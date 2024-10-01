替代项 - Bridgit
Keka
keka.com
招聘不仅仅是一步完成的事情，因为它涉及整个过程中的各个复杂阶段。找到合适的人才是构建成功商业环境的基石。因此，Keka 将为您提供出色的功能，例如多平台候选人搜寻、技术评估、记分卡等，这将帮助您通过 Keka 的申请人跟踪系统提供面向未来的招聘体验。
Buildertrend
buildertrend.com
Buildertrend 是领先的住宅建设项目管理软件，深受住宅建筑商、改建商和专业承包商信赖。自 2006 年以来，我们帮助承包商掌控项目并为其业务带来效率、组织和无缝沟通。建筑商可以在一个便捷的平台上管理工作、销售、财务、材料、客户关系等，从而有时间承担更多工作，而不会增加压力。 100 多个国家/地区的超过 100 万用户选择 Buildertrend 作为他们在整个建筑过程中进行实时协作的首选平台。我们的软件可帮助建筑专业人员完成更多项目，同时减少延误、消除代价高昂的错误并提高客户满意度。 Buildertrend 还为每个客户提供无限制的培训选项以及与其他有价值的软件（如 Quick...
Rippling
rippling.com
Rippling 为企业提供了一个在全球范围内运营人力资源、IT 和财务的场所。它将通常分散在公司内的所有劳动力系统汇集在一起，例如工资、费用、福利和计算机。您有史以来第一次可以在单个系统中管理和自动化员工生命周期的每个部分。以入职为例。借助 Rippling，您可以在世界任何地方雇用新员工，并设置他们的工资单、公司卡、计算机、福利，甚至 Slack 和 Microsoft 365 等第三方应用程序 - 所有这些都在 90 秒内完成。
HiBob
hibob.com
bob HRIS 是一个人员管理平台，可帮助充满活力的公司发挥员工的最佳水平。我们的 HR 软件独特、直观且智能
JobNimbus
jobnimbus.com
JobNimbus 是排名第一的一体化屋顶应用程序，自 2013 年以来一直让承包商成为英雄。成千上万的承包商每天依靠 JobNimbus 来运行其业务的各个方面：营销、销售、生产、计费和沟通。
Procore
procore.com
Procore 建筑软件可管理您的建筑项目、资源和财务（从规划到收尾）。该平台将每个项目贡献者与专为业主、总承包商和专业承包商的行业构建的解决方案连接起来。跨团队沟通的能力通过建立单一事实来源使合作变得更加容易。这就是 Procore 让您的团队轻松获取完成工作所需的一切信息的方式。
Houzz Pro
houzz.com
Houzz 是领先的家居改造和设计平台。 Houzz 拥有一个由数百万招聘房主以及家居改造和设计专业人士组成的社区。 Houzz Pro 是一款一体化解决方案，使家居改造和设计专业人士能够脱颖而出、赢得更多客户并高效、盈利地管理他们的项目。
Contractor Foreman
contractorforeman.com
现在：整个公司的起价为 49 美元/月，Contractor Foreman 是管理建筑项目的最实惠的一体化解决方案。免费试用 + 100 天保证 快速轻松地创建估算、时间表、每日日志、考勤卡（带 GPS）、在线签名、发票、提交、变更单、采购订单、投标管理、客户门户、安全主题等。与 QuickBooks、Zapier 等集成。没有每个项目的费用。与其他系统相比可节省数千美元。在手机、平板电脑和计算机上使用它。
Fieldwire
fieldwire.com
Fieldwire 是一款一体化作业现场管理软件，可将现场与办公室连接起来——从工头到项目经理以及中间的每个人。这可以在整个团队内实现高效的实时信息共享，从而显着节省时间。得益于简化的规划和沟通，每个 Fieldwire 用户，无论是在现场还是在办公室，每天都可以获得最多一小时的时间来完成更高效的任务。 Fieldwire 成立于 2013 年，并于 2021 年被喜利得收购，在喜利得提高全球承包商效率和生产力的战略努力中发挥着关键作用。 Fieldwire 在全球超过 2,000,000 个项目中得到使用，专注于现场工作人员围绕三个核心用例的有效协作： - 访问和共享信息（计划和标记、RFI...
