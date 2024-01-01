替代项 - BrandBay

Showcase Workshop

showcaseworkshop.com

Showcase Workshop 将您的 iOS、Android 或 Windows 设备转变为强大的销售、演示和培训工具包。创建令人惊叹的交互式演示文稿，您的同事可以直接从他们的设备下载、演示和共享。让您的内容保持最新、品牌化，并为您遇到的任何远程销售演示或屏幕到屏幕共享做好准备。 - 导入您现有的销售和营销资产并在几分钟内开始创建。使用照片、PDF 文档、链接、视频、动画和交互式表格或计算器创建引人入胜的演示文稿。 - 下载演示文稿以离线查看和演示 — 再也不用担心 WiFi 不可靠了！ - 直接从您的设备发送潜在客户内容 - 然后跟踪他们何时打开设备、查看内容以及查看时长。通过针对客户...