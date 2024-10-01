替代项 - Bookeo
Calendly
calendly.com
Calendly 通过消除来回的日程安排，帮助个人、团队和组织在全球范围内实现会议生命周期的自动化。 Calendly 使公司能够更快地完成交易、雇用候选人、建立关系和发展业务。 230 个国家/地区的超过 2000 万用户使用 Calendly 来简化会议并更有效、高效地进行协作。要了解更多信息，请访问 Calendly.com Calendly 极大地提高了客户满意度和保留率、招聘周期、成本节约、团队生产力等，正如 Forrester TEI 研究中所述，该研究显示了 318% 的投资回报率和 68.7 万美元的总净利润客户预计将获得超过三年的投资。在此下载完整报告：https://cal...
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail 是面向企业的安全电子邮件托管服务。它有一个内置的协作平台，使整个组织能够在 Inbox 内无缝共享和通信。它融合了经典电子邮件和现代协作工具，促进评论、点赞和分享的使用。 Zoho Mail 与所有其他 Zoho 应用程序以及流行的外部应用程序完美集成。
Outlook Calendar
outlook.live.com
安排和共享会议和活动时间，并自动获取提醒。 Outlook 网页版（以前称为 Exchange Web Connect、Outlook Web Access 和 Outlook Web App）是 Microsoft 的个人信息管理器 Web 应用程序。它包括一个基于网络的电子邮件客户端、一个日历工具、一个联系人管理器和一个任务管理器。它还包括加载项集成、网络版 Skype、警报以及跨所有网络应用程序的统一主题。
Reclaim
reclaim.ai
这款由人工智能驱动的日程安排应用程序适用于忙碌的团队，可为您的任务、习惯、会议和休息找到最佳时间。通过自适应实时日程安排，恢复最多 40% 的每周工作时间，同时通过预测智能保持日历灵活性，以便在一周时间紧迫时动态维护优先事项 - 因此您始终有时间专注于工作，同时保持开放的协作态度与你的团队。您可以准确地告诉 Reclaim 您希望如何安排优先事项，就像您是一位出色的助手一样。当计划发生变化时，它会在几秒钟内自动重新调整您的日程安排。想了解更多吗？请查看以下 Reclaim 的部分功能： • 任务：在日历中自动安排待办事项 • 习惯：为重复的日常事务安排灵活的时间 • 智能 1:1：找到一对一会...
Zoho Calendar
zoho.com
Zoho Calendar 是一款在线商务日历，旨在让所有团队成员保持在同一页面上。您可以立即安排约会、组织活动和预订资源。主要优点和功能包括： 1. 跨时区协作 在与跨时区的同事合作时，您可以将他们的本地时区设置为日历的辅助时区。这将帮助您避免混乱并更好地与地理位置分散的团队进行协调。 2. 智能安排使用我们的智能添加和快速添加功能立即安排活动。智能添加可以使用您输入的短语或在电子邮件中选择短语智能地创建事件，从而节省时间和精力。使用“快速添加”，您可以通过单击日历网格来安排活动。 3. 邀请参与者并授予其访问权限 根据参与者的可用性安排活动。您可以在安排活动时查看参与者的空闲时间和空闲时间...
Motion
usemotion.com
Motion 是数千名表现出色的首席执行官和专业人士使用的专注和生产力工具。它可以保护您的时间和注意力，以便您可以将其花在最重要的事情上
Teamup
teamup.com
Teamup 是一款在线日历应用程序，可供团体组织人员和资源、安排工作、管理可用性和共享事件。组队
Microsoft Bookings
microsoft.com
Microsoft Bookings 是一款预约安排应用程序，可帮助您跟踪您的预订、员工和客户。您将永远不会错过约会，并且缺席的情况也会减少。
Spike
spikenow.com
Spike 通过将电子邮件、团队聊天、协作文档和会议整合到一个源中，解决了团队和个人的沟通混乱。 Spike 供个人使用：使用 Spike 的对话式电子邮件应用程序将您的电子邮件转变为聊天，获得更好的电子邮件体验。这就像拥有一个强大的消息传递平台，可以优先处理最重要的消息，这样您就可以专注于最重要的事情。使用您现有的电子邮件并享受整洁的电子邮件体验。 Spike for Team：团队沟通清晰！ Spike 为团队提供全面的生产力套件。它将团队聊天、电子邮件、视频会议、人工智能工具和协作文档整合到一个统一的源中。与内部团队和外部利益相关者（包括同事、合作伙伴、客户和供应商）轻松沟通和协作，无论...
Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
Acuity Scheduling 是一款基于云的预约安排软件解决方案，使企业主能够在线管理他们的预约。该产品满足中小型企业以及个人专业人士的需求。 Acuity Scheduling 允许用户通过提供自己可用时间的实时视图来自动进行预约。它能够根据用户的时区自动同步日历，并可以定期向用户发送有关其约会安排的警报和提醒。 Acuity Scheduling 的日程安排功能集包括可定制的受理表格、嵌入式日历、第三方应用程序日历同步和研讨会的小组日程安排。 Acuity Scheduling 适用于服务型企业，例如培训和辅导中心、辅导和咨询、摄影和视频制作公司、健身工作室、沙龙和水疗中心以及...
