Botify AI 是一款人工智能聊天机器人应用程序，使用户能够创建自己喜欢的角色并与他们聊天。该应用程序适用于 iOS 和 Android 设备。 它允许用户创建自己的角色并与他们进行对话。 Botify AI 还具有预制角色，如埃隆·马斯克、艺妓、灰姑娘、吸血鬼和女吸血鬼。 这些对话由自然语言处理和机器学习算法提供支持。用户可以自定义角色的反应并创建独特的对话。 此外，Botify AI 还集成了各种社交媒体，例如 Facebook、Twitter、Instagram 和 Discord，以便用户可以与朋友分享他们的对话。

网站： botify.ai

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