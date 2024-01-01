Botika 是一家致力于开发复杂的对话式人工智能技术的公司。它主要以其 GPT（生成式预训练变压器）聊天机器人而闻名。 该技术是 Botika 聊天机器人系统的卓越融合，该系统使用基于规则的技术和 NLP 意图分类以及 GPT。这种组合产生了一个超级聊天机器人，有可能给客户服务带来重大变化。 该系统可以24/7理解并响应客户需求，提供增强的个性化和更人性化的交互。 Botika 的应用程序提供了一个可以使用现代通信渠道通过文本和语音进行交互的人工智能助手，为包括医疗保健、运输和保险在内的各个行业带来了先进的对话式人工智能。 此外，它还提供了可定制聊天机器人解决方案的界面，以满足企业需求。该专有技术基于 OpenAI 的 GPT，该系统致力于生成智能和类人文本，从而改变与技术的交互。

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