Dashpivot
sitemate.com
Dashpivot Systems Cloud 是建筑公司的最佳集成管理系统 - 使用单一用户友好的无代码软件平台取代纸质表格、电子表格、Word 文档、PDF、静态文件夹和笨重的应用程序，受到世界各地建筑公司的信任和喜爱。世界。通过 Dashpivot Systems Cloud，您可以简化关键业务职能中的任何或所有流程和程序，包括安全管理、质量管理、资产管理、环境管理、商业和合同管理以及财务管理。该平台在这些关键业务功能中提供现成的系统和即时合规性，还提供数百个现成的一流应用程序，供您简化各个流程。您无需购买多个应用程序并维护旧的手动系统，而是可以订阅一个可以轻松处理任何或所有流程的数字平...
JobTread
jobtread.com
管理建筑工作的最明智方法 组织起来，按时完成您的项目，并增加您的利润。 JobTread 是端到端施工管理软件，可帮助您管理从销售和估算到项目完成的所有业务流程。
Raken
rakenapp.com
雷肯是什么？ Raken 的现场管理软件可帮助您实时收集准确的项目数据。从数字文档和生产跟踪到安全工具，您将获得改进项目和降低成本所需的见解。不再有杂乱的文书工作。适用于 iOS 和 Android 的移动现场应用程序也使远程协作变得容易。通过移动应用程序，现场工作人员可以随时随地输入项目数据。他们甚至可以上传带时间戳的照片、视频和笔记，以获得更好的可见性。然后，所有这些数据都会自动上传到办公室的网络应用程序。将所有内容存储在一处，您将拥有准确的记录，以保护您的企业免受诉讼或风险。超过 5,000 家建筑公司使用 Raken 将现场与办公室连接起来。今天，让每个人都能通过 Raken 更高效地...
ProjectManager
projectmanager.com
ProjectManager 是一家屡获殊荣的项目管理软件公司，正在改变企业完成工作的方式。我们的工作管理 SaaS 解决方案通过整个工作生命周期的项目规划、工作流程管理、资源管理和时间跟踪工具，为全球成千上万的客户提供世界级的协作。 ProjectManager 足够简单，任何人都可以使用，但又足够强大，可以让管理者做出数据驱动的决策，也可以让企业管理各种复杂程度的项目。 NASA、Avis 和华盛顿大学等组织依靠我们的软件来管理他们的团队、他们的项目，并共同做出令人惊叹的事情。 ProjectManager 总部位于奥斯汀，在奥克兰、西雅图和全球其他大城市设有办事处。
ChartHop
charthop.com
ChartHop 的使命是在组织内部创造健康的透明度，以便员工和组织蓬勃发展。 ChartHop 是一个动态的人员运营平台，它连接并可视化人员数据，通过洞察、协调和行动为组织提供支持。 ChartHop 的人员运营平台为人力资源带来了全新的方法，是人员数据的统一来源，也是日常计划、流程和举措的主要行动点。从人员和财务主管到经理和员工，ChartHop 专为组织中的每个人而设计。 ChartHop 通过整个人力资源技术堆栈的强大集成，与数十个平台良好配合，并为 1Password、YipitData、BetterCloud 和 Starburst 等公司提供服务。 ChartHop 由 Ian ...
