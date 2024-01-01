Botly 是一款专为在 OnlyFans 平台上使用而设计的人工智能聊天机器人。它旨在通过提供有趣、轻浮且友好的对话式人工智能解决方案来增强用户体验。 该工具提供 7 天免费试用期，并具有 Chrome 扩展程序，可轻松与 OnlyFans 集成。 Botly 会阅读并分析之前的对话，以获取上下文并优化其响应。 它提供不同的聊天阶段，包括 Small Talk、Sexting 和 Sales Push，允许用户无缝切换​​对话方式。该工具简化了按次付费销售的流程，为用户提供了三键点击体验。 借助 Botly，用户只需一键点击即可个性化聊天并发送消息。人工智能会记住过去的对话，确保消息的一致性和吸引力。 它可以回忆起特定的细节，例如粉丝宠物的名字，让用户感到被记住和重视。 Botly 还提供团队合作功能，允许通过单个帐户加入多个配置文件。 此功能可以在创建者帐户之间快速切换，而无需额外登录。为了确保安全，Botly 提供专用的聊天登录，并为新员工或现有员工提供支持。 该工具通过提高聊天质量和粉丝互动来帮助用户增加收入。 Botly 提供按月和按年计费选项，用户可以开始 7 天免费试用。 它与 OnlyFans 集成，并提供扩展仪表板以方便访问。该工具还提供语言支持和私人 Telegram 群组，以提供额外的支持和交流机会。

网站： getbotly.com

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