订 - 邀请客人预订并请求回复 - 发票和处理付款 - 具有集成条形码阅读器支持的入住/退房设备 - 访问活动、实际使用情况、容量和利用率数据 - 等等！
MeetingPackage
meetingpackage.com
通过实时可用性和动态定价在线销售您的会议室和服务。使用我们的预订引擎直接通过您自己的网站接收即时预订或 RFP。
Locaboo
locaboo.com
我们正在统一现代组织和团队管理和预订空间的整个工作流程，以便每个人都可以轻松地随时随地轻松访问空间、运动和活动。 Locaboo 是欧洲领先的空间、体育和活动场馆管理平台。我们的平台可用于工作空间、会议室、联合办公、体育设施和教育机构以及文化和活动室、车队等等......
Harpsen
harpsen.com
Harpsen 是一款专为婚礼和活动行业创建的一体化活动管理软件。
Releventful
app.releventful.com
Releventful 为活动行业企业主提供了一套一体化工具包，旨在让他们保持井井有条和联系，同时节省时间和金钱，
Mazévo
gomazevo.com
Mazévo 总部位于科罗拉多州丹佛市附近，由 Dean Evans 于 2019 年创立，Dean Evans 是 Dean Evans and Associates 的创始人，也是 EMS 调度软件系统的创建者。 Mazévo 是一个小型而活跃的团队，致力于提供用于安排房间和活动的最佳软件以及最佳的客户服务。 Mazévo 能够安排您所有的会议、活动和教室空间，无需重复预订。它是一个基于云的现代化系统，具有内置的房间请求和审批流程，可处理所有活动细节，例如房间设置、AV 和餐饮。如果您对空间和服务收费，Mazévo 允许您跟踪所有活动费用。对于所有规模的组织来说，Mazévo 都是完美的解...
Venuerific
venuerific.com
Venuerific 是一款适用于东南亚活动场地的一站式场地管理软件。数百家企业已受益于先进的场馆管理软件功能，如 CRM、报告和统计、智能调度、场馆管理、电子邮件营销、支付等。
Venjue
venjue.com
Venjue 是一款一体化场地管理工具，旨在帮助活动企业将更多请求转嫁给客人。从第一次询问到最后一位客人，Venjue 帮助您简化活动的各个方面，使您能够处理更大的业务量。主要功能： - 日程安排：使用集中日历跟踪所有正在进行的任务和事件，并掌握您的日程安排。 - 沟通：自动与您的客户、团队和员工分享详细信息和更新。 - 餐饮管理：突出您的烹饪产品并跟踪饮食限制。 - 场地和平面图管理：根据每次活动定制场地并了解客人的概况。 - 员工排班：简化团队管理和轮班计划，提供无忧服务。 - 发票和付款：您的发票和付款均在线处理，因此您可以专注于打造完美的活动。在几分钟内预订、计划和执行活动。释放您的日...
MICE Operations
miceoperations.com
MICE Operations 为活动场地、餐饮公司和活动专业人士提供功能强大的在线活动策划和管理软件。活动策划 – 不必担心 Word 文档、电子邮件以及在不同地方查找信息。 MICE 通过完美概述您的所有活动信息、计划和文件，让您充满信心。预订小部件 – 通过您网站上的预订小部件，您可以 24/7 处理活动请求，客户可以整理她正在寻找的活动。一旦它进入您的收件箱，您的（数字）提案只需几分钟即可准备就绪。发票 – MICE 允许您只需点击几下即可发送活动发票，按照您想要的方式查看，并使发票变得轻而易举。它专为活动和酒店业而构建，原生支持每种产品的多种增值税率。消息 – MICE 会跟踪您与客...
