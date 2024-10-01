替代项 - Bridgit

Raken

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雷肯是什么？ Raken 的现场管理软件可帮助您实时收集准确的项目数据。从数字文档和生产跟踪到安全工具，您将获得改进项目和降低成本所需的见解。不再有杂乱的文书工作。适用于 iOS 和 Android 的移动现场应用程序也使远程协作变得容易。通过移动应用程序，现场工作人员可以随时随地输入项目数据。他们甚至可以上传带时间戳的照片、视频和笔记，以获得更好的可见性。然后，所有这些数据都会自动上传到办公室的网络应用程序。将所有内容存储在一处，您将拥有准确的记录，以保护您的企业免受诉讼或风险。超过 5,000 家建筑公司使用 Raken 将现场与办公室连接起来。今天，让每个人都能通过 Raken 更高效地...