Albiware
albiware.com
一个单一的系统来运营您的整个业务 使用 Albi 时感受自由。体验效率的提升，完成更多的工作，获得p
LetsBuild
letsbuild.com
LetsBuild 建筑项目管理软件可提供实时可见性并可访问您所需的所有关键信息。它专为施工主管、现场经理和领班而设计，使您能够规划项目、管理工作流程、保证质量以及共享和记录一切。在云端和您的站点上，LetsBuild 为您带来全面的可见性、完全的控制和独特的洞察力。
Scoop Solar
scoop.solar
Scoop 是一款简单、功能强大的工作管理和自动化软件，适用于新能源项目，包括太阳能安装、太阳能运维、太阳能项目管理和风电场维护。 Scoop 使您的团队能够在移动设备上通过可配置的行业最佳实践应用程序模板达到最佳绩效。
Fieldly
fieldly.com
Fieldly 是专为建筑和安装专业人士开发的数字项目工具。我们减少您的管理工作并帮助您完全控制项目。
ManagePlaces
manageplaces.com
ManagePlaces 是一个面向建筑公司的项目管理平台。基于网络的平台提供了许多功能来支持和实现轻松的项目和任务管理、文档管理、财务管理、团队协作和绩效跟踪。 ManagePlaces 专为满足建筑行业的需求而量身定制，可帮助企业集中、自动化和扩展其工作。
BrickControl
brickcontrol.com
用于管理建设项目的云计算软件。适用于从小规模改造到大型建筑项目和土木工程。
TeamOhana
teamohana.com
TeamOhana 是一个战略性员工管理平台，可帮助成长型公司跟踪员工支出、协作制定招聘计划并实时预测员工流失情况。如今，大多数成长型公司都在互不关联的电子表格中规划和管理员工人数。该过程依赖于数小时的会议、电子邮件、工作时间和手动电子表格更新，而这些从未反映实时信息。这会导致增长效率低下、无法实现业务目标以及超支。 TeamOhana 帮助公司提高运营效率并准确预测其第一大支出：人员。该平台将来自 HRIS、ATS 和招聘计划的数据整合为当前和未来员工人数的单一事实来源，而不是在电子表格中。 TeamOhana 客户每月节省 30 多个小时，将预算差异减少到 1% 以下，并完全消除员工统计电...
Outbuild
outbuild.com
用于更有效地调度和规划建设项目的 SaaS。唯一一个允许您在一个平台上创建和连接主计划、前瞻计划和每周计划的平台，以改进现场计划工作流程并按时、按预算交付项目。
Fonn
fonn.com
适合施工团队的用户友好的项目管理软件。 完成工作。通过 Fonn Construction 提高效率并减少错误。 Fonn Construction是一款易于使用的现场工具，其成本比其他项目管理和现场工具低得多。我们帮助在问题成为问题之前解决问题，并帮助公司节省时间和金钱：承包商和分包商。
BuildPro
hyphensolutions.com
Hyphen Solution 的 BuildPro 是一款在线实时施工调度应用程序，提供协作和供应链管理。 BuildPro 使建筑商及其供应商（行业）能够沟通材料的交付和劳动力的时间安排。
VisiLean
visilean.com
提高团队协作和绩效从未如此简单。 VisiLean 在 Last Planner® 系统上开发，可让您与现场团队协作制定切合实际的计划。凭借专用的 BIM 集成和移动应用程序支持，它为您提供实时可视化和实时数据，以便您能够掌控施工项目，从而节省时间和金钱。
Ressio Software
ressiosoftware.com
Ressio 是一款现代、用户友好的施工管理软件，可帮助建筑商和承包商保持井井有条并高效工作。该产品使您可以轻松地在一个地方跟踪项目财务、执行任务、管理文档以及与团队、供应商和客户协作。立即使用 Ressio 简化您的流程、消除客户的麻烦并提高您的利润。
NextMinute
nextminute.com
NextMinute 是一款值得信赖的软件，可供商人经营更好的业务。我们的产品提供易于使用的工作管理、时间表、估算和报价、发票，并与会计提供商 Xero 和 MYOB 集成。我们还与领先的建筑供应商 PlaceMakers NZ 等合作。 我们消除了管理和文书工作负担，为小型企业提供了易于使用的无纸化解决方案。这是您的在线文件柜，功能强大，随时随地可用，因此您可以让团队保持任务和工作的顺利进行。您和您的团队可以访问客户详细信息、工作信息、报价/估算、劳动力、时间表、材料成本、订单、发票和所有其他重要的工作详细信息。称我们为行政阿司匹林，我们消除痛苦。 NextMinute 是一种经济高效的...
Revizto
revizto.com
Revizto 是一款适用于建筑、工程和施工的实时问题跟踪软件，重点关注协作和 BIM 项目协调。 Revizto 使用 BIM 智能，并使其可供整个项目团队立即访问和操作。
eSUB
esub.com
eSUB 是唯一为商业分包商构建的现场优先项目管理平台。 eSUB 标准化了项目管理程序，因此现场和办公室的用户可以轻松地将数据、现场事件、人工活动、材料成本、时间和劳动力信息输入到实时更新的完全可搜索的数据库中。我们的平台即服务是模块驱动的，专为您（贸易承包商）而设计，旨在提高运营效率、通信和后台效率以及现场劳动生产率。
RedTeam
redteam.com
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