Perfect Venue
perfectvenue.com
立即在 PerfectVenue.com 开始免费试用！无需信用卡。 Perfect Venue 通过提供易于使用且价格实惠的系统来简化活动销售流程，为独立餐厅、酒店集团和所有类型的场所提供帮助。 Perfect Venue 使我们的客户能够在一处无缝收集潜在客户、发送提案、管理可用性、生成 BEO 和接受付款。
Eventmaker
eventmaker.com
Eventmaker 为 B2B 组织提供最全面的一体式活动管理软件 (EMS) 之一，以及致力于扩大参与度的专家团队。我们的平台为参与者创造了以多种有意义的方式进行联系和互动的机会，不仅是在每次活动之前、期间和之后，而且是全年。无论您管理公司活动、贸易展览还是社区聚会，我们都可以帮助您简化多个活动的组织，同时最大限度地提高参与度。 **关键数据** - 3M+ 用户 - 2022 年在平台上管理 2,300 场活动 - 500 多个客户 - 60 名员工 - 14 年经验
Delegia
delegia.se
Delegia Event 是一个活动系统，可帮助您管理从注册到监控的活动，并能够通过电子邮件和短信发出邀请、统计、付款处理等。
CrowdPass
crowdpass.co
CrowdPass 是第一个端到端活动管理解决方案，可确保活动安全、智能和高效。
eventPower
eventpower.com
eventPower 为活动制作者提供强大的定制在线和现场注册解决方案。该系统作为自助服务或定制的全方位服务解决方案提供。
run.events
run.events
run.events 是一款面向专业活动和会议组织者的全球人工智能驱动的 SaaS 企业管理软件。该解决方案旨在易于设置和使用，是一个基于云的事件管理平台，包含企业管理功能和事件管理组件，以及可在当今所有平台上使用的强大移动应用程序解决方案。该平台使客户能够创造有价值的亲身体验、发展有影响力的社区并扩大品牌，同时提供活动采购、注册、活动营销、差旅管理、潜在客户扫描和投资回报率报告等服务。可以合理地假设 run.events 将成为您运行业务所需的唯一软件解决方案。
POSH
posh.vip
活动营销变得简单。POSH 为活动组织者提供了一套工具来管理任何现场体验。
Cadence
eventcadence.com
Cadence 是一个一体化平台，用于规划、执行和体验您梦想的面对面或虚拟活动。凭借令人惊叹的图像、定制颜色和独特的徽标，您的品牌形象将成为我们平台的延伸。无论是虚拟公司会议还是音乐节，我们都努力打造能够留下持久影响的活动。
Fourwaves
fourwaves.com
Fourwaves 是为研究人员和活动组织者提供的会议管理解决方案。借助 Fourwaves，您可以轻松管理从虚拟海报会议到全球会议的任何科学活动。一些功能包括： - 活动网站构建器 - 注册和支付工具 - 摘要管理 - 同行评审工具 - 混合/虚拟 Web 应用程序 - 虚拟海报会议 - 直观的组织者面板 为任何活动提供一体化解决方案，快速快捷以及 Fourwaves 全程的专业客户支持。
Eventmix
eventmix.live
Eventmix 是一个易于使用的虚拟和混合活动平台，组织者可以在几分钟内从自己的网站举办活动。 Eventmix 为您提供所需的所有工具，不仅可以轻松举办活动并通过活动获利，还可以通过完全可定制的专用网络和参与区域保持观众的参与度。
Expo Pass
expopass.com
在世博会，我们通过 Expo Pass 活动技术平台使各种活动变得轻松。我们面向未来的技术为组织者提供了规划、跟踪和举办任何类型活动（无论是现场活动还是虚拟活动）的工具。我们直观的产品旨在让组织者能够立即投入使用。但这并不意味着我们永远遥不可及。从第一天起，我们就为每位客户配备一名专门的活动成功经理。这实际上只是我们说的一种方式：“我们知道你明白了。但如果你需要任何东西，我们总是在这里。”我们知道事件不仅仅是技术。事件是关于人的。我们已经帮助数百万人建立联系、交谈、欢笑和思考……随时打招呼。可用功能： 活动注册 博览会通行证 虚拟体验 签到 徽章打印 活动应用程序 出勤跟踪 线索检索
KonfHub
konfhub.com
KonfHub 简介：参与和有效活动的一站式平台 您是否厌倦了在多个平台之间周旋并努力有效地管理您的活动？ KonfHub 就是您的最佳选择——这是一款一体化活动管理解决方案，旨在简化您从开始到结束的活动组织流程。 KonfHub 具有广泛的强大功能和优势，是您举办成功且令人难忘的活动的首选平台。以下是 KonfHub 提供的一些令人惊叹的功能： 自动推荐竞赛：通过我们的自动推荐竞赛轻松提高您的活动注册量。 KonfHub 允许您设置推荐计划，激励与会者邀请他们的朋友和同事，从而扩大活动的影响范围并增加注册人数。无限的电子邮件活动和有限的 SMS 和 WhatsApp 消息：通过有针对性的电子...
webMOBI
webmobi.com
webMOBI 是新一代人工智能驱动的一体化活动管理软件，带有与会者 CRM。它提供活动应用程序、网站、注册、实时民意调查、调查、实时地图、多活动应用程序、潜在客户开发服务和与会者参与。 webMOBI 可帮助您体验更加优雅、简化且可定制的移动应用程序，适用于活动、节日、企业和大学校园。我们的尖端软件受到全球 100 个品牌的信赖，适用于企业活动、会议、贸易展览、内部/外部会议等。查看我们的游戏化和功能更丰富的平台，活动策划者只需使用我们的最佳活动应用程序生成器 -webMOBI 即可轻松吸引与会者。
Azavista
azavista.com
Azavista 是为旨在简化活动策划流程的企业活动组织者提供的解决方案。我们提供一整套适合您日历中任何活动的活动技术解决方案，帮助您提高效率、改善沟通和生产力并提高出席率。通过一系列广泛的模块和功能，用户可以通过一个界面设置多个活动、与 CRM 和营销自动化系统集成、管理注册、项目管理等。我们还提供签到应用程序和参与者活动应用程序，无需您的开发团队的帮助即可在几分钟内构建和自定义。我们创建了一个灵活、创新、易于使用的完整平台。轻松适应新的和不断变化的趋势和市场需求，这意味着策划者始终可以达到他们的活动期望。自 2011 年成立以来，成千上万的活动策划者使用我们的平台提高了效率和生产力，从而使...