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一个数据优先的参与平台，它将智能嵌入您的工作流程中，帮助您执行、分析和改进您的增长策略。
Brevo
brevo.com
在当今竞争激烈的商业环境中，提供卓越的客户服务对于打造蓬勃发展的品牌至关重要。借助 Conversations by Brevo，您可以将客户支持提升到新的高度，同时促进销售并培养持久的客户关系。我们强大的一体化平台使您的团队能够提供一流的支持并简化您的客户服务运营。 真实的谈话，实时 对话集成了电子邮件、实时聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒体渠道。不再需要进行选项卡调整或复制粘贴。将所有客户交互集中在一个方便的源中。 将访客转化为客户并释放收入增长 使用我们的实时聊天小部件和聊天机器人吸引潜在客户，确保他们在离开您的网站之前进行转化。留住并培养...
Housecall Pro
housecallpro.com
Housecall Pro 在日常工作流程的各个方面为专业人员提供支持，包括：作业安排、客户数据库、发票和付款处理、技术人员派遣等等。它还完全集成了对 Housecall 消费者预订应用程序的访问。 Housecall Pro 是一款全方位服务工具，使服务专业人员能够在智能手机和免费门户网站上运行整个业务。该应用程序以具有竞争力的低成本提供，并为服务专业人员的工作流程的各个方面提供支持，包括：QuickBooks 桌面和在线集成、作业调度、客户数据库、发票和付款处理、技术人员派遣等等。它还完全集成了对 Housecall 消费者预订应用程序的访问。 Housecall Pro 通过以最具竞争力...
Zoho Bookings
zoho.com
在线调度程序可提供最佳咨询。 Zoho Bookings 会同步您的日历，同时让客户自行安排预约并付费。我们的用户界面会根据您的行业自动定制，这意味着您有宾至如归的感觉。向智能调度问好！
Doodle
doodle.com
作为在线日程安排领域的全球领导者，Doodle 是安排与客户、同事和团队会议的最强大方式。使用我们用户友好的日历工具套件找到进行一对一会议、团队会议等的最佳时间。了解为什么 Doodle 每月受到 3000 万用户的信赖，可以将人们聚集在一起，无论他们使用哪种日历解决方案。
HoneyBook
honeybook.com
HoneyBook 是集中式客户流管理平台，使独立企业能够提供卓越的客户体验并充满信心地运营。核心功能： - 发票 - 提案 - 在线支付 - 日程安排 - 联系表格和潜在客户管理 - 品牌手册 - 簿记 - Quickbooks 集成 - 自动付款提醒 - 客户门户 + 登录
Planyway
planyway.com
在日历或时间线上直观地管理您的日程安排和计划团队合作的最佳方式。从每日日程安排到团队合作和大型项目，一切都在 Trello 的单个日历上进行管理！
SuiteDash
suitedash.com
SuiteDash 不仅仅是客户端软件，它还是一个完全集成的基于云的平台，将完全满足大多数中小型企业的软件需求。不幸的是，许多企业主对软件感到非常沮丧，因为他们花费了太多的时间和金钱来尝试学习多个系统，然后让这些多个系统一起工作。 SuiteDash 通过将最常用的商业工具合而为一来解决这一问题。
Akiflow
akiflow.com
Akiflow 是一款个人任务管理器 + 日历桌面应用程序 (win+mac)，可帮助您始终保持井井有条。通过将基础操作速度提高 10 倍，让自己保持井井有条将不再是一种负担，也不会需要一整天太多时间。 为什么选择 AKIFLOW？我们构建 Akiflow 的重点是加快生产力的基础：捕获任务、处理任务，并始终知道要做什么。 → 减少工作量 通过在基础知识上速度提高 10 倍，让自己保持井井有条将不再是一种负担，也不会需要一整天太多的时间。 → 防止错误 Akiflow 旨在防止影响生产力的最常见错误。我们的功能旨在帮助您避免认知超载、分心、过度安排和上下文切换。 → 安心 单一事实来源。明确的...
