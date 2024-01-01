替代项 - Boxy SVG
Figma
figma.com
Figma 是一款矢量图形编辑器和原型设计工具，主要基于 Web，并具有由 macOS 和 Windows 桌面应用程序启用的额外离线功能。适用于 Android 和 iOS 的 Figma Mirror 配套应用程序允许在移动设备上查看 Figma 原型。 Figma 的功能集侧重于用户界面和用户体验设计中的使用，重点是实时协作。
Penpot
penpot.app
Penpot 是第一个面向跨领域团队的开源设计和原型平台。 Penpot 不依赖于操作系统，它基于 Web，并采用开放 Web 标准 (SVG)。对于所有人并由社区赋予权力。
Vecta
vecta.io
Vecta 是一款面向团队的实时协作 SVG 编辑器，具有强大的基于 Javascript 的插件系统。轻松扩展和自动化，或创建包含数千个符号的流程图、UML、网络、等轴测图和 Web 图表。导出为多种格式和分辨率，包括 PNG、JPG 和缩小的 SVG，它们尺寸非常小，在所有设备上都能呈现精美的效果。
Vectorpea
vectorpea.com
Vectorpea 在线矢量编辑器可让您编辑矢量图形、AI、SVG 和 PDF 文件！
SVG Viewer
svgviewer.dev
SVG Viewer 是一个用于查看、编辑和优化 SVG 的在线工具。