Momice
momice.com
Momice 为活动专业人士提供活动软件和知识。 Momice 软件使活动专业人士能够优化所有现场、在线和混合活动的活动网站、注册、活动邮件、票务、观众互动、现场注册和活动评估（调查）。使用 Momice 可以节省时间，并可以避免手动完成这一切时发生的错误。植根于会展行业，莫米斯在过去的10年里积累了丰富的经验。这些知识在网络研讨会、白皮书、寻呼机、信息图表和现场培训课程中共享。 Momice 的功能包括： - 邮件（邀请、确认、提醒） - 注册（研讨会、额外嘉宾、受邀者名单） - 网站（定制设计、模板、白色标签） - 互动（聊天、投票、观众问题） - 门票（票务、电子门票、营销） - 签到和...
Planning Pod
planningpod.com
适用于活动策划者和场地的排名第一的一体化活动管理软件。 了解超过 20K 专业人士如何利用我们完整的在线活动管理软件每月节省 62 多个小时并简化流程和通信
Notified
notified.com
Notified Event Cloud 提供世界上最全面的端到端事件技术和相关服务，以支持事件的创建和管理。管理活动的整个生命周期，无论地点、形式、规模或长度如何 - 从单一会议到始终在线的体验。 Noted 使活动策划者、营销人员和传播专业人士能够通过一个平台创建身临其境的体验、提高参与度、挖掘有利可图的见解并最大限度地提高投资回报率。 - 现场活动：简化并自动化您的注册和后端流程，从征集文件到创建议程。 - 虚拟活动：通过品牌大厅、强大的参与工具和内置网络广播解决方案提供身临其境的数字体验。 - 混合活动：通过端到端活动技术、移动应用程序和现场制作服务，将共享体验提升到新的高度 创建沉浸...
inwink
inwink.com
inwink 是 B2B 营销 SaaS 平台，使公司能够通过以下方式展示其品牌并吸引受众： - 面对面、在线和混合活动； - 专门网站上始终在线的在线社区； - 集中、高度安全的数据，按客户严格分区。 - 专用于您的活动或社区的本机移动应用程序。自 2015 年以来，inwink 一直是活动管理技术的先驱，如今已成为全面的 360° BtoB 营销解决方案，已被 180 多家企业、企业和组织采用。 inwink平台因其功能强大、灵活性、可扩展性和安全性而受到广泛认可。更多信息请访问 www.inwink.com/en/
Cadmium
gocadmium.com
Cadmium 简化了现场、混合和虚拟活动的制作，并通过一个旨在捕捉人、想法和知识的化学反应的单一、灵活的平台最大限度地发挥在线学习的价值。该公司的软件产品受到全球 900 多家内容驱动型组织的信赖，能够为他们的活动和教育计划创造收入、提高客户保留率并降低运营成本。欲了解更多信息，请访问 https://gocadmium.com。
Attendease
attendease.com
用于企业活动和会议策划管理的尖端软件。 Attenease 是策划者和会议组织者的终极活动管理解决方案。从面对面到混合和虚拟，我们的平台涵盖了您活动生活方式的各个方面。通过我们的网站构建器、电子邮件营销和与会者注册进行无缝推广。掌控活动细节，从演讲者和参展商到日程安排和票务。 attendease 使每个人都能轻松创建和管理活动，它简化了流程，确保在几分钟内取得成功。 attendease 非常适合寻求以下服务的组织： ✔ 合理且可预测的技术成本，无意外费用 ✔ 简化与会者沟通，以吸引、通知和参与以推动成果 ✔ 在整个与会者旅程中提供一致的品牌体验 ✔ 轻松实现✔ 推动注册体验，提高转化率并减...
Eventene
eventene.com
Eventene 是一款一体化活动管理系统，用于在单一平台上创建、组织和运行所有活动。无论您的活动是现场活动、虚拟活动还是混合活动，Eventene 都能提供最现代、灵活且可扩展的解决方案。
Eventtia
eventtia.com
Eventtia 是一款一体化活动管理平台，可帮助大型企业创建独特的面对面、混合和虚拟活动。 Eventtia 的可定制功能和 API 集成使世界领先的公司能够有效管理与会者、创建引人入胜的电子邮件和短信活动并生成有价值的数据。迄今为止，Eventtia 已帮助 Pernod Ricard、Dior、Toyota、Richemont 集团和 Pierre Fabre 集团等 7,200 多家客户在全球创建和组织了 30,000 多场活动。
Edenkit
edenkit.com
Edenkit 可以帮助您： - 立即创建数字形象，在几分钟内启动活动网页、移动应用程序、注册和社区营销活动 - 一切都基于您的内容 - 建立忠诚的关系，让演讲者、赞助商和参展商能够讲述自己的故事- 管理资料和个性化社交媒体内容 - 吸引相关受众，通过为演讲者、赞助商和参展商定制的社交媒体内容吸引与会者，同时提供简单明了的定价，无隐藏费用，让您能够专注于组织活动，而无需担心隐藏费用成本