Mindbody
mindbodyonline.com
正在寻找新的锻炼方式？想要花更少的钱参加瑜伽课程吗？需要帮助寻找新的家庭锻炼方法吗？ Mindbody 应用程序可以帮助您找到在海滩上锻炼身体的最佳场所。无论您是在寻找初学者锻炼还是试图实现 30 天的健身目标，您都可以在 Mindbody 上找到这一切。超过 52,000 家企业提供瑜伽、普拉提、HIIT、自行车、杠铃、跆拳道、舞蹈、举重训练、循环训练、训练营等健身课程！为了让您在锻炼后恢复健康，可以预订按摩、面部护理、针灸或冷冻疗法，并以美容预约结束一切——所有这些都在一个应用程序中完成。
Bloom
bloom.io
Bloom 是一个面向独立企业主、自由职业者和服务专业人员的商业工作区。它以专业体验连接所有客户接触点，包括数字表格、报价、合同、发票、数字支付、通信、日程安排，甚至客户门户。 Bloom 是一整套适合现代创意人士、自由职业者和小型企业的商业工具。
Picktime
picktime.com
Picktime 是一个预约安排平台，使企业能够轻松管理预约、员工和服务。对于需要任何类型的调度的企业来说，它是一站式解决方案。无论是房间管理、设备租赁、课程预订、活动管理还是课程管理，我们都会为您提供支持。免费注册并看到您的业务收入突飞猛进
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai 是创意和数字机构、咨询公司和专业服务提供商的一站式平台。它旨在为企业提供完整、实时的业务概览。简化您的业务运营，并将您的项目、客户和团队整合到一个易于使用的集成平台中。从合同、提案和项目管理到客户计费、收入跟踪和资源管理。项目管理 将项目和任务分配给您的团队，确定一周的优先顺序，并准确了解项目的进展情况。设定项目预算并避免意外成本。看板视图、易于计费的集成计时器以及与外部合作伙伴的协作以实现高效工作。团队时间跟踪 通过准确的时间表获取团队跟踪时间的即时报告，并一目了然地了解谁超出了工作能力。监控您的业务利用率并清楚地了解您团队的效率和盈利能力。提前规划您的资源，以使您的项目按计划...
Cal.com
cal.com
开源调度：发送链接并会面或构建整个市场供人们联系。
Timely
gettimely.com
及时。吸引回头客的预订软件。使用易于使用的预订软件像专业人士一样经营您的沙龙，让您掌控整个客户体验。这一切都始于我们华丽的、可定制的日历。该日历允许您随时随地管理您的美发或美容业务，并让您的客户随时在线预订自己的预约。但这只是开始。从那里，您可以利用各种旨在帮助您提供卓越的客户体验、增加收入并完美管理业务的工具。这是您在沙龙门上的名字，也是您的声誉——我们明白。这就是为什么我们使 Timely 的每个功能都高度可定制。因此，从在线预订到客户沟通、付款和存款到忠诚度计划，一切都可以按照您想要的方式进行设置，以反映您独特的品牌和业务需求。无论您是刚刚开始自己创业，还是已经经营一家沙龙多年，您都...
Setmore
setmore.com
Setmore 是一款在线预约安排软件，可帮助您在线安排预约、管理预约、日程安排和客户，所有这些都通过易于使用的 Web 应用程序完成。
Booksy
booksy.com
Booksy Biz 为您提供管理和发展业务所需的所有工具。一款可以接受预约、管理日历、处理付款、吸引新客户并让他们成为回头客的应用程序。全球有超过 3800 万客户使用 Booksy 进行预约，您一定会扩大您的影响力。列出您的企业，以获得数百次个人资料浏览和每个月 24 小时的时间。 Booksy Biz 移动应用程序允许您随时随地管理您的业务。日历、客户、结账和营销——我们将核心业务功能放在您的口袋里，因此没有什么可以让您慢下来。或者，在平板电脑或计算机上使用 Booksy Biz 来体验 Booksy 的全部功能。除了移动功能之外，您还可以访问员工日历、库存管理、强大的报告和高级定制。如...
Sessions.us
sessions.us
通过互动会议和网络研讨会让您的参与者惊叹不已。 Sessions 在 1 个平台上提供一切：日程安排、成绩单、房间、云存储和人工智能。
BeforeSunset AI
beforesunset.ai
BeforeSunset AI 是一款基于网络的人工智能日常计划程序，旨在帮助团队和忙碌的专业人士进行日常计划和时间管理。工作原理：借助 BeforeSunset AI 计划器和待办事项软件，您可以通过日历和待办事项列表、回顾昨天的成就和未完成的任务来计划您的一天。通过跟踪每项任务的时间并一次专注于一项任务，您可以全天按计划进行。此外，通过估计每项任务所需的时间，您可以确保您的工作按计划进行并根据需要进行调整。使用 BeforeSunset AI 提供的分析来结束这一天，以回顾和反思您所取得的进展。特点： 让 AI 为您计划您的一天：BeforeSunset AI 通过同步您的日历和待办事项列...
Qualified
qualified.com
Qualified 是使用 Salesforce 的收入团队的管道生成平台。 Adobe、LaunchDarkly、SurveyMonkey、ThoughtSpot 和 VMWare 等领先的 B2B 品牌相信 Qualified 能够利用其最大的销售和营销资产（企业网站）来识别最有价值的买家、发现买家意图的信号，并立即扩大其渠道。开始销售对话。使用 Qualified 的客户报告，销售会议次数增加了 10 倍，潜在客户转化率增加了 4 倍，渠道增加了 6 倍。 Qualified 基于 Salesforce 构建，将网站与 Salesforce 数据连接起来，以识别基于帐户的买家意图并促进...